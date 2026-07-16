Lịch âm hôm nay 16/7/2026: Giờ hoàng đạo và tuổi xung

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 16/7/2026: Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung, việc nên làm và những điều cần tránh trong ngày.

Lịch âm hôm nay 16/7/2026 là ngày 3 tháng 6 năm Bính Ngọ. Theo lịch vạn niên, đây là ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung và những việc nên làm trong ngày.

Hình minh họa

Lịch âm hôm nay 16/7/2026

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Năm, ngày 16/7/2026 Âm lịch Ngày 3 tháng 6 năm Bính Ngọ Ngày Tân Mão Tháng Ất Mùi Năm Bính Ngọ Tiết khí Tiểu thử Ngũ hành Tùng Bách Mộc Trực Trực Thành

Ngày 16/7/2026 dương lịch tương ứng ngày 3/6 năm Bính Ngọ âm lịch, nằm trong tiết Tiểu thử. Theo quan niệm lịch pháp phương Đông, đây là ngày có nhiều yếu tố thuận lợi cho một số công việc như ký kết, xuất hành, khai trương hoặc cầu tài nếu lựa chọn đúng khung giờ và hướng đi phù hợp.

Thông tin về ngày tốt, ngày xấu mang giá trị tham khảo theo văn hóa truyền thống và không thay thế các yếu tố thực tế trong công việc, cuộc sống.

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Giờ Tý (23h - 1h)

Giờ Dần (3h - 5h)

Giờ Mão (5h - 7h)

Giờ Ngọ (11h - 13h)

Giờ Mùi (13h - 15h)

Giờ Dậu (17h - 19h)

Đây là những khoảng thời gian thường được nhiều người lựa chọn để khởi sự công việc, ký kết hợp đồng, khai trương hoặc xuất hành.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

Giờ Sửu (1h - 3h)

Giờ Thìn (7h - 9h)

Giờ Tỵ (9h - 11h)

Giờ Thân (15h - 17h)

Giờ Tuất (19h - 21h)

Giờ Hợi (21h - 23h)

Nếu có thể, người dân nên hạn chế tiến hành các công việc quan trọng trong những khung giờ này.

Hướng xuất hành tốt

Theo lịch xuất hành:

Hướng Tây Nam: Đón Tài thần, thuận lợi cầu tài lộc, kinh doanh.

Đón Tài thần, thuận lợi cầu tài lộc, kinh doanh. Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ thần, thích hợp gặp gỡ, ký kết, cưới hỏi hoặc cầu may.

Đón Hỷ thần, thích hợp gặp gỡ, ký kết, cưới hỏi hoặc cầu may. Hạn chế xuất hành theo hướng không thuận trong ngày nếu không thực sự cần thiết.

Tuổi xung trong ngày

Ngày Tân Mão xung với một số tuổi theo can chi. Người thuộc tuổi xung nên cân nhắc kỹ khi thực hiện các công việc lớn như động thổ, cưới hỏi, khai trương hoặc ký kết hợp đồng.

Việc nên làm

Theo lịch truyền thống, hôm nay thích hợp để:

Xuất hành.

Cầu tài, giao dịch.

Khai trương, mở cửa hàng.

Ký kết hợp đồng.

Nhận chức, nhậm chức.

Cầu phúc, tế lễ.

Bắt đầu những công việc mới nếu đã chuẩn bị đầy đủ.

Việc nên tránh

Một số việc nên cân nhắc hoặc hạn chế trong ngày gồm:

Động thổ nếu chưa xem tuổi.

Mai táng.

Khởi kiện, tranh chấp.

Thực hiện các công việc có tính rủi ro cao khi không chuẩn bị kỹ.

Lưu ý khi xem lịch âm

Lịch âm và các thông tin về ngày tốt, giờ đẹp được xây dựng dựa trên hệ thống lịch pháp cổ truyền của phương Đông. Đây là nét đẹp trong đời sống văn hóa dân gian, giúp nhiều người tham khảo khi sắp xếp công việc. Tuy nhiên, kết quả của mỗi công việc vẫn phụ thuộc vào sự chuẩn bị, điều kiện thực tế và nhiều yếu tố khách quan khác.

Ngày này năm xưa (16/7)

Sự kiện trong nước

16/7/1980: Tổng cục Bưu điện tổ chức khánh thành Đài thông tin vệ tinh mặt đất Hoa Sen, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam, mở rộng khả năng liên lạc quốc tế bằng công nghệ vệ tinh.

16/7/1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trại thí nghiệm giống lúa của Sở Nông lâm Hà Nội tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (nay thuộc phường Mỹ Đình, Hà Nội). Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với nghiên cứu khoa học và phát triển nông nghiệp.

16/7/1948: Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai khai mạc tại Việt Bắc. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng xây dựng nền văn hóa mới, khơi dậy sức mạnh tinh thần phục vụ cuộc kháng chiến và kiến quốc.

Sự kiện quốc tế

16/7/1969: Tàu vũ trụ Apollo 11 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), mở đầu chuyến bay lịch sử đưa những con người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Sứ mệnh kết thúc thành công với dấu chân của Neil Armstrong và Buzz Aldrin trên bề mặt Mặt Trăng ngày 20/7/1969 (giờ Mỹ).

16/7/1964: Trung Quốc tiến hành vụ thử bom nguyên tử đầu tiên, trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

16/7/1945: Hoa Kỳ tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại tại sa mạc New Mexico với mật danh Trinity, mở ra kỷ nguyên hạt nhân.

16/7/1782: Vở opera Die Entführung aus dem Serail (Cuộc đào tẩu khỏi hậu cung) của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart được công diễn lần đầu và nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của ông.

16/7/1683: Hải quân nhà Thanh dưới sự chỉ huy của danh tướng Thi Lang đánh bại Vương quốc Đông Ninh trong trận Bành Hồ, tạo tiền đề để nhà Thanh thống nhất Đài Loan.

16/7/1054: Ba sứ thần của Giáo hoàng Lêô IX đến Constantinopolis và ban vạ tuyệt thông đối với Thượng phụ Michael Cerularius, sự kiện mở đầu cuộc Đại Ly giáo Đông - Tây, chia tách Giáo hội Kitô giáo thành Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông phương.

16/7/622: Đây được xem là ngày đầu tiên của Lịch Hồi giáo (Hijri), lấy mốc từ sự kiện Nhà tiên tri Muhammad thực hiện cuộc Hijra từ Mecca đến Medina, mở đầu kỷ nguyên lịch của người Hồi giáo.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm