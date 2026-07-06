Lịch âm hôm nay 6/7/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc

ANTD.VN - Thứ Hai, ngày 6/7/2026 dương lịch, tức ngày 22/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc, việc nên làm và những sự kiện "Ngày này năm xưa" trước khi tiến hành các công việc quan trọng.

Ngày 6/7/2026 rơi vào thứ Hai, nhằm ngày 22/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay thuộc tiết Hạ chí, thời điểm thời tiết nhiều nơi tiếp tục nắng nóng. Người dân khi xuất hành hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe và theo dõi dự báo thời tiết.

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ đẹp, hướng xuất hành dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo thích hợp để xuất hành, khai trương, ký kết hoặc giải quyết công việc quan trọng gồm:

23h - 1h.

1h - 3h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ nên hạn chế tiến hành việc lớn:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo:

Hỷ thần: Hướng tốt để cầu may mắn.

Hướng tốt để cầu may mắn. Tài thần: Hướng thuận lợi để cầu tài lộc.

Hướng thuận lợi để cầu tài lộc. Hạc thần: Hướng nên tránh nếu có điều kiện lựa chọn.

Khi xuất hành đường dài, vẫn cần ưu tiên yếu tố an toàn giao thông, thời tiết và kế hoạch di chuyển.

Tuổi xung khắc

Ngày hôm nay có một số tuổi xung theo quan niệm dân gian. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo khi lựa chọn ngày giờ thực hiện việc lớn như cưới hỏi, động thổ, khai trương hoặc ký kết hợp đồng.

Việc nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay thích hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Giao dịch.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Cầu tài lộc.

Sắp xếp công việc.

Đối với các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính hoặc xây dựng, người dân nên kết hợp xem xét điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

6/7/1997: Cầu Mỹ Thuận chính thức được khởi công xây dựng. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, góp phần quan trọng trong phát triển giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

6/7/1973: Xí nghiệp Liên hiệp xây dựng cầu Thăng Long (nay là Tổng công ty Xây dựng cầu Thăng Long) được thành lập để đảm nhận nhiệm vụ xây dựng cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng. Đây là công trình giao thông quy mô lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.

6/7/1967: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời. Ông sinh ngày 1/1/1914 tại Niêm Phò, huyện Hương Điền (nay thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế). Là một trong những nhà lãnh đạo quân sự tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong kháng chiến và được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

6/7/1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết đấu tranh chống Mỹ, bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Sự kiện quốc tế

6/7/1947: Súng trường AK-47 được đưa vào sản xuất tại Liên Xô. Đây là một trong những mẫu súng trường nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

6/7/1885: Nhà khoa học người Pháp Louis Pasteur lần đầu tiên thử nghiệm thành công vắc xin phòng bệnh dại trên cậu bé Joseph Meister, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử y học và miễn dịch học.

6/7/1893: Nhà văn hiện thực nổi tiếng của Pháp Guy de Maupassant qua đời. Ông sinh ngày 5/8/1850 và để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Một cuộc đời, Ông bạn đẹp, Núi Orion cùng hàng trăm truyện ngắn kinh điển.

6/7/1415: Jan Hus, linh mục, triết gia và nhà cải cách tôn giáo người Séc, bị hỏa thiêu sau khi bị kết án dị giáo. Ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tới phong trào Cải cách tôn giáo tại châu Âu.

6/7/157 TCN: Hán Văn Đế qua đời. Thái tử Lưu Khải lên ngôi, tức Hán Cảnh Đế, tiếp tục nhiều chính sách trị quốc của cha, góp phần tạo nên thời kỳ hưng thịnh của nhà Tây Hán.

6/7/371 TCN: Diễn ra trận Leuctra giữa quân Thebes và Sparta. Chiến thắng của Thebes đã làm thay đổi cán cân quyền lực tại Hy Lạp cổ đại.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Thông tin về lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống và được nhiều người tham khảo trước khi sắp xếp công việc.

Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố mang tính tham khảo. Đối với các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính, pháp lý, đầu tư, xây dựng, cưới hỏi hoặc sức khỏe, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định của pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm