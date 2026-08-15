Lịch âm hôm nay 15/8/2026: Giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 15/8/2026 là ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ từng diễn ra vào ngày 15/8.

Lịch âm hôm nay 15/8/2026 là ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 15/8 còn gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ những ngày sục sôi của Cách mạng Tháng Tám đến sự kiện Nhật Bản tuyên bố đầu hàng và Kênh đào Panama chính thức mở cửa.

Hình minh họa (AI)

Lịch âm hôm nay 15/8/2026

Hôm nay, thứ Bảy ngày 15/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Tân Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết Lập thu.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Bảy, 15/8/2026 Âm lịch 3/7/2026 Ngày Tân Dậu Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc Trực Trực Trừ

Ngày Tân Dậu có can và chi cùng thuộc hành Kim, được xem là ngày cát khi xét riêng quan hệ can chi. Ngày gặp Trực Trừ, được đánh giá tốt cho nhiều công việc.

Tuy nhiên, 15/8 đồng thời là ngày Hắc đạo, gặp Vãng vong và Tam nương sát. Theo lịch truyền thống, những yếu tố này không thuận đối với khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hoặc xây nhà.

Vì vậy, những người có công việc quan trọng không nên chỉ căn cứ vào một yếu tố tốt hay xấu mà cần xem xét tổng thể và ưu tiên điều kiện thực tế.

Giờ hoàng đạo ngày 15/8/2026

Ngày 15/8 có 6 khung giờ Hoàng đạo:

23h - 1h (giờ Tý): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 3h - 5h (giờ Dần): Thanh Long.

Thanh Long. 5h - 7h (giờ Mão): Minh Đường.

Minh Đường. 11h - 13h (giờ Ngọ): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 13h - 15h (giờ Mùi): Bảo Quang.

Bảo Quang. 17h - 19h (giờ Dậu): Ngọc Đường.

Người có kế hoạch tiến hành công việc trong ngày có thể tham khảo những khoảng thời gian này theo quan niệm lịch pháp truyền thống.

Giờ hắc đạo ngày 15/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

1h - 3h: Giờ Sửu.

Giờ Sửu. 7h - 9h: Giờ Thìn.

Giờ Thìn. 9h - 11h: Giờ Tỵ.

Giờ Tỵ. 15h - 17h: Giờ Thân.

Giờ Thân. 19h - 21h: Giờ Tuất.

Giờ Tuất. 21h - 23h: Giờ Hợi.

Hướng xuất hành hôm nay

Điểm khá đặc biệt của ngày 15/8 là Hỷ thần và Tài thần cùng ở hướng Tây Nam.

Hướng Tây Nam: Đón Hỷ thần, cầu may mắn và tin vui.

Đón Hỷ thần, cầu may mắn và tin vui. Hướng Tây Nam: Đồng thời đón Tài thần, được quan niệm thuận lợi cho cầu tài.

Đồng thời đón Tài thần, được quan niệm thuận lợi cho cầu tài. Hướng Đông Nam: Gặp Hắc thần, nên hạn chế lựa chọn.

Tuy nhiên, ngày này đồng thời gặp Vãng vong và Tam nương sát, trong đó có những yếu tố được cho là không thuận đối với xuất hành. Bởi vậy, hướng tốt chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không đồng nghĩa mọi chuyến đi về hướng đó đều thuận lợi.

Tuổi xung khắc ngày 15/8/2026

Các tuổi xung với ngày gồm:

Quý Mão

Kỷ Mão

Ất Sửu

Ất Mùi

Các tuổi xung tháng gồm Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn.

Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim cục; đồng thời xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần.

Việc nên làm, việc cần tránh ngày 15/8

Ngày xuất hiện một số sao tốt như Thiên Quý, Âm Đức, Sát Cống và Ngũ Hợp. Trong đó, Sát Cống được xếp vào nhóm đại cát theo quan niệm lịch truyền thống.

Tuy nhiên, ngày cũng có khá nhiều sao xấu như Thiên Ôn, Nhân Cách, Vãng vong, Cửu Không, Huyền Vũ, Tội Chỉ và các sao liên quan đến việc hạn chế khởi công, động thổ.

Đặc biệt, theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Liễu, một Hung Tú. Lịch truyền thống không đánh giá cao việc khởi tạo trong ngày này, nhất là chôn cất, xây dựng, dựng cửa, đào ao và làm thủy lợi.

Vì vậy, với những việc lớn như khai trương, cưới hỏi, xây dựng, động thổ hoặc xuất hành xa, nên cân nhắc kỹ thay vì chỉ dựa vào giờ Hoàng đạo.

Ngày này năm xưa 15/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 15/8 là một ngày đặc biệt trong dòng chảy lịch sử. Năm 1945, đây là thời điểm Cách mạng Tháng Tám tại Việt Nam bước vào những ngày quyết định, đồng thời Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Xa hơn, ngày 15/8 cũng gắn với sự kiện Kênh đào Panama chính thức mở cửa - công trình làm thay đổi bản đồ hàng hải thế giới.

Sự kiện trong nước ngày 15/8

15/8/1946: Thành lập thị xã Hưng Yên

Ngày 15/8/1946, Chính phủ quyết định thành lập thị xã Hưng Yên, gồm hai khu phố Đầu Lĩnh và Đằng Giang.

Đây là một dấu mốc trong quá trình xây dựng hệ thống chính quyền và tổ chức hành chính ở Hưng Yên sau Cách mạng Tháng Tám.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi về địa giới, khu vực thị xã Hưng Yên trước đây tiếp tục mở rộng về quy mô đô thị và trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của địa phương.

15/8/1945: Cách mạng Tháng Tám bước vào thời điểm quyết định

Ngày 15/8/1945 nằm giữa những ngày đặc biệt sôi động của lịch sử Việt Nam.

Trước đó, đêm 13/8, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đã ban bố Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Từ ngày 13 đến 15/8, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, xác định thời cơ giành độc lập đã tới và thông qua chủ trương lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.

Riêng ngày 15/8, hội nghị kết thúc. Các đại biểu nhanh chóng trở về địa phương để truyền đạt chủ trương và tổ chức nhân dân đứng lên giành chính quyền.

Tại Bắc Bộ, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định tiến hành khởi nghĩa ở nhiều tỉnh đồng bằng. Ở Hà Nội, tối 15/8, Hội nghị quân sự bất thường được triệu tập tại Chùa Hà để bàn kế hoạch chuẩn bị giành chính quyền.

Những diễn biến dồn dập giữa tháng 8 đã mở đường cho hàng loạt địa phương nổi dậy. Ngày 19/8, Hà Nội giành chính quyền; ngày 23/8 đến lượt Huế và ngày 25/8 là Sài Gòn.

Chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8/1945, chính quyền về cơ bản đã thuộc về nhân dân trên phạm vi cả nước, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Sự kiện quốc tế ngày 15/8

15/8/1991: Kaysone Phomvihane trở thành Chủ tịch nước Lào

Ngày 15/8/1991, Kaysone Phomvihane, một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của cách mạng Lào, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước.

Trước đó, ông giữ chức Thủ tướng Lào trong nhiều năm và đóng vai trò nổi bật trong đời sống chính trị của đất nước.

Kaysone Phomvihane tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước cho tới khi qua đời vào tháng 11/1992.

15/8/1945: Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh

Ngày 15/8/1945 trở thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trưa hôm đó, người dân Nhật Bản lần đầu tiên được nghe giọng Thiên hoàng Hirohito qua sóng phát thanh. Trong bản tuyên bố, Thiên hoàng thông báo Nhật Bản chấp nhận các điều kiện của Tuyên bố Potsdam.

Thông điệp đồng nghĩa Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh, đưa cuộc chiến tại châu Á - Thái Bình Dương tới hồi kết.

Tuy nhiên, về mặt thủ tục, văn kiện đầu hàng chính thức được ký ngày 2/9/1945 trên chiến hạm USS Missouri tại vịnh Tokyo. Vì thế, cần phân biệt ngày 15/8 - thời điểm Nhật Bản công bố chấp nhận đầu hàng - với ngày 2/9, khi văn kiện đầu hàng được ký chính thức.

Đối với Việt Nam, sự sụp đổ của phát xít Nhật tạo ra khoảng trống quyền lực và thời cơ đặc biệt thuận lợi để cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám phát triển nhanh chóng.

15/8/1914: Kênh đào Panama chính thức mở cửa

Ngày 15/8/1914, Kênh đào Panama chính thức mở cửa cho giao thông thương mại quốc tế.

Tàu hơi nước SS Ancon thực hiện chuyến đi đánh dấu lễ khai trương, vượt qua tuyến kênh từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương.

Trước khi có kênh đào, nhiều tàu muốn di chuyển giữa hai đại dương phải thực hiện hành trình dài vòng xuống mũi cực nam Nam Mỹ. Việc mở tuyến kênh xuyên qua eo đất Panama giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách, thời gian và chi phí vận tải biển.

Hơn một thế kỷ sau, Kênh đào Panama vẫn là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.

15/8/1771: Ngày sinh nhà văn Walter Scott

Ngày 15/8/1771, nhà văn Walter Scott sinh tại Edinburgh, Scotland.

Ông là một trong những cây bút có ảnh hưởng lớn đối với văn học Anh và Scotland, đặc biệt nổi tiếng với tiểu thuyết lịch sử.

Những tác phẩm như Ivanhoe, Rob Roy và The Lady of the Lake giúp tên tuổi Walter Scott vượt ra ngoài nước Anh và có ảnh hưởng rộng tới văn học châu Âu thế kỷ XIX.

Ông qua đời năm 1832.

15/8/1760: Friedrich Đại đế giành chiến thắng tại Liegnitz

Ngày 15/8/1760, trong Chiến tranh Bảy năm, quân đội Phổ dưới sự chỉ huy của Friedrich II - Friedrich Đại đế giao chiến với quân Áo trong Trận Liegnitz.

Quân Phổ giành chiến thắng, qua đó ngăn chặn kế hoạch hợp quân của đối phương và cải thiện tình thế quân sự vốn rất khó khăn của Phổ.

Trận Liegnitz trở thành một trong những chiến thắng quân sự đáng chú ý của Friedrich Đại đế trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1756 đến 1763.

Năm 398: Hậu Yên được phục hồi sau biến động quyền lực

Năm 398, Trung Quốc đang ở thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, với nhiều chính quyền tồn tại và tranh giành quyền lực ở miền bắc.

Lan Hãn từng tiến hành đảo chính, sát hại Mộ Dung Bảo và chiếm quyền kiểm soát Hậu Yên.

Tuy nhiên, thời gian nắm quyền của Lan Hãn không kéo dài. Mộ Dung Thịnh, con rể của Lan Hãn và cũng là thành viên hoàng tộc Mộ Dung, tổ chức lực lượng chống lại ông.

Lan Hãn bị giết và chính quyền của dòng họ Mộ Dung tại Hậu Yên được khôi phục. Mộ Dung Thịnh sau đó trở thành người đứng đầu Hậu Yên.

15/8 - một ngày đặc biệt của tháng Tám lịch sử

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, ngày 15/8/1945 có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là thời điểm thời cơ Tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Hội nghị toàn quốc của Đảng kết thúc, các quyết định quan trọng nhanh chóng được chuyển tới địa phương và công tác chuẩn bị giành chính quyền được đẩy nhanh.

Cùng ngày, việc Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh tạo ra bước ngoặt mang tính toàn cầu, đồng thời tác động trực tiếp tới cục diện tại Đông Dương.

Ở một lát cắt khác, ngày 15/8 còn gắn với Kênh đào Panama - công trình hơn một thế kỷ qua vẫn giữ vai trò quan trọng đối với thương mại và hàng hải quốc tế.

Những sự kiện ấy khiến ngày 15/8 không chỉ đáng chú ý trên lịch mà còn là ngày ghi dấu nhiều bước ngoặt về chính trị, chiến tranh, giao thông và văn hóa trong lịch sử Việt Nam cũng như thế giới.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm