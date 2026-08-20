Lịch âm hôm nay 20/8/2026: Mùng 8 tháng 7 và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 20/8/2026 là mùng 8 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 20/8 còn gắn với Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Trương Định và hành trình lịch sử của Voyager 2.

Lịch âm hôm nay 20/8/2026 là ngày 8 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Bính Dần, tháng Bính Thân. Ngày 20/8 còn gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của Việt Nam và thế giới, từ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Anh hùng Trương Định đến hành trình lịch sử của Voyager 2.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 20/8/2026

Hôm nay, thứ Năm ngày 20/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 8 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Bính Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết Lập thu.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Năm, 20/8/2026 Âm lịch 8/7/2026 Ngày Bính Dần Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Lư Trung Hỏa Trực Trực Phá

Xét quan hệ can chi, chi Dần thuộc Mộc sinh can Bính thuộc Hỏa nên được coi là nghĩa nhật, tức ngày cát. Tuy nhiên, xét tổng thể đây lại là ngày Hắc đạo, gặp Trực Phá và đặc biệt rơi vào Dương công kỵ.

Điều này cho thấy các yếu tố tốt - xấu trong ngày đan xen. Với những công việc quan trọng, thông tin lịch truyền thống chỉ nên xem như một nét tham khảo văn hóa.

Giờ hoàng đạo ngày 20/8/2026

Ngày 20/8 có 6 khung giờ Hoàng đạo:

23h - 1h, giờ Tý: Thanh Long.

Thanh Long. 1h - 3h, giờ Sửu: Minh Đường.

Minh Đường. 7h - 9h, giờ Thìn: Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 9h - 11h, giờ Tỵ: Bảo Quang.

Bảo Quang. 13h - 15h, giờ Mùi: Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 19h - 21h, giờ Tuất: Tư Mệnh.

Giờ hắc đạo ngày 20/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h: Giờ Dần.

Giờ Dần. 5h - 7h: Giờ Mão.

Giờ Mão. 11h - 13h: Giờ Ngọ.

Giờ Ngọ. 15h - 17h: Giờ Thân.

Giờ Thân. 17h - 19h: Giờ Dậu.

Giờ Dậu. 21h - 23h: Giờ Hợi.

Hướng xuất hành hôm nay

Người có kế hoạch xuất hành ngày 20/8 có thể tham khảo:

Hướng Tây Nam: Đón Hỷ thần, được quan niệm thuận cho cầu may.

Đón Hỷ thần, được quan niệm thuận cho cầu may. Hướng Đông: Đón Tài thần, thuận cho cầu tài.

Đón Tài thần, thuận cho cầu tài. Hướng Nam: Gặp Hắc thần, nên hạn chế lựa chọn.

Đáng chú ý, ngày có sao Dịch Mã, được xem là tốt cho xuất hành. Tuy nhiên, do ngày cũng gặp Dương công kỵ nên nếu có việc lớn vẫn cần cân nhắc tổng thể.

Tuổi xung khắc ngày 20/8

Các tuổi xung ngày gồm:

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Các tuổi xung tháng gồm:

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành Hỏa cục; đồng thời xung Thân, hình và hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Việc nên làm và việc cần cân nhắc ngày 20/8

Ngày có một số sao tốt đáng chú ý như Nguyệt Không, Thánh Tâm, Giải Thần, Dịch Mã và Thiên Ân. Trong đó, Giải Thần được xếp vào nhóm đại cát, còn Dịch Mã được đánh giá tốt cho xuất hành.

Theo Trực Phá, ngày phù hợp hơn với những việc như chữa bệnh, phá dỡ nhà hoặc đồ vật. Tuy nhiên, ngày gặp các sao xấu như Nguyệt Phá, Nguyệt Hình và Không Phòng; trong đó Không Phòng được cho là không thuận với cưới hỏi.

Theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Giác, vốn là Bình Tú nhưng khi rơi đúng ngày Dần lại thuộc trường hợp ngoại lệ Đăng Viên, được đánh giá thuận lợi cho nhiều công việc. Riêng chôn cất, sửa chữa hoặc xây đắp mộ phần được khuyến cáo tránh.

Ngày này năm xưa 20/8: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

Ngày 20/8 gắn với nhiều nhân vật và sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam. Đây là ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày Anh hùng dân tộc Trương Định hy sinh, đồng thời gợi nhớ những bước phát triển ban đầu của hàng không Việt Nam. Trên thế giới, 20/8 là ngày Voyager 2 bắt đầu một trong những hành trình khám phá không gian kỳ vĩ nhất của nhân loại.

Sự kiện trong nước ngày 20/8

20/8/1888: Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 20/8/1888, Tôn Đức Thắng sinh tại cù lao Ông Hổ, tỉnh Long Xuyên khi đó, nay thuộc tỉnh An Giang.

Ông tham gia phong trào yêu nước và cách mạng từ khá sớm, trải qua nhiều năm hoạt động, bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Tôn Đức Thắng tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ông được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông qua đời ngày 30/3/1980 tại Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi tính theo tuổi dương.

