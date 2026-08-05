Nhiều thành phố Mỹ đòi FIFA thanh toán khoản hỗ trợ hàng triệu USD sau World Cup 2026

ANTD.VN - Nhiều thành phố của Mỹ đăng cai các trận đấu tại World Cup 2026 đang yêu cầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thực hiện cam kết chi trả hàng triệu USD tiền hỗ trợ phát triển cộng đồng mà họ cho rằng đã được hứa trước giải đấu.

Sân vận động Los Angeles ở Inglewood, California, Mỹ

Theo tờ The Athletic, lãnh đạo của nhiều thành phố đăng cai cho biết FIFA từng nhiều lần cam kết mỗi địa phương sẽ nhận 1 triệu USD từ quỹ "Legacy" nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng bóng đá và triển khai các dự án xã hội sau World Cup. Tuy nhiên, đến nay khoản tiền này vẫn chưa được chuyển.

Bốn lãnh đạo các ban tổ chức địa phương, đề nghị giấu tên, cho biết lời hứa được các quan chức cấp cao của tổ chức này nhiều lần nhắc lại trong các cuộc họp, dù chưa từng được công bố chính thức bằng văn bản.

Theo nguồn tin, các thành phố bắt đầu thúc giục FIFA giải ngân sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố các thành phố đăng cai FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ sẽ nhận khoản hỗ trợ 1 triệu USD với mục đích tương tự.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử. Tại Mỹ, các thành phố đăng cai gồm Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston và khu vực New York/New Jersey.

Giải đấu kéo dài 39 ngày được cho là đã giúp FIFA đạt doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ USD trong chu kỳ tài chính giai đoạn 2023-2026.

Báo cáo của The Athletic cho biết nhiều thành phố hiện đã chủ động liên hệ với FIFA để đề nghị cập nhật tiến độ giải ngân khoản hỗ trợ này.