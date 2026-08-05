Tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch ASEAN Cup 2026 nhờ lợi thế cực lớn

ANTD.VN - Nếu giữ vững vị trí số 1 bảng A sau lượt đấu cuối, ĐT Việt Nam sẽ nắm trong tay lợi thế đặc biệt khi được chơi các trận lượt về ở cả bán kết lẫn chung kết trên sân Mỹ Đình.

Sau ba lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam cùng Singapore có 7 điểm nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm, trong khi Campuchia và Timor Leste đã không còn cơ hội cạnh tranh. Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A khi chỉ gặp Campuchia ở lượt trận cuối, vào 20h ngày 7-8 tới.

Tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch ASEAN Cup 2026 nhờ lợi thế lớn nếu dẫn đầu bảng A (Ảnh: VFF)

Theo thể thức thi đấu của ASEAN Cup 2026, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết.

Quan trọng hơn, nếu đi tiếp, đội nhất bảng A sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà. Trong trường hợp góp mặt ở chung kết, tuyển Việt Nam cũng sẽ đá trận lượt đi trên sân khách trước khi trở về Mỹ Đình chơi trận quyết định.

Đây được xem là lợi thế rất đáng kể cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà giúp các cầu thủ có thêm sự cổ vũ từ hàng vạn khán giả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tính toán chiến thuật ở hai lượt trận.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, tuyển Việt Nam cũng sẽ được nâng cao chiếc cúp ngay tại sân Mỹ Đình, nơi từng nhiều lần ghi dấu những cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Năm 2008, ĐT Việt Nam của HLV Calisto lần đầu đăng quang Đông Nam Á sau khi thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi trên sân Rajamangala rồi hòa 1-1 trong trận lượt về tại Mỹ Đình.

Mười năm sau, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục lên ngôi khi hòa Malaysia 2-2 ở Bukit Jalil trước khi giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trong trận chung kết lượt về.

Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc này không chỉ là giành vé vào bán kết mà còn phải thắng Campuchia để giữ vững ngôi đầu bảng A. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tuyển Việt Nam sẽ sở hữu lợi thế cực lớn trên hành trình hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, có cơ hội nâng cúp ngay trên sân Mỹ Đình trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ.