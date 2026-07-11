Lịch âm hôm nay 11/7/2026: Giờ đẹp, hướng tốt nên biết

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 11/7/2026 tức 27/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc cùng các sự kiện nổi bật trong mục "Ngày này năm xưa" trước khi tiến hành những công việc quan trọng.

Ngày 11/7/2026 là thứ Bảy, nhằm 27/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay thuộc tiết Tiểu thử, thời điểm nhiều địa phương duy trì nền nhiệt cao, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông. Người dân khi đi xa hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch phù hợp.

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo và hướng xuất hành dưới đây mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo thuận lợi để xuất hành, giao dịch hoặc tiến hành công việc quan trọng gồm:

23h - 1h.

1h - 3h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ nên hạn chế tiến hành việc lớn:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo:

Hỷ thần: Hướng thuận lợi để cầu may mắn.

Hướng thuận lợi để cầu may mắn. Tài thần: Hướng tốt để cầu tài lộc.

Hướng tốt để cầu tài lộc. Hạc thần: Hướng nên hạn chế nếu có điều kiện lựa chọn.

Khi xuất hành đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên yếu tố an toàn giao thông, thời tiết và lịch trình thực tế.

Tuổi xung khắc

Theo quan niệm dân gian, hôm nay có một số tuổi xung cần lưu ý khi thực hiện các việc lớn như khai trương, động thổ, cưới hỏi hoặc ký kết hợp đồng.

Việc nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay phù hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Giao dịch.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Cầu tài lộc.

Sắp xếp công việc.

Đối với các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính hoặc xây dựng, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

11/7/1959: Ngành Giao thông Vận tải bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Quán Triều. Đến ngày 30/8/1960, tuyến đường được thông xe và chính thức đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

11/7/1950: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Tổng cục Cung cấp (sau này là Tổng cục Hậu cần), đảm nhiệm công tác quản trị, trang bị, bảo đảm hậu cần, cấp dưỡng quân đội và tổ chức sản xuất phục vụ quốc phòng.

Sự kiện quốc tế

11/7/2010: Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan trong trận chung kết để lần đầu tiên giành chức vô địch FIFA World Cup, khép lại kỳ World Cup thành công của thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha.

11/7/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đồng thời công bố quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

11/7/1995: Hơn 8.000 nam giới và trẻ em Bosniak bị sát hại trong vụ thảm sát Srebrenica tại Bosnia và Herzegovina. Đây được xem là vụ thảm sát nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và đã được nhiều tòa án quốc tế xác định là hành vi diệt chủng.

11/7/1987: Liên Hiệp Quốc công bố dân số thế giới vượt mốc 5 tỷ người, từ đó lấy Ngày Dân số Thế giới (11/7) để nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số và phát triển.

11/7/1810: Nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Pháp Alfred de Musset ra đời. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Chuyện Tây Ban Nha và Italia, Lorenzaccio, Fantasio, Không đùa với tình yêu và Tâm sự của một đứa con thời đại.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Thông tin về lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là những yếu tố mang tính tham khảo trong văn hóa truyền thống.

Đối với các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, tài chính, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả và an toàn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm