Lịch âm hôm nay 21/8/2026: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 21/8/2026 là mùng 9 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 21/8 còn ghi dấu trận bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ và Hawaii trở thành bang thứ 50 của Mỹ.

Lịch âm hôm nay 21/8/2026 là ngày 9 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Đinh Mão, tháng Bính Thân. Ngày 21/8 còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ, từ trận bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ đến thời điểm Hawaii trở thành bang thứ 50 của Mỹ.

Hình minh họa (AI)

Lịch âm hôm nay 21/8/2026

Hôm nay, thứ Sáu ngày 21/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 9 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Đinh Mão, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết Lập thu.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Sáu, 21/8/2026 Âm lịch 9/7/2026 Ngày Đinh Mão Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Lư Trung Hỏa Trực Trực Nguy

Ngày Đinh Mão có chi Mão thuộc Mộc sinh can Đinh thuộc Hỏa, được lịch truyền thống xếp vào nghĩa nhật, tức ngày cát nếu chỉ xét quan hệ can - chi.

Tuy nhiên, xét tổng thể đây lại là ngày Hắc đạo, gặp Trực Nguy - trực được đánh giá không thuận cho phần lớn công việc. Vì vậy, người có kế hoạch thực hiện việc lớn nên xem xét nhiều yếu tố thay vì chỉ dựa vào một tiêu chí tốt hoặc xấu.

Thông tin lịch âm, ngày tốt - xấu mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian và lịch pháp truyền thống.

Giờ hoàng đạo ngày 21/8/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

23h - 1h, giờ Tý: Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 3h - 5h, giờ Dần: Thanh Long.

Thanh Long. 5h - 7h, giờ Mão: Minh Đường.

Minh Đường. 11h - 13h, giờ Ngọ: Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 13h - 15h, giờ Mùi: Bảo Quang.

Bảo Quang. 17h - 19h, giờ Dậu: Ngọc Đường.

Đây là những khoảng thời gian thường được ưu tiên khi sắp xếp công việc theo quan niệm lịch truyền thống.

Giờ hắc đạo ngày 21/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

1h - 3h: Giờ Sửu.

Giờ Sửu. 7h - 9h: Giờ Thìn.

Giờ Thìn. 9h - 11h: Giờ Tỵ.

Giờ Tỵ. 15h - 17h: Giờ Thân.

Giờ Thân. 19h - 21h: Giờ Tuất.

Giờ Tuất. 21h - 23h: Giờ Hợi.

Hướng xuất hành hôm nay

Người có kế hoạch xuất hành ngày 21/8 có thể tham khảo:

Hướng Nam: Đón Hỷ thần, cầu may mắn và tin vui.

Đón Hỷ thần, cầu may mắn và tin vui. Hướng Đông: Đón Tài thần, được xem là thuận cho cầu tài.

Đón Tài thần, được xem là thuận cho cầu tài. Hướng Nam: Đồng thời cũng gặp Hắc thần.

Điểm đáng chú ý là hướng Nam xuất hiện cả yếu tố tốt và xấu, vì vậy theo cách lý giải của lịch truyền thống, mức độ cát - hung được xem là trung hòa.

Tuổi xung khắc ngày 21/8

Các tuổi xung ngày gồm:

Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi.

Các tuổi xung tháng gồm:

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc cục; đồng thời xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân.

Việc nên làm và việc cần cân nhắc

Ngày 21/8 có nhiều sao tốt như Nguyệt Đức Hợp, Cát Khánh, Ích Hậu, Sát Cống và Thiên Ân. Trong đó, Sát Cống được xếp vào nhóm đại cát; Ích Hậu được cho là đặc biệt thuận đối với cưới hỏi.

Tuy nhiên, ngày cũng xuất hiện các sao xấu như Thiên Lại, Hoang Vu và Chu Tước Hắc đạo. Chu Tước Hắc đạo được cho là không thuận với việc về nhà mới và khai trương.

Theo Nhị thập bát tú, hôm nay thuộc Sao Cang, xếp vào Hung Tú. Vì vậy, lịch truyền thống khuyến cáo thận trọng với những việc lớn như xây dựng, cưới hỏi, chôn cất hoặc tranh tụng.

Do các yếu tố tốt - xấu đan xen khá rõ, người xem lịch nên coi đây là dữ liệu tham khảo và ưu tiên điều kiện thực tế khi quyết định công việc.

Ngày này năm xưa 21/8: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

Ngày 21/8 gắn với nhiều câu chuyện khác nhau của lịch sử Việt Nam và thế giới. Tại Việt Nam, nổi bật là trận bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ năm 1967 và cuộc đời của nhà cách mạng Phùng Chí Kiên. Trên thế giới, ngày này đánh dấu Hawaii trở thành bang thứ 50 của Mỹ và một bước ngoặt trong lịch sử vương triều Thụy Điển.

Sự kiện trong nước ngày 21/8

21/8/1967: Màn khói bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ

Ngày 21/8/1967, máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội. Một trong những mục tiêu quan trọng là Nhà máy điện Yên Phụ - cơ sở cung cấp điện thiết yếu cho Thủ đô.

Trước tình hình đó, Đại đội 92 bộ đội hóa học triển khai màn khói nhân tạo che kín khu vực nhà máy, khiến máy bay đối phương khó xác định chính xác mục tiêu.

Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng hóa học và bộ đội phòng không, Nhà máy điện Yên Phụ được bảo vệ an toàn.

Đây được ghi nhận là lần đầu tiên bộ đội hóa học sử dụng màn khói để bảo vệ một cơ sở sản xuất quan trọng tại Hà Nội, mở ra kinh nghiệm mới trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước các cuộc không kích.

Sau đó, phương pháp tạo màn khói còn được sử dụng để bảo vệ nhiều công trình như đài phát thanh, cầu, trạm điện và nhà máy ở miền Bắc.

21/8/1965: Hơn 2.000 sinh viên, thanh niên Huế xuống đường

Từ 21 đến 24/8/1965, hàng nghìn sinh viên, học sinh và thanh niên tại Huế tập trung đấu tranh phản đối chính sách quân dịch và chính quyền quân sự đương thời.

Theo tư liệu lịch sử, hơn 2.000 người tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, sử dụng loa phóng thanh để đọc tuyên ngôn và đưa ra các yêu cầu chính trị.

Phong trào sau đó tiếp tục lan rộng. Những ngày cuối tháng 8, các cuộc biểu tình và bãi khóa tiếp tục diễn ra tại Huế và Đà Nẵng.

Đây là một phần trong phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ của học sinh, sinh viên và các tầng lớp đô thị miền Nam giữa thập niên 1960.

21/8/1951: Hội nghị tuyên huấn toàn dân lần thứ nhất

Ngày 21/8/1951, Hội nghị tuyên huấn toàn dân lần thứ nhất được tổ chức trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn mới.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị và vận động quần chúng lúc này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố tinh thần kháng chiến, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh của toàn dân.

Hội nghị là một dấu mốc trong quá trình tổ chức, xây dựng công tác tuyên huấn phục vụ cuộc kháng chiến và kiến quốc.

21/8/1941: Phùng Chí Kiên chiến đấu đến viên đạn cuối cùng

Ngày 21/8/1941, đơn vị Cứu quốc quân do Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri chỉ huy bị lực lượng đối phương phục kích tại Bằng Đức, khu vực Ngân Sơn, Bắc Kạn.

Trong tình thế lực lượng bị bao vây, Phùng Chí Kiên chiến đấu quyết liệt để bảo vệ đồng đội rút lui. Dù bị thương nặng, ông vẫn tiếp tục chiến đấu cho tới khi hết đạn và bị bắt.

Một số tài liệu quân đội ghi rằng sau khi bị bắt ngày 21/8, Phùng Chí Kiên bị sát hại vào ngày 22/8/1941.

Ông sinh năm 1901 tại Nghệ An, là một trong những cán bộ quân sự quan trọng của Đảng thời kỳ tiền khởi nghĩa và có đóng góp lớn đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Sự hy sinh của Phùng Chí Kiên trở thành một dấu mốc trong lịch sử hình thành và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Sự kiện quốc tế ngày 21/8

21/8/1959: Hawaii trở thành bang thứ 50 của Hoa Kỳ

Ngày 21/8/1959, Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower ký tuyên bố chính thức công nhận Hawaii trở thành bang thứ 50 của Hoa Kỳ.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết về quy chế tiểu bang của Hawaii vào tháng 3/1959, sau nhiều thập niên tranh luận.

Ngày 21/8, khi các thủ tục được hoàn tất, Eisenhower ban hành tuyên bố số 3309, đánh dấu Hawaii chính thức gia nhập Liên bang với địa vị bình đẳng cùng các bang khác.

Đây là bang thứ 50 và cũng là bang mới nhất được kết nạp vào Hoa Kỳ cho tới nay.

21/8/1918: Cuộc tiến công mới trên mặt trận Somme

Ngày 21/8/1918, lực lượng Đồng minh mở một đợt tiến công mới trên Mặt trận phía Tây trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cuộc tấn công tại khu vực Albert là một phần trong chuỗi phản công lớn của Đồng minh vào những tháng cuối năm 1918.

Quân Anh cùng lực lượng tham chiến khác tiến vào các vị trí của Đức và nhanh chóng giành được một số mục tiêu. Albert được tái chiếm vào ngày hôm sau.

Các đợt tiến công liên tiếp cuối mùa hè năm 1918 buộc quân Đức dần rút về phòng tuyến Hindenburg và góp phần đưa cuộc chiến tới hồi kết vào tháng 11 cùng năm.

21/8/1821: Tàu Eliza Francis nhìn thấy đảo Jarvis

Ngày 21/8/1821, thủy thủ đoàn của tàu Eliza Francis được ghi nhận đã nhìn thấy đảo Jarvis giữa Thái Bình Dương.

Đây được xem là lần đầu tiên hòn đảo nhỏ, không có cư dân thường trú này được người châu Âu ghi nhận.

Jarvis nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương, gần đường xích đạo và ngày nay thuộc nhóm các đảo xa của Hoa Kỳ.

21/8/1810: Jean-Baptiste Bernadotte được chọn làm Thái tử Thụy Điển

Ngày 21/8/1810, Quốc hội Thụy Điển họp tại Örebro và lựa chọn Thống chế Pháp Jean-Baptiste Bernadotte làm người kế vị ngai vàng.

Quyết định này khá đặc biệt bởi Bernadotte là một tướng lĩnh xuất thân từ nước Pháp thời Napoleon và không thuộc hoàng tộc Thụy Điển.

Ông sau đó được vua Karl XIII nhận làm con nuôi và trở thành Thái tử.

Năm 1818, Bernadotte lên ngôi với vương hiệu Karl XIV Johan. Triều đại Bernadotte do ông sáng lập vẫn là vương triều của Thụy Điển ngày nay.

21/8/1192: Minamoto no Yoritomo trở thành Shogun

Ngày 21/8/1192 thường được ghi nhận là thời điểm Minamoto no Yoritomo được phong tước Chinh Di Đại tướng quân - Shogun.

Yoritomo đã xây dựng trung tâm quyền lực tại Kamakura sau nhiều năm chiến tranh giữa các dòng họ samurai.

Việc ông trở thành Shogun đánh dấu sự hình thành của Mạc phủ Kamakura, mở ra thời kỳ mà tầng lớp võ sĩ và các shogun giữ vai trò quyền lực thực tế tại Nhật Bản.

Mô hình chính quyền Mạc phủ với nhiều biến đổi sau đó tồn tại qua nhiều thế kỷ, cho tới cuộc Minh Trị Duy Tân trong thế kỷ XIX.

21/8 - từ màn khói Yên Phụ đến bang thứ 50 của nước Mỹ

Nhìn lại những dấu mốc của ngày 21/8 cho thấy lịch sử được tạo nên từ những câu chuyện rất khác nhau.

Ở Hà Nội năm 1967, màn khói của Đại đội 92 đã trở thành phương án đặc biệt để bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ trước một đợt không kích. Còn trước đó hơn hai thập niên, Phùng Chí Kiên đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ đồng đội giữa những ngày đầy khó khăn của phong trào cách mạng.

Trên thế giới, ngày 21/8/1959 đánh dấu bản đồ chính trị Hoa Kỳ đạt cấu trúc 50 bang như hiện nay khi Hawaii chính thức trở thành thành viên cuối cùng của Liên bang. Hai thế kỷ trước đó, một vị thống chế Pháp được lựa chọn kế vị ngai vàng Thụy Điển, mở đầu một vương triều vẫn tồn tại cho tới ngày nay.

Còn theo lịch âm năm 2026, ngày 21/8 rơi vào mùng 9 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Đinh Mão. Các thông tin giờ tốt, hướng xuất hành và ngày tốt - xấu chỉ mang ý nghĩa tham khảo theo lịch pháp và quan niệm dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm