Lịch âm hôm nay 4/7/2026: Giờ đẹp, hướng tốt và việc nên làm

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 4/7/2026 tức ngày 20/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc, việc nên làm, việc cần tránh cùng những sự kiện nổi bật trong mục "Ngày này năm xưa" trước khi lên kế hoạch cho các công việc quan trọng.

Ngày 4/7/2026 rơi vào thứ Bảy, nhằm ngày 20/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Đây là thời điểm thuộc tiết Hạ chí, giai đoạn nắng nóng trong năm. Khi xuất hành, di chuyển xa hoặc làm việc ngoài trời, người dân nên chú ý sức khỏe, chuẩn bị nước uống, phương tiện và kế hoạch phù hợp.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 4/7/2026

Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm:

Tý: 23h - 1h.

23h - 1h. Sửu: 1h - 3h.

1h - 3h. Thìn: 7h - 9h.

7h - 9h. Tị: 9h - 11h.

9h - 11h. Mùi: 13h - 15h.

13h - 15h. Tuất: 19h - 21h.

Đây là những khung giờ thường được tham khảo khi xuất hành, khai trương, ký kết, gặp gỡ đối tác hoặc xử lý việc quan trọng.

Giờ hắc đạo ngày 4/7/2026

Các khung giờ nên thận trọng gồm:

Dần: 3h - 5h.

3h - 5h. Mão: 5h - 7h.

5h - 7h. Ngọ: 11h - 13h.

11h - 13h. Thân: 15h - 17h.

15h - 17h. Dậu: 17h - 19h.

17h - 19h. Hợi: 21h - 23h.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu việc lớn vào các khung giờ này.

Hướng xuất hành

Người dân có thể tham khảo các hướng xuất hành trong ngày để cầu may mắn, tài lộc:

Hỷ thần: hướng tốt để cầu may mắn, tin vui.

hướng tốt để cầu may mắn, tin vui. Tài thần: hướng tốt để cầu tài lộc, tiền bạc.

hướng tốt để cầu tài lộc, tiền bạc. Hắc thần: hướng nên thận trọng khi xuất hành.

Khi ứng dụng vào thực tế, nên kết hợp thêm mục đích chuyến đi, thời tiết, lịch trình và điều kiện giao thông.

Tuổi xung khắc

Thông tin tuổi xung trong ngày chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Với các công việc lớn như cưới hỏi, xây dựng, khai trương, ký kết hợp đồng hoặc mua bán tài sản, người dân nên cân nhắc thêm tuổi của người đứng việc, điều kiện thực tế và sự chuẩn bị cụ thể.

Việc nên làm và không nên làm

Ngày 4/7/2026 có thể tham khảo để thực hiện các việc như:

Xuất hành.

Gặp gỡ, trao đổi công việc.

Sắp xếp kế hoạch cá nhân.

Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ.

Cầu tài lộc, cầu bình an.

Với những việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, an táng, ký hợp đồng lớn, đầu tư tài sản hoặc khai trương, người dân nên xem xét kỹ ngày giờ, tuổi xung khắc, điều kiện pháp lý và tình hình thực tế.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

4/7/1954: Từ ngày 4/7 đến 27/7/1954, diễn ra Hội nghị quân sự Trung Giã, tại Trung Giã, cách thị xã Thái Nguyên hơn 30 km. Đây là hội nghị quân sự quan trọng trong bối cảnh các bên bàn thảo việc đình chiến ở Đông Dương sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

4/7/1939: Huỳnh Phú Sổ thành lập Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo nội sinh ở Nam bộ, có ảnh hưởng lớn trong đời sống tinh thần của một bộ phận người dân khu vực Tây Nam bộ.

4/7/1905: Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh tự trị Plâycu, tỉnh lỵ đặt tại Plâycu của dân tộc Gia Lai. Đây là một dấu mốc trong quá trình tổ chức hành chính tại khu vực Tây Nguyên thời kỳ thuộc địa.

4/7/1885: Quân đội nhà Nguyễn tập kích quân Pháp tại đồn Mang Cá. Sau cuộc giao tranh, quân Pháp giành thắng lợi. Sự kiện này gắn với bối cảnh căng thẳng giữa triều đình Huế và thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Sự kiện quốc tế

4/7/1944: Chiến dịch Polotsk trong Chiến tranh Xô - Đức kết thúc. Đây là chiến dịch do Hồng quân Liên Xô tổ chức nhằm tấn công lực lượng Đức Quốc xã.

4/7/1942: Phương diện quân 2 của quân đội Đế quốc Nhật Bản được thành lập tại Mãn Châu quốc, giữ vai trò lực lượng dự bị và đồn trú nhằm duy trì an ninh, trật tự tại khu vực này.

4/7/1934: Nhà bác học Marie Curie qua đời. Bà sinh ngày 7/11/1867 tại Warsaw, Ba Lan, là người tiên phong trong nghiên cứu phóng xạ, cùng chồng là Pierre Curie phát hiện các nguyên tố phóng xạ như poloni và radi, đặt nền móng cho khoa học nguyên tử thế kỷ XX.

4/7/1927: Chiếc máy bay Lockheed Vega thực hiện chuyến bay đầu tiên. Đây là dòng máy bay một động cơ nổi tiếng của Mỹ, từng được nhiều phi công sử dụng trong các chuyến bay kỷ lục.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Thông tin về lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần của văn hóa truyền thống, được nhiều người tham khảo để sắp xếp công việc.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo. Với các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính, pháp lý, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân nên ưu tiên điều kiện thực tế, quy định pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm