HLV Kim Sang-sik hứa có bàn thắng tặng người hâm mộ tại Mỹ Đình

ANTD.VN - "Áy náy" khi không thể ghi bàn trận sân nhà đầu tiên gặp Singapore, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam quyết tâm chiến thắng Campuchia tại Mỹ Đình, nỗ lực có nhiều bàn thắng để dành tặng người hâm mộ.

"Ở trận sân nhà đầu tiên gặp Singapore, quả thực rất tiếc nuối vì chúng tôi không ghi được bàn thắng. Do đó trận gặp Campuchia phải nỗ lực hơn để có bàn thắng. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng để giành ngôi nhất bảng", HLV Kim Sang-sik chia sẻ tại họp báo trước lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia (20h ngày 7-8, sân Mỹ Đình).

Trước đó cũng tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik bất lực chia điểm với đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Singapore sau trận hòa không bàn thắng, khiến đội chịu nhiều áp lực khi làm khách trên sân Indonesia sau đó.

HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia và giành ngôi nhất bảng (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên khó khăn đã ở sau lưng. Tuyển Việt Nam (7 điểm) hiện là ứng viên số 1 cho ngôi nhất bảng chỉ phải gặp Campuchia (đã bị loại) trong khi Singapore (7 điểm) phải quyết đấu Indonesia (6 điểm) để tranh tấm vé còn lại vào bán kết.

Tuyển Việt Nam áp đảo Campuchia khi toàn thắng cả 11 lần đối đầu, dù vậy, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội không chủ quan mà vẫn sẽ tôn trọng đối thủ và chơi hết khả năng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ trận gặp Campuchia có thể điều chỉnh nhân sự, tạo điều kiện cho một số trụ cột nghỉ ngơi hướng tới bán kết. Bản thân các thành viên ban huấn luyện cũng đã có những nghiên cứu ban đầu về đối thủ tiềm năng ở bán kết.

Việc tuyển Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất tại ASEAN Cup 2026, trong khi các đối thủ cạnh tranh chức vô địch thiếu vắng nhiều trụ cột, làm dấy lên những tranh luận và cả những cuộc "khẩu chiến" giữa cầu thủ hay giữa người hâm mộ các đội tuyển trên mạng xã hội những ngày qua.

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Với tôi, mọi trận đấu, mọi giải đấu đều quan trọng, và mục tiêu của tuyển Việt Nam luôn là giành được kết quả tốt nhất".