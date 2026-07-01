Lịch âm hôm nay 1/7/2026: Ngày Hoàng đạo nên làm gì?

ANTD.VN - Ngày 1/7/2026 tức 17/5 năm Bính Ngọ âm lịch là ngày Hoàng đạo, thuộc tiết Hạ chí. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện "Ngày này năm xưa" trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Ngày 1/7/2026 rơi vào thứ Tư, nhằm ngày 17/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc tiết khí Hạ chí. Đây là thời điểm nắng nóng trong năm, người dân khi di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc xuất hành đường dài cần chú ý sức khỏe, bổ sung nước và tránh nắng gắt kéo dài.

Ngày 1/7/2026 được ghi nhận là ngày Hoàng đạo, song cũng là ngày có nhiều sao xấu đi kèm. Vì vậy, khi thực hiện việc lớn như khai trương, ký kết, động thổ, cưới hỏi, mua bán tài sản hoặc đi xa, người dân nên cân nhắc thêm giờ tốt, tuổi xung khắc và điều kiện thực tế.

Giờ hoàng đạo ngày 1/7/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Mậu Tý (23h - 1h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Kỷ Sửu (1h - 3h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Tân Mão (5h - 7h): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. Giáp Ngọ (11h - 13h): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. Bính Thân (15h - 17h): Thanh Long.

Thanh Long. Đinh Dậu (17h - 19h): Minh Đường.

Đây là những khung giờ được nhiều người tham khảo khi xuất hành, gặp gỡ đối tác, ký kết hoặc xử lý công việc quan trọng.

Giờ hắc đạo ngày 1/7/2026

Các khung giờ Hắc đạo trong ngày gồm:

Canh Dần (3h - 5h): Thiên Lao.

Thiên Lao. Nhâm Thìn (7h - 9h): Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ. Quý Tị (9h - 11h): Câu Trận.

Câu Trận. Ất Mùi (13h - 15h): Thiên Hình.

Thiên Hình. Mậu Tuất (19h - 21h): Chu Tước.

Chu Tước. Kỷ Hợi (21h - 23h): Bạch Hổ.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu các việc lớn vào những khung giờ này.

Hướng xuất hành ngày 1/7/2026

Theo lịch vạn niên, hướng xuất hành trong ngày như sau:

Hỷ thần: Tây Nam.

Tây Nam. Tài thần: Đông.

Đông. Hắc thần: Tây Nam.

Đáng chú ý, hướng Tây Nam vừa là hướng Hỷ thần, vừa là hướng Hắc thần nên được xem là tốt xấu trung hòa. Người cầu tài có thể tham khảo hướng Đông.

Tuổi xung khắc trong ngày

Ngày 1/7/2026 có các tuổi xung cần lưu ý:

Xung ngày: Canh Ngọ, Mậu Ngọ.

Canh Ngọ, Mậu Ngọ. Xung tháng: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Thông tin tuổi xung khắc chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Với các quyết định quan trọng, người dân nên cân nhắc thêm yếu tố pháp lý, tài chính, thời tiết và kế hoạch chuẩn bị.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch vạn sự, ngày 1/7/2026 có trực Phá, thường phù hợp với các việc như chữa bệnh, phá dỡ nhà cửa, đồ vật hoặc xử lý những việc cần tháo bỏ, kết thúc.

Ngày này có các sao tốt như Nguyệt Đức, Thiên Quý, Thiên Tài, Giải Thần, Trực Tinh, được xem là thuận lợi cho nhiều việc, nhất là cầu tài, khai trương, tế tự, tố tụng hoặc giải oan.

Tuy nhiên, ngày cũng có nhiều sao xấu như Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Nguyệt Phá, Thụ Tử, Hoang Vu, Thiên Tặc, Phi Ma Sát, Ngũ Hư. Vì vậy, các việc như xây dựng nhà cửa, động thổ, nhập trạch, cưới hỏi, an táng hoặc khởi tạo lớn nên được cân nhắc kỹ.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Từ 11h đến 13h và từ 23h đến 1h: Lưu Niên

Công việc dễ chậm, mưu cầu chưa rõ kết quả, nên thận trọng trong giao tiếp và tránh tranh cãi.

Từ 1h đến 3h và từ 13h đến 15h: Xích Khẩu

Dễ phát sinh thị phi, tranh luận. Nếu phải đi vào giờ này, cần giữ lời ăn tiếng nói và tránh va chạm.

Từ 3h đến 5h và từ 15h đến 17h: Tiểu Cát

Khung giờ tốt, dễ gặp may mắn, thuận lợi cho buôn bán, giao dịch, cầu tài lộc và gặp gỡ.

Từ 5h đến 7h và từ 17h đến 19h: Không Vong/Tuyệt Lộ

Đây là khung giờ xấu, cầu tài bất lợi, dễ gặp trở ngại. Nên hạn chế xuất hành hoặc làm việc lớn.

Từ 7h đến 9h và từ 19h đến 21h: Đại An

Xuất hành vào giờ này thường thuận lợi, cầu bình an, công việc ổn định. Cầu tài nên đi hướng Tây Nam.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

1/7/1973: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam lần thứ hai được tổ chức trong vùng giải phóng miền Nam.

1/7/1971: Diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 119 của Hội nghị Paris về Việt Nam. Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đưa ra sáng kiến gồm 7 điểm nhằm giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam.

1/7/1948: Nha Bình dân học vụ phát động một chiến dịch diệt dốt mới, tiếp tục phong trào xóa nạn mù chữ trong nhân dân.

1/7/1945: Thanh niên Tiền phong chính thức ra đời, trở thành một lực lượng thanh niên yêu nước có vai trò đáng chú ý trong cao trào cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám.

1/7/1822: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu ra đời tại Tân Khánh, Bình Dương, nay thuộc TP.HCM. Ông là nhà thơ, nhà văn hóa, chiến sĩ yêu nước tiêu biểu của Nam bộ. Những tác phẩm nổi tiếng của ông gồm Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu, Ngư tiều y thuật vấn đáp.

Sự kiện quốc tế

1/7/1979: Sony phát hành máy nghe nhạc cầm tay Walkman, thiết bị tạo nên thay đổi lớn trong thói quen nghe nhạc cá nhân trên toàn thế giới.

1/7/1967: Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Cộng đồng Than - Thép châu Âu, Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

1/7/1916: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày đầu tiên của Trận Somme trở thành ngày đẫm máu nhất trong lịch sử quân đội Anh, với hơn 57.000 binh sĩ thương vong.

1/7/1646: Nhà toán học, triết gia Đức Gottfried Wilhelm Leibniz ra đời tại Leipzig. Ông là một trong những người đặt nền móng cho phép tính vi phân và tích phân, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho triết học và logic học. Ông mất ngày 14/11/1716.

1/7/1569: Vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva ký Liên minh Lublin, hình thành Liên bang Ba Lan - Litva, một trong những thực thể chính trị lớn ở châu Âu thời kỳ cận đại.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống, được nhiều người tham khảo trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo. Với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, cưới hỏi, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên điều kiện thực tế, quy định pháp luật, sức khỏe, tài chính và dự báo thời tiết.

Ngày 1/7/2026 là ngày Hoàng đạo, nhưng có trực Phá và nhiều sao xấu đi kèm. Nếu cần làm việc quan trọng, nên chọn giờ phù hợp, chuẩn bị kỹ hồ sơ, kế hoạch và phương án dự phòng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm