Việt Nam cử đội hình mạnh tranh tài pickleball World Cup 2026

ANTD.VN - Đội hình Việt Nam tuyển chọn được đánh giá cao tại Giải Pickleball World Cup 2026 với dàn hảo thủ, trong đó đơn vị Công an nhân dân đóng góp 5 cái tên gồm: Đỗ Minh Quân (đội trưởng), Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh.

Giải Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 30-8 tới 6-9 tại Đà Nẵng, thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt quốc tế hàng đầu như: Roos Van Reek (Hà Lan), Jack Munro, Vivian Glozman, Bobbi Oshiro (Hoa Kỳ), Jack Wong (Hồng Kông, Trung Quốc), Nicola Schoeman (Australia), Harsh Mehta (Ấn Độ), Jay Devilliers (Pháp)…

Theo công bố, Đội thể thao pickleball đại diện Việt Nam tranh tài ở 3 nội dung gồm: Open (mở rộng), Junior (U18) và Kids (U14).

Đội hình chủ nhà Việt Nam được đánh giá cao tại Giải Pickleball World Cup 2026

5 tay vợt CAND góp mặt trong đội hình Việt Nam tuyển chọn

Ở nội dung được quan tâm nhất - Open, tuyển Việt Nam có 10 tay vợt được đánh giá rất cao về chuyên môn, trong đó bao gồm 5 cái tên thuộc đơn vị Công an nhân dân gồm: Đỗ Minh Quân (đội trưởng), Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh. 5 tay vợt còn lại là Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Ken Tam và Sĩ Bội Ngọc.

Ban tổ chức giải đấu đã tiến hành bốc thăm chuyên môn để xác định các bảng theo từng nhóm đấu.

Nội dung Open có 64 đội chia vào 16 bảng. Chủ nhà Việt Nam nằm bảng A cùng Colombia, Cayman Islands, Chile. Ở nội dung Junior (4 bảng), Việt Nam ở bảng A cùng Malaysia, Costa Rica và Hàn Quốc. Trong khi với nội dung Kids (4 bảng), Việt Nam chung bảng A cùng Australia và Singapore.

Năm ngoái tại Cúp thế giới 2025 tổ chức tại Florida (Mỹ), đội pickleball Mỹ đã lên ngôi vô địch. Năm nay, các tay vợt của Mỹ vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu tranh vị trí số 1 của giải tại thành phố Đà Nẵng.