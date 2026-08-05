ANTD.VN - Ngày 4-8-2026, Đoàn Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thi đấu thành công tại Vòng chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026, khi giành thêm 2 Huy chương Vàng ở các môn Bơi ứng dụng và Bóng rổ nam. Thành tích ấn tượng này góp phần khẳng định vị thế của Công an Thủ đô trong số những đoàn thi đấu xuất sắc nhất tại Hội thao năm nay.

Điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu 4-8 đến từ môn Bóng rổ nam, nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân.

Đoàn CATP Hà Nội giành 2 Huy chương Vàng, lần đầu vô địch bóng rổ CAND (Ảnh: CATP Hà Nội)

Trong trận chung kết, đội tuyển CATP Hà Nội thi đấu bản lĩnh, kiểm soát thế trận và đánh bại đội tuyển Học viện An ninh nhân dân để giành Huy chương Vàng. Với thành tích toàn thắng từ đầu giải, đội bóng của Công an Thủ đô trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử nội dung bóng rổ tại Hội thao.

Không chỉ bước lên bục cao nhất, đội tuyển còn thống trị các giải thưởng cá nhân. Đồng chí Duy Tùng (Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu) được Ban Tổ chức trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải, trong khi đồng chí Ngọc Minh (Công an xã Mê Linh) giành danh hiệu VĐV ghi nhiều điểm nhất giải.

Ở môn Bơi ứng dụng, các nữ vận động viên của Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi bổ sung thêm một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng vào bảng thành tích của đoàn.

Tại nội dung 100m bơi tự do cá nhân nữ nhóm 1, đồng chí Đặng Quỳnh Hương (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội) thi đấu xuất sắc để giành Huy chương Vàng. Đồng đội của chị là đồng chí Bùi Hoàng Cẩm Ly (Phòng Công tác chính trị) cũng có màn thể hiện đáng khen khi giành Huy chương Đồng.

Ở nội dung 100m bơi tự do cá nhân nữ nhóm 2, đồng chí Lê Hồng Tuyến (Phòng Tham mưu) về đích ở vị trí thứ hai và giành Huy chương Bạc.

Trong khi đó, đồng chí Phạm Thị Việt Hồng (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ) mang về thêm một Huy chương Đồng ở nội dung 100m bơi tự do cá nhân nữ nhóm 3.

Khép lại toàn bộ các nội dung Bơi ứng dụng, đội tuyển Công an thành phố Hà Nội giành tổng cộng 1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng cùng 2 giải Khuyến khích, ghi dấu ấn bằng chuyên môn vững vàng và tinh thần thi đấu quyết tâm.

Bên cạnh những thành công ở bơi ứng dụng và bóng rổ, Đoàn Công an thành phố Hà Nội còn đón thêm niềm vui tại môn Vượt vật cản.

Đồng chí Khương Đào Lan Linh (Công an xã Đại Thanh) thi đấu nỗ lực để giành Huy chương Đồng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn.

Việc giành 2 Huy chương Vàng cùng nhiều huy chương và giải thưởng cá nhân trong ngày thi đấu 4-8 tiếp tục cho thấy hiệu quả trong công tác huấn luyện, sự chuẩn bị bài bản cũng như bản lĩnh thi đấu của đoàn Công an thành phố Hà Nội.

Những kết quả đạt được tiếp tục làm dày thêm bảng thành tích của đoàn Công an thành phố Hà Nội, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu tại Vòng chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Một số hình ảnh mới nhất của đoàn CATP Hà Nội tại Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026: (Ảnh: CATP Hà Nội)