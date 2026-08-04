ANTD.VN - Bóng đá Thái Lan vừa nhận thông tin đau lòng khi tiền đạo Safwan Awae của Yala FC qua đời, khi bị sét đánh trong một trận giao hữu diễn ra chiều 4-8. Vụ việc xảy ra ngay trên sân bóng ở tỉnh Narathiwat, khiến nhiều cầu thủ bị thương và gây chấn động giới bóng đá nước này.

Theo tờ Thairath, sự cố xảy ra tại một trận đấu thuộc khuôn khổ giải địa phương Kolok FA Cup trên sân ở huyện Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat.

Trong lúc trận đấu đang diễn ra, thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu trước khi một tia sét đánh thẳng xuống khu vực sân cỏ. Nhiều cầu thủ lập tức gục xuống sân sau cú sét, khiến trận đấu rơi vào cảnh hỗn loạn.

Cầu thủ Thái Lan tử vong vì sét đánh khi đang thi đấu chiều 4-8 (Ảnh: Thairath)

Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu và đưa ba cầu thủ đến bệnh viện cấp cứu. Trong số các nạn nhân, tiền đạo Safwan Awae bị thương nặng nhất. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, anh đã không qua khỏi.

CLB chủ quản của Safwan Awae là Yala FC sau đó đăng tải thông báo chính thức xác nhận cầu thủ của mình đã qua đời, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của Safwan.

Ngay sau khi sự việc được xác nhận, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng phát đi thông báo bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cầu thủ này.

Safwan Awae từng ghi 7 bàn sau 18 lần ra sân ở Thai League 2 mùa trước, trong màu áo Pattani FC. Phong độ này giúp anh được Yala FC (Thai League 3) chiêu mộ. Hai bên vừa ký hợp đồng hôm 29-7 vừa qua.