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Thể thao

Học trò cao 1m94 của HLV Mourinho ra mắt Real Madrid

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Lê Vinh

ANTD.VN - Sau thời gian chờ đợi, Real Madrid chính thức giới thiệu tân binh đáng chú ý Ibrahima Konate. Trung vệ tuyển Pháp ký hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến hết mùa hè 2030.

Buổi lễ ra mắt Konate diễn ra tại trung tâm thể thao của Real Madrid vào ngay 20-8 theo giờ địa phương, với sự hiện diện của Chủ tịch Florentino Perez. Trong buổi lễ, tân binh người Pháp nhận luôn chiếc áo số 16.

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Real Madrid ra mắt Konate, Mourinho có thêm “trung vệ thép” (Ảnh: Fabrizio Romano)

Ở tuổi 27, Konate được xem là sự bổ sung đáng giá cho hàng phòng ngự Real Madrid. Sở hữu chiều cao tới 1m94 cùng nền tảng thể chất mạnh mẽ, khả năng tranh chấp tốt cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, trung vệ người Pháp được kỳ vọng nhanh chóng trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Jose Mourinho.

Sự xuất hiện của Konate giúp Mourinho có thêm một phương án chất lượng ở trung tâm hàng thủ, trong mùa giải mà Real Madrid hướng tới hai mục tiêu lớn là cạnh tranh chức vô địch La Liga và Champions League.

Trước khi chuyển tới Madrid, Konate đã trải qua quãng thời gian đáng nhớ tại Liverpool. Anh có tổng cộng 183 lần ra sân, ghi 7 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo.

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Trong thời gian khoác áo Liverpool, trung vệ người Pháp góp công vào hành trình chinh phục nhiều danh hiệu, nổi bật là chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League.

Giờ đây, Konate bước vào một chương mới trong sự nghiệp tại Bernabeu. Với hợp đồng có thời hạn đến năm 2030, Real Madrid kỳ vọng trung vệ người Pháp sẽ trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong kế hoạch xây dựng đội hình dưới thời Jose Mourinho.

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Từ khóa:

#Jose Mourinho #Ibrahima Konate #Real Madrid

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