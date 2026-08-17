Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn sau trận thắng Malaysia

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng "nóng" 1,5 tỉ đồng để kịp thời biểu dương, khích lệ tinh thần thầy trò HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng chủ nhà Malaysia 2-0 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Tối 15-8, bất chấp bất lợi phải thi đấu trên sân khách và mặt cỏ lá gừng lạc hậu, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn xuất sắc giành chiến thắng nhờ pha lập công của Xuân Son và bàn phản lưới của cầu thủ Malaysia sau đường chọc khe khó chịu từ Quang Hải.

Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích và khích lệ tinh thần toàn đội trước bán kết lượt về, VFF đã thưởng "nóng" 1,5 tỉ đồng cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam được khích lệ tinh thần bằng những khoản thưởng "nóng" (Ảnh: VFF)

Trước đó, với thành tích bất bại và giành ngôi nhất bảng A, thầy trò HLV Kim Sang-sik được một ông bầu thưởng 2 tỉ đồng. Tổng cộng đội đang có 3,5 tỉ đồng tiền thưởng, và con số này chắc chắn tăng thêm nếu giành chức vô địch chung cuộc.

Cách biệt 2-0 ở lượt đi đang giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn ở bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 19-8 tới, khi thua cách biệt dưới 2 bàn vẫn có vé vào chơi trận chung kết.

Thậm chí với lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn cùng chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, Xuân Son cùng đồng đội hoàn toàn có thể đánh bại Malaysia thêm một lần nữa.