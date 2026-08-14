Lịch âm hôm nay 14/8/2026: Ngày 2 tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 14/8/2026 là ngày 2 tháng 7 năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và những sự kiện đáng nhớ từng diễn ra ngày 14/8.

Lịch âm hôm nay 14/8/2026 là ngày 2 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 14/8 còn gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, tuyến Láng - Hòa Lạc đến Pakistan độc lập, Hiến chương Đại Tây Dương và những biến động lớn của lịch sử thế giới.

Hình minh họa (AI)

Lịch âm hôm nay 14/8/2026

Hôm nay, thứ Sáu ngày 14/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 2 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Canh Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ và nằm trong tiết Lập thu.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Sáu, 14/8/2026 Âm lịch 2/7/2026 Ngày Canh Thân Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc Trực Trực Kiến

Ngày Canh Thân có can và chi cùng thuộc hành Kim, được lịch truyền thống đánh giá là ngày cát xét theo quan hệ can chi. Tuy nhiên, đây đồng thời là ngày Hắc đạo, vì vậy người có công việc quan trọng nên xem xét thêm giờ, tuổi và tính chất của từng việc trước khi quyết định.

Theo Trực Kiến, ngày được đánh giá thuận lợi với xuất hành, giá thú, nhưng nên tránh động thổ. Trong ngày cũng xuất hiện những sao tốt như Thiên Quý, Minh Tinh, Mãn Đức Tinh và Phúc Hậu.

Thông tin ngày tốt - xấu mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian và lịch pháp truyền thống.

Giờ hoàng đạo ngày 14/8/2026

Ngày 14/8 có 6 khung giờ Hoàng đạo:

23h - 1h (giờ Tý): Thanh Long.

Thanh Long. 1h - 3h (giờ Sửu): Minh Đường.

Minh Đường. 7h - 9h (giờ Thìn): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 9h - 11h (giờ Tỵ): Bảo Quang.

Bảo Quang. 13h - 15h (giờ Mùi): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 19h - 21h (giờ Tuất): Tư Mệnh.

Người có kế hoạch gặp gỡ, xuất hành hoặc tiến hành công việc trong ngày có thể tham khảo các khoảng thời gian trên.

Giờ hắc đạo ngày 14/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h: Giờ Dần.

Giờ Dần. 5h - 7h: Giờ Mão.

Giờ Mão. 11h - 13h: Giờ Ngọ.

Giờ Ngọ. 15h - 17h: Giờ Thân.

Giờ Thân. 17h - 19h: Giờ Dậu.

Giờ Dậu. 21h - 23h: Giờ Hợi.

Hướng xuất hành hôm nay

Người có kế hoạch xuất hành ngày 14/8 có thể tham khảo:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ thần, được xem là thuận lợi để cầu may mắn, tin vui.

Đón Hỷ thần, được xem là thuận lợi để cầu may mắn, tin vui. Hướng Tây Nam: Đón Tài thần, thường được lựa chọn khi cầu tài lộc.

Đón Tài thần, thường được lựa chọn khi cầu tài lộc. Hướng Đông Nam: Gặp Hắc thần, được khuyến cáo nên tránh.

Tuổi xung khắc ngày 14/8/2026

Các tuổi xung với ngày gồm:

Nhâm Dần

Mậu Dần

Giáp Tý

Giáp Ngọ

Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành Thủy cục; đồng thời xung Dần, hình Dần và Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Theo quan niệm truyền thống, người có tuổi xung ngày nên cân nhắc kỹ hơn nếu dự định thực hiện việc quan trọng.

Việc nên làm, việc cần tránh ngày 14/8

Ngày có các cát tinh Thiên Quý, Minh Tinh, Mãn Đức Tinh, được đánh giá tốt cho nhiều công việc. Sao Phúc Hậu được xem là thuận lợi đối với cầu tài, khai trương và mở kho.

Tuy nhiên, các sao Thổ Phủ, Lục Bất Thành, Trùng Tang và Dương Thác lại đưa ra những khuyến cáo đối với xây dựng, động thổ, cưới hỏi, an táng và xuất hành.

Đáng chú ý, theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Quỷ, được xếp vào Hung Tú. Vì vậy, lịch truyền thống khuyến cáo hạn chế khởi tạo những công việc lớn, đặc biệt là xây nhà, cưới gả, dựng cửa, đào ao giếng và động thổ.

Do các yếu tố tốt - xấu đan xen, người xem lịch không nên dựa vào một tiêu chí duy nhất để quyết định những công việc quan trọng.

Ngày này năm xưa 14/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 14/8 xuất hiện trong nhiều trang sử quan trọng của Việt Nam và thế giới. Tại Việt Nam, ngày này gắn với nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và một công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía tây Hà Nội. Trên thế giới, 14/8 gắn với sự ra đời của Pakistan, Hiến chương Đại Tây Dương, Bertolt Brecht và nhiều biến động quân sự lớn.

Sự kiện trong nước ngày 14/8

14/8/1996: Khởi công đường Láng - Hòa Lạc

Ngày 14/8/1996, ngành Giao thông vận tải tổ chức lễ khởi công xây dựng đường ô tô cao tốc Láng - Hòa Lạc giai đoạn I, thuộc tuyến đường mới Hà Nội - Ba Vì.

Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển của Hà Nội về phía tây, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với Hòa Lạc và các địa phương lân cận.

Qua nhiều giai đoạn đầu tư và nâng cấp, trục Láng - Hòa Lạc sau này trở thành một phần quan trọng của Đại lộ Thăng Long, tuyến giao thông cửa ngõ phía tây của Thủ đô.

14/8/1943: Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh qua đời

Ngày 14/8/1943, Nguyễn An Ninh qua đời tại nhà tù Côn Đảo khi mới 42 tuổi. Ông sinh ngày 15/9/1900, quê ở Long An, lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước.

Nguyễn An Ninh là một trí thức, nhà báo và nhà hoạt động chống thực dân nổi bật ở Nam Kỳ trong những thập niên đầu thế kỷ XX.

Sau thời gian học tập tại Pháp, ông trở về nước và tham gia mạnh mẽ vào đời sống chính trị, báo chí. Những bài diễn thuyết, bài báo và hoạt động của Nguyễn An Ninh có ảnh hưởng đáng kể tới tầng lớp thanh niên, trí thức đương thời.

Ông nhiều lần bị chính quyền thực dân Pháp bắt giữ. Trong lần bị giam cuối cùng, Nguyễn An Ninh bị đưa ra Côn Đảo và qua đời tại đây ngày 14/8/1943.

Sự kiện quốc tế ngày 14/8

14/8/1947: Pakistan giành độc lập

Ngày 14/8/1947 được Pakistan kỷ niệm là ngày quốc gia này giành độc lập sau quá trình phân chia Ấn Độ thuộc Anh.

Đạo luật Độc lập Ấn Độ được Quốc hội Anh thông qua trước đó, quy định việc thành lập hai quốc gia tự trị độc lập là Ấn Độ và Pakistan. Văn bản pháp lý xác định ngày 15/8/1947 là ngày có hiệu lực, trong khi Pakistan lấy 14/8 làm Ngày Độc lập và duy trì ngày lễ quốc gia này cho tới nay.

Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của một thời kỳ thuộc địa nhưng cũng đi kèm cuộc phân chia lãnh thổ và những biến động dân cư đặc biệt lớn giữa Ấn Độ và Pakistan.

14/8/1945: Nhật Bản chấp nhận đầu hàng, Cách mạng Tháng Tám bước vào thời điểm quyết định

Ngày 14/8/1945 nằm trong thời điểm bước ngoặt của Chiến tranh thế giới thứ hai khi Nhật Bản chấp nhận các điều kiện đầu hàng Đồng minh.

Tại Việt Nam, thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Sau Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đêm 13/8, các địa phương nhanh chóng chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền.

Trong những ngày tiếp theo, làn sóng khởi nghĩa lan rộng trên cả nước. Hà Nội giành chính quyền ngày 19/8, Huế ngày 23/8 và Sài Gòn ngày 25/8, đưa Cách mạng Tháng Tám tới thắng lợi.

Vì vậy, thay vì coi 14/8 là một ngày duy nhất “bắt đầu Cách mạng Tháng Tám”, chính xác hơn nên đặt ngày này trong giai đoạn Tổng khởi nghĩa bùng nổ và nhanh chóng lan rộng giữa tháng 8/1945.

14/8/1941: Hiến chương Đại Tây Dương được công bố

Ngày 14/8/1941, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill công bố Hiến chương Đại Tây Dương sau cuộc gặp tại khu vực Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương.

Văn kiện nêu những nguyên tắc về trật tự thế giới sau chiến tranh, trong đó đề cập quyền tự quyết, hợp tác kinh tế, tự do hàng hải và một nền hòa bình lâu dài.

Dù không phải một hiệp ước chính thức, Hiến chương Đại Tây Dương có ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời trở thành một trong những tiền đề tư tưởng cho sự hình thành Liên Hợp Quốc.

14/8/1956: Bertolt Brecht qua đời

Ngày 14/8/1956, Bertolt Brecht, nhà viết kịch, nhà thơ và lý luận sân khấu nổi tiếng người Đức, qua đời tại Berlin.

Brecht là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với sân khấu thế kỷ XX. Tên tuổi của ông gắn với khái niệm sân khấu sử thi, hướng khán giả không chỉ hòa mình vào câu chuyện mà còn suy nghĩ và đánh giá những vấn đề xã hội được đặt ra trên sân khấu.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông có The Threepenny Opera, Mother Courage and Her Children và The Good Person of Szechwan.

14/8/1921: Cộng hòa Nhân dân Tuva hình thành

Ngày 14/8/1921 gắn với việc thành lập một nhà nước độc lập tại vùng Tuva, khu vực nằm giữa Nga và Mông Cổ.

Nhà nước này về sau được biết đến với tên Cộng hòa Nhân dân Tuva, tồn tại trong hơn hai thập niên và có quan hệ đặc biệt gần gũi với Liên Xô.

Đến năm 1944, Tuva được sáp nhập vào Liên Xô và ngày nay là Cộng hòa Tuva thuộc Liên bang Nga.

14/8/1916 theo lịch cũ: Romania quyết định tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

Một số tài liệu ghi ngày 14/8/1916 là thời điểm Romania tham chiến chống Áo-Hung. Tuy nhiên, đây là ngày tính theo lịch Julian được Romania sử dụng khi đó.

Quy đổi sang lịch Gregory hiện đại, sự kiện diễn ra vào 27/8/1916. Romania tuyên chiến với Áo-Hung và tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất về phía phe Hiệp Ước.

Ngay sau tuyên chiến, quân đội Romania tiến vào Transylvania. Quyết định này mở ra Chiến dịch Romania, một mặt trận đáng chú ý của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

14/8/1900: Liên quân tám nước tiến vào Bắc Kinh

Ngày 14/8/1900, lực lượng của Liên quân tám nước tiến vào Bắc Kinh trong cuộc can thiệp nhằm đàn áp phong trào Nghĩa Hòa Đoàn và giải vây khu vực các cơ quan ngoại giao.

Liên quân gồm lực lượng từ Nhật Bản, Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italy và Áo-Hung.

Sự kiện diễn ra trong giai đoạn cuối của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn và dẫn tới những hậu quả chính trị, quân sự lớn đối với nhà Thanh.

Năm 74 trước Công nguyên: Lưu Hạ bị phế truất sau thời gian ngắn làm hoàng đế

Năm 74 trước Công nguyên, Lưu Hạ có một trong những thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử các hoàng đế Trung Hoa.

Sau khi Hán Chiêu Đế qua đời mà không có người kế vị trực tiếp, Lưu Hạ được đưa lên ngai vàng. Tuy nhiên, chỉ sau 27 ngày, ông bị phế truất.

Sau đó, Lưu Bệnh Dĩ được lựa chọn kế vị, trở thành Hán Tuyên Đế, một trong những vị hoàng đế nổi bật của Tây Hán.

Với những sự kiện trải dài từ Việt Nam tới châu Âu và châu Á, ngày 14/8 phản ánh nhiều lát cắt khác nhau của lịch sử: đấu tranh giành độc lập, chiến tranh, văn hóa, giao thông và những biến động chính trị từng tác động sâu sắc tới thế giới.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm