ANTD.VN - Bị dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp 1, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để cầm hòa chủ nhà Thái Lan 3-3, ở lượt trận cuối giải giao hữu ở Thái Lan. Kết quả này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi khép lại giải đấu với thành tích bất bại sau 4 trận, để lại nhiều tín hiệu tích cực trước những mục tiêu quan trọng sắp tới.

Trước cuộc chạm trán đội chủ nhà, tuyển futsal Việt Nam đang đạt phong độ cao với chuỗi ba trận không thua. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi lần lượt hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan được xem là đối thủ khó khăn nhất tại giải. Không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Rakpol Saenetnam còn vừa đăng quang Giải futsal Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng trước Indonesia ở trận chung kết. Trước khi gặp Việt Nam, Thái Lan cũng phô diễn sức mạnh bằng hai chiến thắng rất đậm trước New Zealand và Afghanistan.

Bị dẫn 3 bàn, futsal Việt Nam vẫn ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan (Ảnh: VFF)

Đúng như dự đoán, đội chủ nhà nhập cuộc với tốc độ rất cao và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Ngay phút thứ 2, Atippong tận dụng sai lầm trong đường chuyền của Trần Thái Huy để mở tỉ số cho Thái Lan.

Chỉ bốn phút sau, Panut cướp bóng ngay bên phần sân Việt Nam, vượt qua thủ môn Hồ Văn Ý trước khi dễ dàng nhân đôi cách biệt. Đến phút 14, Panut tiếp tục tỏa sáng khi hoàn tất cú đúp bằng pha phản công sắc bén, giúp Thái Lan khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Raul Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tăng cường sức ép lên phần sân đối phương.

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 30, Châu Đoàn Phát xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chính xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Phút 34, Từ Minh Quang tung cú sút quyết đoán, thắp lại hy vọng với bàn thắng rút ngắn cách biệt còn 2-3.

Chỉ ba phút sau, tiếp tục tận dụng ưu thế của chiến thuật power-play, Nguyễn Đa Hải dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Những phút cuối trận diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút của hai bên đều không thể tận dụng thành công và trận đấu khép lại với tỉ số hòa 3-3.

Kết quả này giúp đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 với thành tích bất bại sau 4 trận đấu. Chuỗi trận ấn tượng trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của tuyển futsal Việt Nam, đặc biệt là khả năng thích ứng chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.