CNN Indonesia lạc quan dự báo đội nhà thắng chủ nhà Singapore

ANTD.VN - Đánh giá Singapore là "đối thủ khó chơi" song CNN Indonesia vẫn lạc quan dự báo đội nhà sẽ thắng trên sân khách để giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

20h hôm nay (7-8), Indonesia (6 điểm) sẽ làm khách trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar của Singapore (7 điểm) để quyết đấu tấm vé bán kết ASEAN Cup 2026.

Với 1 điểm nhiều hơn, chủ nhà Singapore chỉ cần hòa trong khi Indonesia buộc phải thắng. Đây là trận đấu quan trọng nhất vòng bảng, quyết định tới thành bại chiến dịch của cả hai đội tuyển.

Indonesia (áo đỏ) buộc phải thắng Singapore nếu không muốn bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 (Ảnh: CNN Indonesia)

Trước giờ bóng lăn, CNN Indonesia phân tích trận đấu và đưa ra 2 kịch bản lạc quan cho đội nhà.

Cây bút Juprianto Alexander nhận định: "Singapore chỉ cần một trận hòa để tiến vào bán kết. Tình huống này sẽ tạo ra sự không chắc chắn cho đội chủ nhà. Ngược lại, Indonesia trong thế buộc phải thắng sẽ chơi rất quyết liệt. Khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ phòng thủ sang tấn công là vũ khí để Indonesia đánh bại Singapore, trong đó sự sắc bén của Baker và Ragnar là chìa khóa. Singapore quả thực là một đối thủ khó nhằn song tôi dự đoán Indonesia sẽ thắng 2-0".

Muhammad Ikhwanuddin - một cây bút kỳ cựu khác của CNN Indonesia - dự báo Indonesia sẽ để thủng lưới song chung cuộc giành chiến thắng sít sao.

"Indonesia phải dốc toàn lực phòng ngự trước Singapore trong trận đấu quyết định. Mitchell Baker được kỳ vọng sẽ dứt điểm tốt hơn sau khi được đồng đội chắt chiu trao cơ hội. Không chỉ phòng thủ chặt, Indonesia còn cần tăng cường tinh thần đoàn kết trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công, đặc biệt là những quả tạt hay chuyền xuyên tuyến vốn là vũ khí lợi hại của Singapore. Tôi dự đoán Indonesia sẽ để thủng lưới trước Singapore nhưng sẽ thắng chung cuộc sít sao 2-1".

Ở trận đấu cùng giờ với trận Singapore - Indonesia, đương kim vô địch Việt Nam (7 điểm) sẽ gặp đội đã bị loại là Campuchia và gần như chắc chắn sẽ kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu.