Công an Hà Nội khẳng định vị thế tại Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026

ANTD.VN - Những thành tích tại Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 là kết quả của sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự phối hợp đồng bộ giữa các vận động viên, ban huấn luyện cùng các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, chiều 6-8, Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải tại Đà Nẵng.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thao ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thi đấu nghiêm túc, trung thực, đoàn kết của các đoàn tham gia hội thao; biểu dương chất lượng chuyên môn, bản lĩnh và ý chí thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên, lực lượng trọng tài và ban tổ chức, góp phần tạo nên một kỳ hội thao thành công, an toàn, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng Ban tổ chức hội thao trao thưởng cho Đoàn Công an thành phố Hà Nội

Tham gia hội thao với gần 200 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên, tranh tài ở hầu hết các nội dung thi đấu, Đoàn Công an thành phố Hà Nội để lại nhiều dấu ấn nổi bật khi thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và bản lĩnh.

Với sự chuẩn bị bài bản, công tác huấn luyện nghiêm túc cùng ý chí vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn Công an thành phố Hà Nội khép lại hội thao với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 3 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, 10 giải khuyến khích; xếp thứ Nhì toàn đoàn nội dung Thể dục thể thao và xếp thứ Ba toàn đoàn nội dung Điều lệnh, quân sự, võ thuật.

Đằng sau những tấm huy chương là sự nỗ lực bền bỉ của các vận động viên và ban huấn luyện. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua chấn thương, áp lực và cường độ thi đấu dày đặc để cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Công an Thủ đô. Tinh thần đoàn kết, ý chí quyết thắng và khát vọng chinh phục đỉnh cao đã trở thành động lực để toàn đoàn liên tiếp gặt hái những thành tích ấn tượng.

Đoàn Công an Hà Nội khẳng định vị thế tại Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026

Thành công ấy còn có sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ hậu cần, bác sĩ, lái xe và các lực lượng phục vụ. Công tác hậu cần được bảo đảm chu đáo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, trang thiết bị và điều kiện tập luyện, thi đấu cho các đội tuyển.

Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội luôn đồng hành cùng đoàn trong suốt hội thao. Với tinh thần trách nhiệm cao và chuyên môn vững vàng, các bác sĩ thường xuyên theo dõi sức khỏe, kịp thời sơ cứu, điều trị chấn thương, tư vấn phục hồi thể lực và xây dựng phương án chăm sóc phù hợp cho từng vận động viên. Nhiều vận động viên đã có thể tiếp tục thi đấu sau khi được chăm sóc, điều trị kịp thời, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn.

Những thành tích tại Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 là kết quả của sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự phối hợp đồng bộ giữa các vận động viên, ban huấn luyện cùng các lực lượng bảo đảm.

Đây không chỉ là niềm tự hào của Công an thành phố Hà Nội mà còn là minh chứng sinh động cho chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, quân sự, võ thuật và thể lực, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.