Bàn thắng cuối trận đưa Thái Lan tiến sát vòng bán kết ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Thái Lan tiếp tục thể hiện vị thế ứng viên vô địch khi vượt qua Philippines với tỉ số tối thiểu 1-0, ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026. Dù phải chờ tới những phút cuối mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, "Voi chiến" vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến rất gần tấm vé vào vòng bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tạo sức ép về phía khung thành Philippines. Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, Philippines dần lấy lại thế trận. Đội chủ nhà lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ kết hợp với những đường chuyền dài phản công, gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Thái Lan. Điều kiện sân trơn cùng mặt cỏ ướt cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phối hợp ngắn vốn là sở trường của "Voi chiến".

Bàn thắng cuối trận của Choolthong đưa Thái Lan tiến sát vé bán kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Changsuek)

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Thái Lan là đội kiểm soát thế trận và cũng có những cơ hội tốt hơn.

Sau giờ nghỉ, kịch bản không có nhiều thay đổi. Thái Lan vẫn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, có thời điểm lên tới gần 70%, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Philippines.

Ban huấn luyện "Voi chiến" liên tiếp thực hiện những điều chỉnh nhằm tăng sức tấn công. Các cầu thủ giàu khả năng đột phá được tung vào sân, song những pha phối hợp cuối cùng vẫn thiếu độ sắc bén để tạo khác biệt.

Bế tắc chỉ được giải quyết ở phút 85. Từ một pha đưa bóng vào vòng cấm, Waris Choolthong chọn vị trí chính xác trước khi bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc xa khiến thủ môn Philippines hoàn toàn bất lực.

Bàn thắng quý giá giúp Thái Lan giải tỏa áp lực sau hơn 80 phút bền bỉ tấn công, đồng thời bảo toàn lợi thế trong những phút còn lại để khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Ba điểm giành được giúp đội bóng xứ Chùa vàng nối dài mạch toàn thắng lên con số ba, tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng B ASEAN Cup 2026. Với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, thầy trò HLV Anthony Hudson đã tiến sát tấm vé bán kết và tiếp tục chứng minh mình là thách thức không hề nhỏ ở giải năm nay.