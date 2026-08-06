ANTD.VN - Thể Công Viettel tiếp tục cho thấy tham vọng lớn trước mùa giải 2026/27 khi chiêu mộ tiền đạo Rimario Allando Gordon. Sự xuất hiện của chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League được kỳ vọng sẽ mang đến sức bật mới cho hàng công đội bóng áo lính, ở cả đấu trường quốc nội lẫn AFC Champions League Two.

Rimario Gordon là sự bổ sung đáng chú ý mới nhất trong một mùa hè bận rộn của Thể Công Viettel.

Tiền đạo sinh năm 1994 mang hai quốc tịch Jamaica và Mỹ không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trải qua gần 8 năm thi đấu tại V-League, Rimario luôn được đánh giá là một trong những trung phong có khả năng săn bàn ổn định nhờ tốc độ, sức mạnh cùng khả năng càn lướt ấn tượng.

Thể Công Viettel chiêu mộ Vua phá lưới V-League Rimario

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng nền tảng thể lực sung mãn, Rimario có thể chơi tốt trong vai trò trung phong cắm lẫn di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho đồng đội. Đây cũng là mẫu tiền đạo mà Thể Công Viettel đang cần để gia tăng tính đột biến trong mặt trận tấn công.

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Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Rimario tại Việt Nam là danh hiệu Vua phá lưới V-League 2022 với 17 pha lập công. Đó là mùa giải tiền đạo người Jamaica thể hiện phong độ bùng nổ, trở thành nỗi ám ảnh với hầu hết hàng phòng ngự.

Không chỉ tỏa sáng ở một mùa giải, Rimario còn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trong nhiều năm. Tính đến nay, anh đã có 158 trận đấu tại Việt Nam và ghi tổng cộng 76 bàn thắng, thành tích đáng mơ ước với bất kỳ ngoại binh nào từng thi đấu ở V-League.

Việc sở hữu một chân sút dày dạn kinh nghiệm như Rimario hứa hẹn sẽ giúp Thể Công Viettel có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Khả năng độc lập tác chiến, làm tường cũng như tận dụng cơ hội của tiền đạo 32 tuổi được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả ghi bàn của đội bóng áo lính trong mùa giải mới.

Theo kế hoạch, sau Rimario, trong những ngày tới, đội bóng sẽ tiếp tục công bố thêm các tân binh nước ngoài nhằm hoàn thiện lực lượng trước khi bước vào mùa giải 2026/27.

Với việc phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, từ V-League, cúp Quốc gia đến AFC Champions League Two, Thể Công Viettel đang cho thấy quyết tâm xây dựng đội hình có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh những mục tiêu lớn. Sự góp mặt của Rimario được kỳ vọng sẽ là một trong những mảnh ghép quan trọng giúp đội bóng áo lính hiện thực hóa tham vọng chinh phục danh hiệu.