Lịch âm hôm nay 17/7/2026: Xuất hành hướng nào may mắn?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 17/7/2026 là ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ. Xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung, việc nên làm và các sự kiện ngày này năm xưa.

Lịch âm hôm nay 17/7/2026 là ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Mùi. Theo lịch vạn niên, đây là ngày Hắc đạo, người có việc quan trọng nên cân nhắc lựa chọn giờ đẹp và hướng xuất hành phù hợp.

Hình minh họa

Lịch âm hôm nay 17/7/2026

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Sáu, ngày 17/7/2026 Âm lịch Ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ Ngày Nhâm Thìn Tháng Ất Mùi Năm Bính Ngọ Tiết khí Tiểu thử Tính chất ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Trường Lưu Thủy

Ngày 17/7/2026 dương lịch tương ứng ngày 4/6 năm Bính Ngọ âm lịch, thuộc ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ và vẫn nằm trong tiết Tiểu thử. Theo lịch truyền thống, đây là ngày Hắc đạo, vì vậy khi thực hiện các công việc lớn như cưới hỏi, động thổ, khai trương hay ký kết hợp đồng, người dân nên xem xét thêm giờ đẹp và các yếu tố phù hợp với tuổi.

Thông tin về ngày tốt, ngày xấu được tổng hợp theo lịch pháp phương Đông và chỉ mang ý nghĩa tham khảo trong đời sống văn hóa dân gian.

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo của ngày 17/7/2026 gồm:

Giờ Dần (03h - 05h)

Giờ Thìn (07h - 09h)

Giờ Tỵ (09h - 11h)

Giờ Thân (15h - 17h)

Giờ Dậu (17h - 19h)

Giờ Hợi (21h - 23h)

Đây là những khoảng thời gian thích hợp để xuất hành, gặp gỡ đối tác, giải quyết công việc hoặc thực hiện những việc quan trọng trong ngày.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

Giờ Tý (23h - 01h)

Giờ Sửu (01h - 03h)

Giờ Mão (05h - 07h)

Giờ Ngọ (11h - 13h)

Giờ Mùi (13h - 15h)

Giờ Tuất (19h - 21h)

Nếu có thể, nên hạn chế bắt đầu công việc quan trọng trong những khung giờ này.

Hướng xuất hành tốt

Theo lịch xuất hành truyền thống:

Hướng Chính Nam: Đón Hỷ thần, thuận lợi cho gặp gỡ, cầu may mắn và tin vui.

Đón Hỷ thần, thuận lợi cho gặp gỡ, cầu may mắn và tin vui. Hướng Chính Tây: Đón Tài thần, phù hợp với người cầu tài lộc, giao dịch hoặc kinh doanh.

Đón Tài thần, phù hợp với người cầu tài lộc, giao dịch hoặc kinh doanh. Hạn chế xuất hành theo hướng không thuận trong ngày nếu không thực sự cần thiết.

Tuổi xung trong ngày

Ngày Nhâm Thìn xung với tuổi Bính Tuất, đồng thời cần lưu ý đối với một số tuổi có địa chi xung khắc với ngày Thìn. Những người thuộc tuổi xung nên cân nhắc kỹ trước khi tiến hành các việc trọng đại.

Việc nên làm

Theo lịch vạn niên, hôm nay thích hợp để:

Cầu tài, giao dịch.

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Cầu phúc, tế lễ.

Giải quyết công việc thường ngày.

Thực hiện các kế hoạch đã chuẩn bị kỹ.

Việc nên tránh

Do là ngày Hắc đạo, nên cân nhắc hạn chế:

Khai trương quy mô lớn.

Động thổ, xây dựng.

Cưới hỏi.

Ký kết hợp đồng quan trọng nếu chưa chọn được giờ đẹp.

Thực hiện những quyết định có tính rủi ro cao.

Lưu ý khi xem lịch âm

Lịch âm và các thông tin về ngày tốt, giờ đẹp được xây dựng theo hệ thống lịch pháp cổ truyền của phương Đông. Đây là nét đẹp văn hóa được nhiều người tham khảo khi sắp xếp công việc, tuy nhiên hiệu quả của mỗi công việc vẫn phụ thuộc vào sự chuẩn bị, điều kiện thực tế và nhiều yếu tố khách quan khác.

Ngày này năm xưa (17/7)

Sự kiện trong nước

17/7/1988: Nhà văn, nhà thơ Thanh Tịnh qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 76 tuổi. Ông sinh ngày 12/12/1911 tại xã Dương Nỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thanh Tịnh là một trong những cây bút nổi tiếng của văn học Việt Nam hiện đại với nhiều tác phẩm giàu chất trữ tình như Quê mẹ, Ngậm ngải tìm trầm, Sức mồ hôi, Đi giữa một mùa sen và đặc biệt là truyện ngắn Tôi đi học đã trở thành tác phẩm quen thuộc trong chương trình giáo dục.

17/7/1965: Nhà hoạt động tình báo Phạm Ngọc Thảo bị chính quyền Sài Gòn bắt giữ và sát hại. Ông được đánh giá là một trong những chiến sĩ tình báo có nhiều đóng góp quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

17/7/1962: Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra hệ thống đê điều tại Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây. Cùng ngày, Người đến thăm công trường xây dựng đập tràn của đập Đáy và trạm bơm Đan Hoài, động viên cán bộ, công nhân đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

17/7/1929: Nguyễn Văn Cẩm (Kỳ Đồng) qua đời tại Tahiti. Sinh năm 1875 tại Hưng Hà (Thái Bình), ông nổi tiếng là người thông minh từ nhỏ, được vua Tự Đức ban danh hiệu "Kỳ Đồng" và từng tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp.

17/7/1218: Trần Cảnh, người sau này trở thành vua Trần Thái Tông, ra đời tại Tức Mạc, Thiên Trường (nay thuộc Nam Định). Ông là vị vua đầu tiên của triều Trần, đặt nền móng cho triều đại đã ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông trong thế kỷ XIII.

Sự kiện quốc tế

17/7/1945: Hội nghị Potsdam khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo ba cường quốc Đồng minh gồm Winston Churchill (sau đó được thay bởi Clement Attlee), Harry S. Truman và Iosif V. Stalin nhằm quyết định việc quản lý nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai cũng như định hình trật tự thế giới hậu chiến.

17/7/1935: Nhạc sĩ Nhiếp Nhĩ (Nie Er), tác giả phần nhạc của ca khúc Nghĩa dũng quân tiến hành khúc - sau này trở thành Quốc ca của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - qua đời tại Nhật Bản khi mới 23 tuổi.

17/7/1871: Viện Hàn lâm Khoa học Pháp chính thức ghi nhận phát minh máy phát điện một chiều (dynamo) của nhà phát minh người Bỉ Zénobe Gramme, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành điện công nghiệp.

17/7/1762: Ekaterina II (Catherine Đại đế) lên ngôi Nữ hoàng Nga sau cuộc đảo chính lật đổ Sa hoàng Pyotr III, mở đầu một trong những giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của Đế quốc Nga.

17/7/1429: Trong Chiến tranh Trăm Năm, Charles VII được làm lễ đăng quang tại Nhà thờ Đức Bà Reims sau chiến dịch quân sự thành công do Jeanne d'Arc góp công lớn, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nước Pháp.

17/7/1402: Chu Đệ (Minh Thành Tổ) chính thức lên ngôi Hoàng đế thứ ba của nhà Minh sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến Tĩnh Nan. Dưới triều đại của ông, Trung Quốc bước vào thời kỳ phát triển mạnh với nhiều công trình và các chuyến hải hành nổi tiếng của Trịnh Hòa.

17/7/1204: Trong cuộc Thập tự chinh lần thứ tư, quân Thập tự bắt đầu tấn công thành Constantinopolis. Hoàng đế Đông La Mã Alexios III Angelos phải rời kinh đô, đánh dấu một biến cố lớn trong lịch sử Đế quốc Byzantine.