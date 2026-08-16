Lịch âm hôm nay 16/8/2026: Ngày 4 tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 16/8/2026 là ngày 4 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày này còn ghi dấu Quốc dân Đại hội Tân Trào, một mốc quan trọng của Cách mạng Tháng Tám.

Hôm nay, Chủ nhật ngày 16/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 4 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Ngày có can chi Nhâm Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ và nằm trong tiết Lập thu.

Hình minh họa (AI)

Nội dung Thông tin Dương lịch Chủ nhật, 16/8/2026 Âm lịch 4/7/2026 Ngày Nhâm Tuất Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hoàng đạo Ngũ hành nạp âm Đại Hải Thủy Trực Trực Mãn

Xét theo ngũ hành, ngày Nhâm Tuất có chi Thổ khắc can Thủy nên được xếp vào ngày hung nếu chỉ xét quan hệ can - chi. Tuy nhiên, đây lại là ngày Hoàng đạo, gặp Trực Mãn và có nhiều cát tinh. Bởi vậy, việc đánh giá ngày tốt hay xấu cần dựa trên nhiều yếu tố thay vì chỉ một tiêu chí.

Theo Trực Mãn, hôm nay phù hợp để cầu tài, cầu phúc và tế tự.

Giờ hoàng đạo ngày 16/8/2026

Các khung giờ Hoàng đạo gồm:

3h - 5h, giờ Dần: Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 7h - 9h, giờ Thìn: Thanh Long.

Thanh Long. 9h - 11h, giờ Tỵ: Minh Đường.

Minh Đường. 15h - 17h, giờ Thân: Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 17h - 19h, giờ Dậu: Bảo Quang.

Bảo Quang. 21h - 23h, giờ Hợi: Ngọc Đường.

Đây là những khoảng thời gian thường được ưu tiên khi sắp xếp công việc theo quan niệm lịch truyền thống.

Giờ hắc đạo ngày 16/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

23h - 1h: Giờ Tý.

Giờ Tý. 1h - 3h: Giờ Sửu.

Giờ Sửu. 5h - 7h: Giờ Mão.

Giờ Mão. 11h - 13h: Giờ Ngọ.

Giờ Ngọ. 13h - 15h: Giờ Mùi.

Giờ Mùi. 19h - 21h: Giờ Tuất.

Hướng xuất hành hôm nay

Người có kế hoạch xuất hành ngày 16/8 có thể tham khảo:

Hướng Nam: Đón Hỷ thần, được xem là hướng cầu may mắn.

Đón Hỷ thần, được xem là hướng cầu may mắn. Hướng Tây: Đón Tài thần, thuận cho cầu tài theo quan niệm dân gian.

Đón Tài thần, thuận cho cầu tài theo quan niệm dân gian. Hướng Đông Nam: Gặp Hắc thần, nên hạn chế lựa chọn.

Tuổi xung khắc ngày 16/8

Các tuổi xung ngày gồm:

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất.

Các tuổi xung tháng gồm:

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Theo quan niệm truyền thống, người có tuổi xung nên thận trọng hơn nếu dự kiến thực hiện những công việc quan trọng.

Việc nên làm ngày 16/8

Điểm đáng chú ý là hôm nay xuất hiện khá nhiều sao tốt.

Nguyệt Đức, Thiên Quan và Nguyệt Ân được đánh giá tốt cho nhiều công việc. Thiên Phú thuận cho xây dựng, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho và nhập kho. Lộc Khố thuận cho cầu tài, khai trương và giao dịch.

Đặc biệt, ngày còn gặp Trực Tinh, được xếp vào nhóm đại cát.

Theo Trực Mãn, có thể cân nhắc:

Cầu tài, cầu phúc.

Giao dịch.

Làm việc thiện.

Tế tự.

Một số công việc liên quan đến xây dựng nếu các điều kiện khác phù hợp.

Tuy nhiên, ngày cũng có các sao xấu như Thiên Tặc, Tam Tang, Quả Tú, Ly Sàng và Quỷ Khốc. Vì vậy, cưới hỏi, an táng, khai trương hay động thổ vẫn cần cân nhắc tổng thể trước khi tiến hành.

Ngày này năm xưa 16/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 16/8 đặc biệt đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam bởi gắn với Quốc dân Đại hội Tân Trào năm 1945. Đại hội diễn ra đúng thời điểm vận mệnh đất nước đứng trước bước ngoặt lớn, khi lệnh Tổng khởi nghĩa vừa được phát đi và thời cơ giành chính quyền đã tới.

Sự kiện trong nước ngày 16/8

16/8/1991: Dấu mốc của Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học được Quốc hội thông qua ngày 12/8/1991 và có hiệu lực từ 16/8/1991. Văn bản xác định giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân và đặt ra chính sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc đối với trẻ em Việt Nam trong độ tuổi được quy định khi đó.

Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng cơ hội học tập, nâng cao dân trí và từng bước phổ cập giáo dục trên phạm vi cả nước.

Từ nền tảng đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách giáo dục, nâng cao khả năng tiếp cận trường học và hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền học tập cho trẻ em.

16/8/1945: Quốc dân Đại hội khai mạc tại Tân Trào

Chiều 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào khai mạc tại đình Tân Trào, Tuyên Quang.

Hơn 60 đại biểu đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, các ngành, giới, dân tộc, đảng phái, đoàn thể cứu quốc và một số kiều bào ở nước ngoài tham dự.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Nhật Bản đã tuyên bố đầu hàng Đồng minh, trong khi lệnh Tổng khởi nghĩa vừa được phát đi. Thời gian lúc này trở thành yếu tố quyết định đối với cách mạng Việt Nam.

Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh và quyết định thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Đại hội cũng quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca.

Quốc dân Đại hội diễn ra trong hai ngày 16 và 17/8/1945 và được xem là một trong những tiền đề quan trọng của Quốc hội Việt Nam sau này.

16/8/1935: Nguyễn Thị Minh Khai lên tiếng về vai trò phụ nữ Đông Dương

Ngày 16/8/1935 gắn với hoạt động quốc tế nổi bật của Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản ở Moskva, bà tham gia với tên Phan Lan và trình bày về phong trào đấu tranh của phụ nữ Đông Dương.

Nội dung tham luận nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ trong phong trào cách mạng, đồng thời đề cập vai trò của phụ nữ trong cuộc đấu tranh vì hòa bình.

Sự kiện cho thấy từ khá sớm, vấn đề quyền và vai trò của phụ nữ Việt Nam đã được những nhà hoạt động cách mạng đưa ra tại một diễn đàn quốc tế.

Sự kiện quốc tế ngày 16/8

16/8/1960: Cộng hòa Síp giành độc lập

Ngày 16/8/1960, Cộng hòa Síp (Cyprus) chính thức trở thành một quốc gia độc lập, chấm dứt thời kỳ thuộc quyền quản lý của Anh.

Nền độc lập được hình thành trên cơ sở các thỏa thuận giữa Anh, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng những bên liên quan tại Síp.

Archbishop Makarios III trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Síp.

Sự kiện mở ra một chương mới trong lịch sử quốc đảo nằm ở phía đông Địa Trung Hải, dù những căng thẳng giữa cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và gốc Thổ Nhĩ Kỳ sau đó tiếp tục tác động sâu sắc đến đất nước.

16/8/1945: Phổ Nghi bị quân đội Liên Xô bắt giữ

Ngày 16/8/1945, Phổ Nghi (Puyi) - vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh và sau đó là người đứng đầu Mãn Châu Quốc - bị lực lượng Liên Xô bắt giữ.

Sau khi Nhật Bản thất bại, chính quyền Mãn Châu Quốc nhanh chóng sụp đổ.

Phổ Nghi tìm cách rời khỏi khu vực và dự định sang Nhật Bản. Tuy nhiên, ông bị quân đội Liên Xô bắt tại sân bay ở Mãn Châu.

Cuộc đời Phổ Nghi phản ánh những biến động dữ dội của Trung Quốc trong nửa đầu thế kỷ XX: từ vị hoàng đế cuối cùng của một triều đại phong kiến đến người đứng đầu chính quyền Mãn Châu Quốc do Nhật Bản hậu thuẫn, rồi trở thành tù nhân sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

16/8/1762: Trận Reichenbach trong Chiến tranh Bảy năm

Ngày 16/8/1762 diễn ra Trận Reichenbach, một cuộc giao tranh trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Bảy năm tại châu Âu.

Quân đội Phổ dưới thời Friedrich II đối đầu lực lượng Áo và giành thắng lợi.

Chiến thắng này góp phần củng cố vị thế quân sự của Phổ trong những tháng cuối của cuộc chiến, trước khi các bên tiến tới những thỏa thuận hòa bình vào năm 1763.

Chiến tranh Bảy năm là một trong những cuộc xung đột quốc tế lớn của thế kỷ XVIII, diễn ra không chỉ tại châu Âu mà còn tại Bắc Mỹ, vùng Caribe, Tây Phi và châu Á.

Năm 873: Đường Hy Tông lên ngôi

Năm 873, sau khi Đường Ý Tông qua đời, Hoàng thái tử Lý Nghiễm lên kế vị và trở thành Đường Hy Tông.

Ông lên ngôi khi còn rất trẻ, trong bối cảnh nhà Đường đã bước vào giai đoạn suy yếu với nhiều vấn đề về tài chính, quyền lực của hoạn quan và sự nổi lên của các thế lực địa phương.

Triều đại Đường Hy Tông sau đó phải đối mặt với những biến động lớn, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào, một trong những sự kiện làm nhà Đường suy yếu nghiêm trọng trước khi sụp đổ vào đầu thế kỷ X.

Quốc dân Đại hội Tân Trào - dấu ấn nổi bật của ngày 16/8

Trong số những sự kiện gắn với ngày 16/8, Quốc dân Đại hội Tân Trào năm 1945 có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử Việt Nam.

Chỉ một ngày trước đó, Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào kết thúc. Lệnh Tổng khởi nghĩa đã được phát đi, trong khi Nhật Bản vừa tuyên bố đầu hàng Đồng minh.

Trong bối cảnh thời cơ lịch sử chỉ tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, Quốc dân Đại hội đã thể hiện sự thống nhất về chủ trương giành chính quyền và xây dựng một nước Việt Nam độc lập.

Những quyết định được đưa ra tại Tân Trào nhanh chóng hòa vào làn sóng Tổng khởi nghĩa đang lan rộng. Ba ngày sau, ngày 19/8, chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân; tiếp đó là Huế, Sài Gòn và nhiều địa phương trên cả nước.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bởi vậy, khi nhìn lại ngày 16/8, Tân Trào không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn gợi nhớ những ngày quyết định vận mệnh dân tộc trong mùa thu năm 1945.