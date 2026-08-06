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Thể thao

Real Madrid chiêu mộ "bom tấn" kỷ lục 140 triệu euro

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Lê Vinh

ANTD.VN - Real Madrid đã chính thức xác nhận chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Yan Diomande từ RB Leipzig. Với số tiền có thể lên tới 140 triệu euro, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội chủ sân Bernabeu.

Theo các nguồn tin từ châu Âu, Real Madrid sẽ thanh toán trước 125 triệu euro cho RB Leipzig. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn chấp nhận 10 triệu euro phụ phí gần như chắc chắn được kích hoạt, cùng 5 triệu euro phụ phí phụ thuộc vào thành tích của cầu thủ.

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Yan Diomande gia nhập Real Madrid với mức phí kỷ lục, vượt Jude Bellingham (Ảnh: Fabrizio Romano)

Nếu toàn bộ điều khoản được đáp ứng, thương vụ Diomande sẽ vượt qua các bản hợp đồng đình đám trước đây như Jude Bellingham và Eden Hazard để trở thành vụ chuyển nhượng có giá trị lớn nhất lịch sử Real Madrid.

Ở tuổi 19, Yan Diomande được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất bóng đá châu Âu hiện nay.

Mùa giải 2025/26, tiền đạo người Bờ Biển Ngà thi đấu bùng nổ trong màu áo RB Leipzig với 12 bàn thắng và 8 pha kiến tạo tại Bundesliga, góp công quan trọng giúp đội bóng Đức giành vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Diomande là tân binh tiếp theo cập bến Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động của Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho.

Trước đó, đội bóng Hoàng gia đã lần lượt đưa về Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries và Carlos Espi nhằm tăng cường sức mạnh ở cả ba tuyến.

Việc bổ sung thêm Diomande cho thấy Mourinho đang quyết tâm trẻ hóa hàng công, đồng thời xây dựng một đội hình đủ chiều sâu để cạnh tranh trên mọi đấu trường.

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Từ khóa:

#Real Madrid #Yan Diomande

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