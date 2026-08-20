Ngôi sao trẻ Thái Lan tuyên bố "đòi nợ" Việt Nam tại Rajamangala

ANTD.VN - Seksan Ratree, người từng ra sân trong trận Thái Lan thua Việt Nam tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, tuyên bố sẽ chiến thắng thầy trò Kim Sang-sik trong cuộc tái đấu tại Rajamangala ngày 22-8 tới.

"Thái Lan sẽ giải quyết từng trận (chung kết có hai lượt đi và về-pv). Trận lượt đi tại Rajamangala, chắc chắn chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trên sân nhà để tạo lợi thế", tiền vệ 23 tuổi Seksan Ratree tuyên bố bên lề buổi tập của tuyển Thái Lan chiều 20-8.

Seksan Ratree là một trong những tuyển thủ Thái Lan thi đấu chung kết ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala, nơi chủ nhà bị đánh bại 3-2 (tổng tỉ số 5-3) và cay đắng nhìn Việt Nam nâng cao cúp vô địch.

Seksan Ratree giành Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt đi Thái Lan 3-1 Singapore (Ảnh: FAT)

Trận chung kết ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp trở thành kỷ niệm đáng quên với Seksan Ratree. Vì vậy, hơn lúc nào hết, tiền vệ sinh 2003 muốn xóa ký ức này bằng một trận thắng.

"Tôi hy vọng người hâm mộ Thái Lan sẽ đến sân thật đông để cổ vũ. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng", Seksan Ratree nói, và cho biết Thái Lan đang tập trung sửa khiếm khuyết, hồi phục thể lực để hướng tới 2 trận đấu dự báo khốc liệt tranh cúp vô địch với Việt Nam, lượt đi ngày 22-8 trên sân Rajamangala và lượt về tại Mỹ Đình ngày 26-8.

Cũng bên lề buổi tập chiều 20-8, hậu vệ Manuel Tom Bihr của Thái Lan khẳng định: "Cả chúng tôi và Việt Nam đều xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. Đây là cặp đấu rất xứng tầm cho trận chung kết".

Manuel ví von cả hai đội đã nỗ lực hết mình và vượt qua vô vàn trở ngại, như nhà leo núi vượt qua hành trình đầy gian nan để lên tới đỉnh.

"Hiện chúng tôi đang có phong độ tốt cùng bầu không khí tích cực. Việt Nam sở hữu lối chơi đặc trưng đã đưa họ vào đến chung kết. Giờ đây, với hai trận đấu quyết định phía trước, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để sẵn sàng. Mục tiêu cá nhân của tôi là tập trung vào hai trận đấu này, phát huy tối đa tiềm năng và phong độ tốt nhất, đồng thời biến khát khao chiến thắng thành danh hiệu vô địch", hậu vệ của Thái Lan nói.