Rodri có thể "lật kèo" với HLV Mourinho

ANTD.VN - Dù được cho là đã đạt thỏa thuận miệng để sang Real Madrid làm học trò của HLV Jose Mourinho, tiền vệ Rodri có thể "lật kèo" thương vụ này khi các cuộc đàm phán giữa Man City và Real rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, Barcelona đã tận dụng thời cơ để vào cuộc.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Rodri vẫn ưu tiên khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, đội chủ sân Bernabeu đến nay vẫn chưa thể đáp ứng những yêu cầu tài chính từ phía Man City.

Đội bóng Hoàng gia rất muốn đưa Rodri về làm hạt nhân mới nơi tuyến giữa, song mức giá mà Man City đưa ra vẫn vượt quá những gì Real Madrid sẵn sàng chi trả. Nếu không cải thiện lời đề nghị trong thời gian tới, thương vụ có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Barca vào cuộc giành chữ ký của Rodri (Ảnh: Fabrizio Romano)

Các nguồn tin cho rằng quá trình đàm phán chỉ có thể được nối lại khi Real Madrid chấp nhận nâng mức phí chuyển nhượng và đưa ra những điều khoản hấp dẫn hơn.

Trong lúc Real Madrid gặp khó, Barcelona lập tức nhìn thấy cơ hội. Đội bóng xứ Catalan đang cần bổ sung gấp một tiền vệ đẳng cấp sau khi Frenkie de Jong dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Rodri vì thế nhanh chóng trở thành mục tiêu ưu tiên của nhà đương kim vô địch La Liga, và đã có động thái liên hệ với người đại diện của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Không chỉ dừng ở đó, đội chủ sân Camp Nou cũng đã có những cuộc trao đổi ban đầu với Man City nhằm nắm rõ các điều kiện nếu muốn thực hiện thương vụ.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết cuộc cạnh tranh hiện không còn đơn thuần là vấn đề tài chính mà nằm ở lựa chọn của Rodri.

"Rodri đã đàm phán với Real Madrid trong nhiều tuần và đây vẫn là bến đỗ mà cậu ấy ưu tiên. Tuy nhiên, Barcelona đang tận dụng thời điểm thương vụ chưa hoàn tất để tham gia cuộc đua. Họ đã liên hệ với đại diện của Rodri cũng như Man City nhằm tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào chính cầu thủ", Romano tiết lộ.

Nếu Barca thuyết phục thành công Rodri đổi ý, đây sẽ là một trong những cú "lật kèo" ngoạn mục nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.