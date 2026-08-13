Lịch âm hôm nay 13/8/2026: Mùng 1 tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 13/8/2026 là mùng 1 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày này còn gắn với Quân lệnh số 1 năm 1945, Bức tường Berlin và nhiều dấu mốc lịch sử.

Lịch âm hôm nay 13/8/2026 là ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 13/8 cũng gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt, trong đó có Quân lệnh số 1 phát động Tổng khởi nghĩa năm 1945, ngày khởi đầu xây dựng Bức tường Berlin và ngày sinh Fidel Castro.

Hình minh họa (AI)

Lịch âm hôm nay 13/8/2026

Hôm nay, thứ Năm ngày 13/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 1/7/2026 âm lịch, tức ngày đầu tiên của tháng 7 năm Bính Ngọ.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Năm, 13/8/2026 Âm lịch 1/7/2026 Ngày Kỷ Mùi Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hoàng đạo Ngũ hành nạp âm Thiên Thượng Hỏa Trực Trực Bế

Ngày Kỷ Mùi có can và chi tương đồng về hành Thổ, được xếp vào ngày cát. Tuy nhiên, ngày gặp Trực Bế, theo quan niệm lịch pháp truyền thống không thuận cho phần lớn công việc, ngoại trừ những việc như đắp đê, lấp hố, rãnh.

Bởi vậy, dù 13/8 là ngày Hoàng đạo và xuất hiện nhiều cát tinh, người có kế hoạch thực hiện việc quan trọng vẫn nên cân nhắc thêm tính chất từng công việc, tuổi và giờ khởi sự.

Thông tin về ngày tốt - xấu chỉ mang tính tham khảo theo lịch pháp và quan niệm dân gian.

Giờ hoàng đạo ngày 13/8/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

3h - 5h (giờ Dần): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 5h - 7h (giờ Mão): Bảo Quang.

Bảo Quang. 9h - 11h (giờ Tỵ): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 15h - 17h (giờ Thân): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 19h - 21h (giờ Tuất): Thanh Long.

Thanh Long. 21h - 23h (giờ Hợi): Minh Đường.

Nếu có công việc cần tiến hành trong ngày, những khoảng thời gian trên thường được ưu tiên theo quan niệm lịch truyền thống.

Giờ hắc đạo ngày 13/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

23h - 1h: Giờ Tý.

Giờ Tý. 1h - 3h: Giờ Sửu.

Giờ Sửu. 7h - 9h: Giờ Thìn.

Giờ Thìn. 11h - 13h: Giờ Ngọ.

Giờ Ngọ. 13h - 15h: Giờ Mùi.

Giờ Mùi. 17h - 19h: Giờ Dậu.

Người có công việc quan trọng có thể tham khảo để chủ động lựa chọn thời gian phù hợp.

Hướng xuất hành hôm nay

Theo quan niệm truyền thống, ngày 13/8 có hai hướng xuất hành đáng chú ý:

Hướng Đông Bắc: Đón Hỷ thần, phù hợp để cầu may mắn và tin vui.

Đón Hỷ thần, phù hợp để cầu may mắn và tin vui. Hướng Nam: Đón Tài thần, được xem là thuận lợi cho cầu tài, kinh doanh.

Đón Tài thần, được xem là thuận lợi cho cầu tài, kinh doanh. Hướng Đông: Gặp Hắc thần, nên hạn chế lựa chọn.

Nếu xét giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, khoảng 11h - 13h được xếp vào Đại An; 13h - 15h thuộc Tốc Hỷ; 19h - 21h thuộc Tiểu Cát.

Tuổi xung khắc ngày 13/8/2026

Các tuổi xung với ngày gồm:

Đinh Sửu

Ất Sửu

Các tuổi xung tháng gồm Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn.

Theo quan niệm dân gian, người thuộc tuổi xung nên cân nhắc kỹ hơn khi tiến hành công việc lớn.

Việc nên làm và việc cần tránh

Ngày 13/8 xuất hiện nhiều sao tốt như Thiên Thành, Tuế Hợp, Đại Hồng Sa, Ngọc Đường và Ngũ Hợp. Đây đều là những cát tinh được đánh giá thuận lợi đối với nhiều công việc.

Xét theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Tỉnh, có thể cân nhắc các công việc như xây cất, dựng cửa, mở đường nước, đào mương, giếng, nhậm chức, nhập học hoặc đi thuyền.

Tuy nhiên, Trực Bế và một số sao xấu như Hoang Vu, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Tứ thời cô quả khiến một số công việc cần thận trọng. Đặc biệt nên cân nhắc đối với khởi công động thổ, an táng, cưới hỏi, mở cửa, mở hàng và xuất hành.

Ngày này năm xưa 13/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 13/8 gắn với nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam và thế giới. Với Việt Nam, đây đặc biệt là một trong những ngày có ý nghĩa lớn trong tiến trình dẫn tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Sự kiện trong nước ngày 13/8

13/8/1976: Nhạc sĩ Cao Văn Lầu qua đời

Ngày 13/8/1976, nhạc sĩ Cao Văn Lầu qua đời, khép lại cuộc đời của một trong những tên tuổi có ảnh hưởng đặc biệt đối với âm nhạc Nam Bộ.

Ông sinh năm 1892. Tên tuổi Cao Văn Lầu gắn chặt với Dạ cổ hoài lang, tác phẩm được xem là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển của bài vọng cổ và nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

Từ những câu hát da diết của Dạ cổ hoài lang, bài bản dần được phát triển, biến đổi qua nhiều nhịp và trở thành vọng cổ - một trong những nét đặc trưng của sân khấu cải lương.

Di sản Cao Văn Lầu vì thế không chỉ nằm ở một tác phẩm nổi tiếng mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa, âm nhạc của người dân Nam Bộ.

13/8/1945: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào

Từ ngày 13 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Tân Trào trong thời điểm tình hình thế giới và trong nước chuyển biến rất nhanh.

Phát xít Nhật đứng trước thất bại hoàn toàn, tạo ra thời cơ đặc biệt để nhân dân Việt Nam giành chính quyền.

Hội nghị nhận định thời cơ tổng khởi nghĩa đã tới và quyết định phát động toàn dân đứng lên giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Những quyết định tại Tân Trào trở thành một trong những bước chuẩn bị trực tiếp cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra ngay sau đó.

13/8/1945: Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ban bố Quân lệnh số 1

Cũng trong ngày 13/8/1945, sau khi nhận được tin Nhật Bản chuẩn bị đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh quyết định thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc sau đó ban bố Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước.

Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng. Từ thời điểm này, lệnh khởi nghĩa nhanh chóng được truyền đi, thúc đẩy nhân dân tại nhiều địa phương đứng lên giành chính quyền.

Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi tại nhiều trung tâm lớn, trong đó Hà Nội giành chính quyền ngày 19/8, Huế ngày 23/8 và Sài Gòn ngày 25/8.

13/8/1910: Ngày sinh họa sĩ Trần Văn Cẩn

Họa sĩ Trần Văn Cẩn sinh ngày 13/8/1910 tại Kiến An, Hải Phòng, quê gốc ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là điểm cần hiệu chỉnh so với dữ liệu đầu vào ghi năm 1919.

Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, thuộc thế hệ họa sĩ trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Trần Văn Cẩn để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Em Thúy, Gội đầu, Xuống đồng, Tát nước đồng chiêm, Nữ dân quân vùng biển...

Trong đó, bức sơn dầu Em Thúy là một trong những tác phẩm nổi tiếng của hội họa Việt Nam thế kỷ XX.

Ông qua đời năm 1994 tại Hà Nội. Năm 1996, Trần Văn Cẩn được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Sự kiện quốc tế ngày 13/8

13/8/1969: Xung đột Liên Xô - Trung Quốc tại khu vực biên giới

Ngày 13/8/1969 xảy ra một cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa lực lượng Liên Xô và Trung Quốc tại khu vực biên giới Zhalanashkol, nằm trên đường biên giữa Kazakhstan thuộc Liên Xô khi đó và Tân Cương của Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Liên Xô - Trung Quốc căng thẳng sâu sắc và chỉ vài tháng sau cuộc đụng độ đẫm máu trên đảo Trân Bảo/Đamansky.

Các cuộc xung đột biên giới năm 1969 khiến quan hệ giữa hai cường quốc cộng sản xuống mức đặc biệt căng thẳng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

13/8/1961: Đông Đức đóng biên giới, Bức tường Berlin bắt đầu hình thành

Rạng sáng ngày 13/8/1961, chính quyền Cộng hòa Dân chủ Đức bắt đầu đóng đường biên giữa Đông Berlin và Tây Berlin.

Dây thép gai và các chướng ngại vật nhanh chóng được dựng lên, sau đó được thay thế và củng cố thành hệ thống Bức tường Berlin.

Mục tiêu trực tiếp là ngăn dòng người từ Đông Đức chạy sang Tây Berlin. Trong những năm trước đó, hàng triệu người đã rời Đông Đức thông qua Berlin.

Bức tường tồn tại trong 28 năm và trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của sự chia cắt Đông - Tây trong Chiến tranh Lạnh, trước khi được mở cửa vào tháng 11/1989.

13/8/1937: Trận Thượng Hải bắt đầu

Ngày 13/8/1937, Trận Thượng Hải bùng nổ giữa quân đội Trung Quốc và Nhật Bản.

Đây là một trong những trận đánh lớn và khốc liệt nhất trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai.

Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng với thương vong rất lớn. Sau những trận giao tranh ác liệt, lực lượng Trung Quốc buộc phải rút lui và quân Nhật kiểm soát Thượng Hải.

Trận chiến cũng cho thấy cuộc xung đột Trung - Nhật đã chuyển sang quy mô chiến tranh toàn diện.

13/8/1926: Ngày sinh Fidel Castro

Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 tại Birán, Cuba.

Ông trở thành một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn nhất của Cuba trong thế kỷ XX. Phong trào do Fidel Castro lãnh đạo lật đổ chính quyền Fulgencio Batista vào năm 1959.

Sau thắng lợi của Cách mạng Cuba, Fidel Castro giữ vai trò lãnh đạo đất nước trong nhiều thập niên và trở thành một trong những nhân vật nổi bật của chính trị thế giới thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ông qua đời ngày 25/11/2016, hưởng thọ 90 tuổi.

13/8/1871: Karl Liebknecht ra đời

Ngày 13/8/1871, Karl Liebknecht sinh tại Leipzig, Đức.

Ông là một nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa và nhân vật nổi bật của phong trào công nhân Đức. Karl Liebknecht cùng Rosa Luxemburg trở thành những gương mặt tiêu biểu của cánh tả cách mạng Đức và gắn với sự hình thành Liên đoàn Spartacus.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Liebknecht tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đức.

Ngày 15/1/1919, Karl Liebknecht và Rosa Luxemburg bị sát hại tại Berlin trong thời kỳ bất ổn chính trị sau chiến tranh.

13/8/1704: Trận Blenheim trong Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha

Ngày 13/8/1704 diễn ra Trận Blenheim, một trong những trận đánh quan trọng nhất của Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha.

Liên quân do Công tước Marlborough và Hoàng tử Eugene xứ Savoy chỉ huy đánh bại lực lượng Pháp - Bayern.

Chiến thắng Blenheim làm thay đổi đáng kể cục diện chiến tranh, chặn đứng nguy cơ Vienna bị đe dọa và làm suy yếu tham vọng thống trị châu Âu của Pháp dưới thời Louis XIV.

Ngày 13/8 - từ Tân Trào đến Bức tường Berlin

Nhìn lại lịch sử, ngày 13/8 gắn với những sự kiện rất khác nhau nhưng đều để lại dấu ấn lâu dài.

Tại Việt Nam, ngày 13/8/1945 đặc biệt đáng nhớ khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào và Quân lệnh số 1 được ban bố, mở đường cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Trên thế giới, ngày 13/8 lại gắn với một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Chiến tranh Lạnh - Bức tường Berlin; đồng thời là ngày sinh của Fidel Castro và Karl Liebknecht, hai nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử chính trị thế kỷ XX.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm