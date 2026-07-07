Lịch âm hôm nay 7/7/2026: Giờ đẹp, hướng tốt nên biết

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 7/7/2026 tức 23/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các sự kiện “Ngày này năm xưa” trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 7/7/2026 rơi vào thứ Ba, tức ngày 23/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, đây là thời điểm chuyển từ tiết Hạ chí sang Tiểu thử, báo hiệu giai đoạn nắng nóng rõ hơn trong năm. Khi xuất hành, di chuyển xa hoặc làm việc ngoài trời, người dân nên chủ động theo dõi thời tiết, chuẩn bị nước uống và bảo vệ sức khỏe.

Thông tin lịch âm, ngày tốt xấu, giờ đẹp, hướng xuất hành trong bài viết mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 7/7/2026

Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm:

Tý: 23h - 1h.

23h - 1h. Sửu: 1h - 3h.

1h - 3h. Mão: 5h - 7h.

5h - 7h. Ngọ: 11h - 13h.

11h - 13h. Thân: 15h - 17h.

15h - 17h. Dậu: 17h - 19h.

Đây là những khung giờ thường được tham khảo để xuất hành, gặp gỡ, ký kết, khai trương hoặc xử lý các công việc quan trọng.

Giờ hắc đạo ngày 7/7/2026

Các khung giờ nên thận trọng gồm:

Dần: 3h - 5h.

3h - 5h. Thìn: 7h - 9h.

7h - 9h. Tỵ: 9h - 11h.

9h - 11h. Mùi: 13h - 15h.

13h - 15h. Tuất: 19h - 21h.

19h - 21h. Hợi: 21h - 23h.

Nếu có thể chủ động về thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu việc lớn vào các khung giờ này.

Hướng xuất hành

Ngày 7/7/2026 có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ thần: hướng Đông Nam, tốt cho việc cầu may mắn, tin vui.

hướng Đông Nam, tốt cho việc cầu may mắn, tin vui. Tài thần: hướng Bắc, tốt cho việc cầu tài lộc.

hướng Bắc, tốt cho việc cầu tài lộc. Hắc thần: hướng Tây, nên thận trọng khi xuất hành.

Khi xuất hành đường dài, nên ưu tiên yếu tố an toàn, lịch trình, thời tiết và điều kiện giao thông.

Tuổi xung khắc

Theo quan niệm dân gian, ngày 7/7/2026 có một số tuổi xung cần lưu ý, đặc biệt khi tiến hành việc lớn như khai trương, cưới hỏi, động thổ, ký kết hợp đồng hoặc mua bán tài sản.

Thông tin tuổi xung chỉ mang tính tham khảo. Người dân nên kết hợp thêm điều kiện thực tế, pháp lý và sự chuẩn bị cụ thể trước khi quyết định.

Việc nên làm và không nên làm

Ngày 7/7/2026 có thể tham khảo để thực hiện một số việc như:

Xuất hành.

Gặp gỡ, giao dịch.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Cầu tài lộc, cầu may mắn.

Sắp xếp kế hoạch cá nhân hoặc công việc.

Các việc nên thận trọng gồm:

Động thổ, xây dựng.

Cưới hỏi, an táng.

Kiện tụng, tranh chấp.

Đầu tư lớn hoặc quyết định mạo hiểm khi chưa đủ thông tin.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

7/7/1960: Từ ngày 7/7 đến 15/7/1960, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa II đã diễn ra. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động lập pháp và tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn sau hòa bình lập lại ở miền Bắc.

7/7/1950: Bộ Tư lệnh ra mệnh lệnh mở Chiến dịch Biên giới Cao - Lạng, còn gọi là Chiến dịch Lê Hồng Phong II, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Chiến dịch bắt đầu ngày 16/9/1950 và kết thúc ngày 14/10/1950, tạo bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

7/7/1946: Bộ Quốc phòng mở lớp bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên của Quân đội Việt Nam tại thị xã Sơn Tây. Lớp học có gần 100 học viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự trong những năm đầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

7/7/1910: Ngày sinh nhà văn Thạch Lam, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân. Ông sinh tại Hà Nội, mất năm 1942, là cây bút xuất sắc của nhóm Tự lực văn đoàn. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Gió đầu mùa, Nắng trong vườn, Sợi tóc và tập tùy bút Hà Nội 36 phố phường.

Sự kiện quốc tế

7/7/1937: Bắt đầu Sự kiện Lư Câu Kiều, được xem là mốc mở đầu cho Chiến tranh Trung - Nhật.

7/7/1807: Pháp, Phổ và Nga ký Hòa ước Tilsit, kết thúc Chiến tranh Liên minh thứ tư tại châu Âu.

7/7/1953: Ernesto Che Guevara bắt đầu hành trình qua nhiều nước Mỹ Latinh, gồm Bolivia, Peru, Ecuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras và El Salvador. Những trải nghiệm này có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng chính trị của ông sau này.

7/7/1978: Quần đảo Solomon giành độc lập từ Anh Quốc, trở thành một quốc gia độc lập tại khu vực Thái Bình Dương.

7/7/424: Sau một cuộc chính biến, Lưu Tống Thiếu Đế bị phế truất và giáng làm thân vương. Em ông là Lưu Nghĩa Long được tôn làm hoàng đế, tức Văn Đế.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Thông tin về lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong đời sống văn hóa truyền thống, được nhiều người tham khảo khi sắp xếp công việc.

Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố mang tính tham khảo. Với các quyết định liên quan đến tài chính, pháp lý, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân nên ưu tiên điều kiện thực tế, quy định pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm