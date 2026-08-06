Công bố bộ nhận diện mới các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 6-8, cùng với lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2026/27, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của VPF và 3 giải chuyên nghiệp quốc gia, đi kèm slogan "World Game, Our Festival – Sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia".

Theo đó, các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp bao gồm giải Vô địch quốc gia (V-League 1), hạng Nhất quốc gia (V-League 2) và Cúp Quốc gia (National Cup) sẽ có bộ nhận diện mới.

Bộ nhận diện được xây dựng trên những tiêu chí cốt lõi: phản ánh khát vọng vươn lên của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; mang tinh thần hiện đại để kết nối với nhiều thế hệ người hâm mộ; góp phần nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của các giải đấu; đồng thời kể câu chuyện của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bằng một ngôn ngữ thiết kế giàu bản sắc, đồng nhất, có tính nhận diện và khả năng ứng dụng cao.

Công bố bộ nhận diện mới của Công ty VPF và các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam (Ảnh: VPF)

Điểm nhấn đặc biệt của bộ nhận diện là sự kết hợp sâu sắc với triết lý của slogan mới, nơi nhịp đập bóng đá thế giới được hòa cùng năng lượng, bản lĩnh kiên cường và bản sắc dân tộc của người Việt.

Mỗi đường nét, màu sắc và yếu tố đồ họa trong bộ nhận diện không chỉ nhằm kể câu chuyện của bóng đá chuyên nghiệp, mà còn khẳng định: dù là môn thể thao của thế giới, ở Việt Nam, chúng ta tạo nên một phiên bản của riêng mình. Bóng đá không chỉ là một sân chơi, chúng ta sống với bóng đá, hòa mình vào bóng đá và tinh thần lễ hội Việt Nam đã biến các sân đấu, khán đài thành những ngày hội mang đậm truyền thống, tự hào và nhiệt huyết.

Mỗi giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia được thiết kế với logo riêng được xây dựng trên hai biểu tượng cốt lõi: chữ V (Việt Nam, V-League, Victory – Chiến thắng) đại diện cho khát vọng chinh phục, và chiếc cúp vô địch – nơi hội tụ mọi nỗ lực, cảm xúc và vinh quang của các đội bóng.

Xác định 7 cặp đấu vòng 1 V-League 2026/27

Mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2026/26 sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp giữa đương kim vô địch V-League - Công an Hà Nội và đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an TP.HCM vào ngày 30-8.

Sau đó, V-League 2026/27 sẽ chính thức khai mạc vào 4-9-2026 và dự kiến kết thúc ngày 22-5-2027. Giải hạng Nhất quốc gia diễn ra từ 11-9-2026 đến 16-5-2027. Trong khi Cúp quốc gia tranh tài từ 18-9-2026 đến 30-5-2027.

Mùa giải năm nay, V-League có 2 suất xuống hạng, đồng thời hạng Nhất có 2 suất thăng hạng trực tiếp.