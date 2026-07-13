Lịch âm hôm nay 13/7/2026: Những sự kiện lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 13/7/2026 tức 29/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và những sự kiện nổi bật trong mục "Ngày này năm xưa" trước khi tiến hành các công việc quan trọng.

Ngày 13/7/2026 là thứ Hai, nhằm 29/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay vẫn thuộc tiết Tiểu thử, thời điểm nhiều địa phương duy trì nắng nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông. Người dân khi đi xa hoặc làm việc ngoài trời nên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch.

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành dưới đây mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo thuận lợi để xuất hành, giao dịch hoặc tiến hành công việc quan trọng gồm:

23h - 1h.

1h - 3h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ nên hạn chế tiến hành việc lớn:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo:

Hỷ thần: Hướng thuận lợi để cầu may mắn.

Hướng thuận lợi để cầu may mắn. Tài thần: Hướng tốt để cầu tài lộc.

Hướng tốt để cầu tài lộc. Hạc thần: Hướng nên tránh nếu có điều kiện lựa chọn.

Việc chọn hướng xuất hành chỉ mang tính tham khảo và nên kết hợp với điều kiện giao thông, thời tiết cũng như mục đích chuyến đi.

Tuổi xung khắc

Theo quan niệm dân gian, hôm nay có một số tuổi xung cần lưu ý khi thực hiện các công việc lớn như khai trương, động thổ, cưới hỏi hoặc ký kết hợp đồng.

Việc nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay phù hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Giao dịch.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Cầu tài lộc.

Sắp xếp công việc.

Với các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính hoặc xây dựng, người dân nên ưu tiên điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

13/7/1952: Hội nghị chiến tranh du kích được tổ chức nhằm tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, phát triển lực lượng vũ trang và nâng cao hiệu quả tác chiến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

13/7/1936: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị đã bàn nhiều vấn đề quan trọng về đường lối cách mạng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động.

13/7/1885: Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước, chống thực dân Pháp. Chiếu Cần Vương đã tạo nên phong trào yêu nước rộng khắp, thu hút đông đảo sĩ phu và nhân dân tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Sự kiện quốc tế

13/7/2009: Dịch vụ mạng xã hội Yahoo! 360° chính thức chấm dứt hoạt động, khép lại một trong những nền tảng blog và mạng xã hội phổ biến nhất tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, giai đoạn giữa những năm 2000.

13/7/1866: Trong Chiến tranh Áo - Phổ, quân đội Phổ giành chiến thắng trước quân Hesse trong trận Laufach - Frohnhofen, góp phần củng cố ưu thế của Phổ trong quá trình thống nhất nước Đức.

13/7/1402: Quân của Yên vương Chu Lệ tiến vào kinh đô Ứng Thiên phủ của triều Minh. Kiến Văn Đế được cho là đã qua đời trong biến cố này, mở đường để Chu Lệ lên ngôi, trở thành Minh Thành Tổ, một trong những vị hoàng đế nổi bật của nhà Minh.

13/7/884: Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào chống lại triều Đường kết thúc sau khi thủ lĩnh Hoàng Sào qua đời tại Lai Vu sau thất bại trên chiến trường. Cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm đã làm suy yếu nghiêm trọng triều Đường trước khi triều đại này sụp đổ.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là những thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Đối với các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, pháp lý, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định của pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả và an toàn.

*Thông tin mang tính tham khảo