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng vì vậy là một trong những dấu mốc lịch sử nổi bật nhất của ngày 20/8 tại Việt Nam.

20/8/1864: Anh hùng dân tộc Trương Định hy sinh

Ngày 20/8/1864, thủ lĩnh nghĩa quân Trương Định, còn được gọi là Trương Công Định, hy sinh.

Trương Định sinh năm 1820 tại Quảng Ngãi. Ông là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ trong những năm đầu thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.

Sau khi triều đình Huế ký hòa ước và ra lệnh bãi binh, Trương Định không giải tán lực lượng mà tiếp tục cùng nghĩa quân chiến đấu. Ông được nhân dân suy tôn là Bình Tây Đại nguyên soái.

Trong trận chiến cuối cùng năm 1864, Trương Định bị thương nặng. Không để rơi vào tay quân Pháp, ông tuẫn tiết.

Cái chết của Trương Định không chấm dứt phong trào kháng Pháp tại Nam Bộ. Hình ảnh vị thủ lĩnh quyết tâm ở lại cùng nhân dân tiếp tục trở thành biểu tượng của tinh thần chống ngoại xâm cuối thế kỷ XIX.

20/8/1896: Ngày sinh nhà văn Hoàng Ngọc Phách

Ngày 20/8/1896, nhà văn, nhà giáo và nhà nghiên cứu văn học Hoàng Ngọc Phách ra đời tại Hà Tĩnh.

Ông là một tên tuổi đáng chú ý của văn học Việt Nam hiện đại giai đoạn đầu thế kỷ XX, đặc biệt được nhiều thế hệ độc giả biết đến qua tiểu thuyết Tố Tâm.

Tác phẩm xuất bản trong thập niên 1920, kể câu chuyện tình yêu nhiều bi kịch giữa Đạm Thủy và Tố Tâm. Tố Tâm thường được nhắc đến như một tác phẩm đáng chú ý trong quá trình chuyển mình từ văn học trung đại sang văn học hiện đại.

Hoàng Ngọc Phách còn có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu văn học. Ông qua đời ngày 24/11/1973 tại Hà Nội.

20/8/1941: Hoàn thành xây dựng cầu chữ Y ở Sài Gòn

Ngày 20/8/1941 gắn với việc hoàn thành cầu chữ Y tại Sài Gòn.

Cây cầu có hình dáng đặc biệt với ba nhánh tạo thành chữ Y, nối khu vực trung tâm với những khu dân cư phía nam thành phố qua hệ thống kênh rạch.

Công trình được xây dựng từ cuối thập niên 1930 và trở thành một trong những cây cầu quen thuộc của Sài Gòn - TP.HCM trong nhiều thập niên.

Không chỉ có giá trị giao thông, cầu chữ Y còn xuất hiện trong nhiều ký ức về quá trình phát triển đô thị của thành phố.

20/8/1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về Huân chương Kháng chiến

Ngày 20/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh liên quan đến việc tặng thưởng Huân chương Kháng chiến cho những cá nhân có công với quân đội, các tổ chức quốc phòng và sự nghiệp kháng chiến.

Đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước sang năm thứ ba. Việc xây dựng hệ thống khen thưởng có ý nghĩa ghi nhận những đóng góp của quân và dân trong cuộc kháng chiến.

Huân chương Kháng chiến về sau trở thành một hình thức khen thưởng quen thuộc dành cho những tập thể và cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến.

20/8/1958: Dấu mốc những phi công Việt Nam bay trên bầu trời Tổ quốc

Ngày 20/8/1958 được ghi nhớ trong lịch sử hàng không quân sự Việt Nam.

Tổ bay gồm Đinh Tôn - lái chính, Hoàng Liên - phụ lái và Đinh Huy Cận - dẫn đường thực hiện chuyến bay trên bầu trời Hà Nội.

Sự kiện được nhắc tới như một trong những dấu mốc đầu tiên của phi công Việt Nam làm chủ bầu trời Tổ quốc, trong quá trình xây dựng lực lượng không quân còn rất non trẻ.

Những bước đi ban đầu ấy tạo tiền đề cho quá trình xây dựng và phát triển lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong những năm sau.

20/8/1981: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất

Từ ngày 20 đến 23/8/1981, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội.

Đại hội tập hợp những thiếu nhi tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trên cả nước, biểu dương thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đội.

Từ đó, các kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tiếp tục được tổ chức, trở thành hoạt động có ý nghĩa đối với phong trào thiếu nhi và công tác Đội.

Về mốc “20 vạn quân Tưởng vào miền Bắc” năm 1945

Dữ liệu đầu vào ghi 20/8/1945: 20 vạn quân Tưởng và lực lượng đi theo vào quấy phá miền Bắc. Khi xuất bản bài báo, mốc này nên được diễn đạt thận trọng hơn.

Sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, theo sự phân công giữa các nước Đồng minh, quân Trung Hoa Dân quốc có nhiệm vụ vào phía bắc vĩ tuyến 16 để giải giáp quân Nhật. Quá trình lực lượng này tiến vào miền Bắc diễn ra sau Cách mạng Tháng Tám và kéo dài trong một khoảng thời gian, chứ không nên giản lược thành một sự kiện duy nhất xảy ra đúng ngày 20/8.

Vì vậy, bài này không sử dụng 20/8/1945 như một mốc ngày độc lập để tránh gây hiểu nhầm.

Sự kiện quốc tế ngày 20/8

20/8/1977: Voyager 2 bắt đầu hành trình khám phá Hệ Mặt Trời

Ngày 20/8/1977, NASA phóng tàu thăm dò Voyager 2 từ Cape Canaveral, Florida, bằng tên lửa Titan IIIE-Centaur.

Một điều thú vị là dù mang số “2”, Voyager 2 lại được phóng trước Voyager 1. Voyager 1 rời Trái Đất sau đó vào ngày 5/9/1977 nhưng bay theo quỹ đạo nhanh hơn.

Voyager 2 sau đó lần lượt khám phá các hành tinh khổng lồ phía ngoài Hệ Mặt Trời. Đặc biệt, đây vẫn là tàu vũ trụ duy nhất từng bay qua gần Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

Cùng với Voyager 1, con tàu đã gửi về lượng dữ liệu và hình ảnh khổng lồ, làm thay đổi hiểu biết của con người về các hành tinh, vệ tinh, vành đai và từ trường ở vùng ngoài Hệ Mặt Trời.

Trên Voyager 2 còn có Golden Record, chiếc đĩa chứa âm thanh, hình ảnh và lời chào đại diện cho Trái Đất, giống như một “thông điệp trong chai” gửi vào không gian.

Đêm 20/8/1968: Quân đội Khối Warszawa tiến vào Tiệp Khắc

Đêm 20 rạng sáng 21/8/1968, quân đội do Liên Xô dẫn đầu cùng lực lượng của một số nước thuộc Khối Warszawa tiến vào Tiệp Khắc.

Mục tiêu là chấm dứt tiến trình cải cách được gọi là Mùa xuân Praha, gắn với lãnh đạo Alexander Dubček.

Phong trào cải cách tìm cách nới lỏng kiểm soát chính trị, mở rộng quyền tự do và thực hiện một số thay đổi về kinh tế - xã hội.

Việc đưa quân vào Tiệp Khắc đã nhanh chóng làm gián đoạn quá trình cải cách, đồng thời trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất tại Đông Âu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

20/8/1940: Leon Trotsky bị ám sát tại Mexico

Ngày 20/8/1940, nhà cách mạng Nga Leon Trotsky bị Ramón Mercader tấn công tại nơi ở của ông ở Mexico.

Trotsky bị thương nặng và qua đời vào ngày hôm sau, 21/8.

Ông từng là một nhân vật quan trọng trong Cách mạng Nga năm 1917 và những năm đầu của nhà nước Xô viết. Sau cuộc đấu tranh quyền lực với Joseph Stalin, Trotsky bị loại khỏi ban lãnh đạo, bị trục xuất khỏi Liên Xô và cuối cùng sống lưu vong tại Mexico.

Vụ ám sát năm 1940 khép lại cuộc đời của một trong những nhân vật chính trị gây ảnh hưởng lớn và nhiều tranh luận nhất trong lịch sử Nga đầu thế kỷ XX.

20/8/636: Trận Yarmouk và bước ngoặt tại Trung Đông

Ngày 20/8/636 thường được gắn với giai đoạn quyết định của Trận Yarmouk, cuộc đối đầu giữa quân Rashidun và Đế quốc Đông La Mã (Byzantine).

Trận chiến diễn ra gần sông Yarmouk, thuộc khu vực biên giới Syria - Jordan ngày nay.

Chiến thắng của quân Rashidun làm thay đổi sâu sắc cán cân quyền lực tại Trung Đông. Đế quốc Byzantine mất quyền kiểm soát phần lớn Syria và Palestine, trong khi các cuộc chinh phục của nhà nước Hồi giáo tiếp tục mở rộng.

Yarmouk vì thế thường được xem là một trong những trận đánh có ảnh hưởng lớn đối với lịch sử Trung Đông thời Trung cổ.

20/8 – từ lịch sử Việt Nam đến hành trình giữa các vì sao

Nếu chọn những dấu mốc nổi bật nhất của ngày 20/8, lịch sử Việt Nam có hai nhân vật đặc biệt đáng nhớ: Trương Định và Tôn Đức Thắng.

Một người trở thành biểu tượng của phong trào chống thực dân Pháp ở Nam Bộ thế kỷ XIX; người còn lại trải qua gần một thế kỷ đầy biến động của lịch sử Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch nước.

Ngày 20/8 cũng đưa chúng ta ra khỏi Trái Đất. Năm 1977, Voyager 2 rời Cape Canaveral để bắt đầu chuyến đi mà gần nửa thế kỷ sau vẫn chưa kết thúc. Từ Sao Mộc, Sao Thổ đến Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương rồi không gian liên sao, Voyager 2 trở thành một trong những sứ giả đi xa nhất của nhân loại.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm