Tuyển thủ 'triệu đô' của Indonesia không phục, tuyên bố 'đòi nợ' Việt Nam

ANTD.VN - "Chúng tôi sẽ lại đánh bại Việt Nam một lần nữa ở trận đấu chính thức", cầu thủ Hà Lan nhập tịch Indonesia - Justin Hubner tuyên bố trên trang mạng cá nhân.

Justin Hubner là một trong những trụ cột của tuyển Indonesia. Trung vệ 23 tuổi này từng cùng Indonesia 2 lần đánh bại tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 cũng như tại Asian Cup 2023.

Ở ASEAN Cup 2026, Justin Hubner là cầu thủ đắt giá nhất giải với giá trị chuyển nhượng 1,14 triệu USD và có tên trong danh sách 26 cầu thủ Indonesia nhưng không được CLB chủ quản Fortuna Sittard cấp phép đá giải.

Vắng Justin Hubner và một số cầu thủ gốc Hà Lan đang bận thi đấu châu Âu, Indonesia vẫn còn 10 cầu thủ con lai dự ASEAN Cup 2026 và là đội hình đắt giá nhất giải.

Thế nhưng trên sân nhà Pakansari tối 3-8, Indonesia đã bất lực để thua Việt Nam tới 0-3. Kết quả này giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch giải cũng như mục tiêu World Cup 2030 mà bóng đá Indonesia đặt ra.

Không phục trận thua 0-3 ở ASEAN Cup 2026, Justin Hubner tuyên bố sẽ cùng Indonesia "đòi nợ" tuyển Việt Nam ở một trận đấu chính thức thuộc hệ thống FIFA (Ảnh chụp màn hình)

Không phục trận thua này, Justin Hubner viết lên trang cá nhân: "Họ đã quên chúng tôi từng làm gì với họ ở vòng loại World Cup. Ở một giải đấu không chính thức của FIFA thì chúc mừng. Chúng tôi sẽ lại đánh bại các bạn một lần nữa ở những trận đấu chính thức".

Justin Hubner ám chỉ tới FIFA ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 9 tới, giải đấu Đông Nam Á đầu tiên do FIFA tổ chức và các đội tuyển toàn quyền sử dụng các cầu thủ tốt nhất của mình.

Indonesia khi đó dự báo sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất với gần 20 tuyển thủ gốc Hà Lan được định giá 33 triệu euro - gấp 4 lần đội hình đang dự ASEAN Cup 2026.

Khi đó, những ngôi sao nhập tịch Indonesia như Jay Idzes, Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Mees Hilgers, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, Ole Romeny, Miliano Jonathans... và cả Justin Hubner sẽ góp mặt. Đây sẽ là đội hình thách thức mọi đội bóng trong cuộc đua vô địch.