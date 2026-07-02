Lịch âm hôm nay 2/7/2026: Giờ tốt, hướng đẹp và việc nên làm

ANTD.VN - Ngày 2/7/2026 tức 18/5 năm Bính Ngọ âm lịch là ngày Hoàng đạo. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “Ngày này năm xưa” trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 2/7/2026 là thứ Năm, nhằm 18/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay thuộc ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết Hạ chí. Đây là thời điểm giữa mùa hè với nền nhiệt cao tại nhiều địa phương, người dân khi đi xa hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động bảo vệ sức khỏe.

Theo lịch ngày tốt xấu, 2/7/2026 là ngày Hoàng đạo, phù hợp để tham khảo khi lựa chọn thời điểm thực hiện một số công việc quan trọng.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 2/7/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Bính Tý (23h - 1h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Đinh Sửu (1h - 3h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Kỷ Mão (5h - 7h): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. Nhâm Ngọ (11h - 13h): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. Giáp Thân (15h - 17h): Thanh Long.

Thanh Long. Ất Dậu (17h - 19h): Minh Đường.

Đây là những khung giờ được nhiều người lựa chọn để xuất hành, khai trương, ký kết hợp đồng hoặc tiến hành công việc quan trọng theo quan niệm dân gian.

Giờ hắc đạo ngày 2/7/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Nếu có điều kiện chủ động thời gian, người dân nên hạn chế thực hiện việc lớn trong các khung giờ này.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên:

Hỷ thần: Chính Nam.

Chính Nam. Tài thần: Chính Tây.

Chính Tây. Hạc thần: Tây Bắc.

Người có nhu cầu cầu tài hoặc cầu may có thể tham khảo các hướng trên khi xuất hành.

Tuổi xung khắc

Ngày 2/7/2026 có các tuổi xung:

Xung ngày: Tân Mùi, Quý Mùi.

Tân Mùi, Quý Mùi. Xung tháng: Canh Dần, Giáp Dần, Nhâm Thìn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay là ngày Hoàng đạo, thích hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Khai trương.

Ký kết hợp đồng.

Gặp gỡ đối tác.

Cầu tài lộc.

Mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đối với các công việc liên quan đến đầu tư lớn, xây dựng hoặc mua bán tài sản có giá trị, người dân vẫn nên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật và kế hoạch cụ thể.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Giờ Đại An

Thuận lợi cho việc xuất hành, cầu bình an, gặp gỡ đối tác và giải quyết các công việc cần sự ổn định.

Giờ Tốc Hỷ

Phù hợp với khai trương, ký kết, cầu tài và gặp gỡ. Xuất hành đầu giờ thường có nhiều thuận lợi.

Giờ Tiểu Cát

Thích hợp cho giao dịch, buôn bán, ký kết hợp đồng và cầu tài lộc.

Các giờ Không Vong, Xích Khẩu hoặc Tuyệt Lộ nên hạn chế tiến hành việc lớn nếu có thể lựa chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

2/7/1976: Quốc hội khóa VI quyết định hợp nhất Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền N, thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình thống nhất đất nước.

2/7/1972: Nhà yêu nước Nguyễn Thái Bình bị phía Mỹ bắn chết trên một chuyến bay khi đang phản đối chiến tranh Việt Nam. Cái chết của ông gây chấn động dư luận và trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh yêu nước trong học sinh, sinh viên miền Nam. Nguyễn Thái Bình sinh năm 1948 tại Long An, từng gửi thư đến Tổng thống Mỹ Richard Nixon phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.

2/7/1965: Khoảng 100.000 người dân Quảng Ngãi xuống đường biểu tình kéo đến trụ sở quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn, yêu cầu chấm dứt ném bom và các hoạt động khủng bố tại địa phương.

2/7/1940: Những đơn vị quân đội đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên Đông Dương, mở đầu quá trình can thiệp và chiếm đóng của phát xít Nhật tại khu vực.

Sự kiện quốc tế

2/7/2005: Chương trình hòa nhạc từ thiện Live 8 diễn ra tại nhiều quốc gia thuộc G8 và Nam Phi, trong đó buổi biểu diễn tại Hyde Park (London) thu hút hàng trăm nghìn khán giả nhằm kêu gọi xóa đói giảm nghèo cho châu Phi.

2/7/2004: Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) kết nạp Pakistan trở thành thành viên thứ 24.

2/7/2002: Nhà thám hiểm người Mỹ Steve Fossett trở thành người đầu tiên bay một mình, không nghỉ, vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu, lập cột mốc đáng nhớ trong lịch sử hàng không.

2/7/1961: Nhà văn Mỹ Ernest Miller Hemingway qua đời tại nhà riêng. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển như Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Ông già và biển cả, đồng thời là chủ nhân Giải Nobel Văn học năm 1954.

2/7/1881: Tổng thống Hoa Kỳ James A. Garfield bị Charles Guiteau ám sát bằng súng tại nhà ga ở Washington D.C. Ông qua đời vì vết thương vào ngày 19/9/1881.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống phương Đông và được nhiều người tham khảo trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố mang tính tham khảo. Với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên điều kiện thực tế, quy định pháp luật, sức khỏe và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nếu có kế hoạch xuất hành hoặc thực hiện công việc quan trọng trong ngày 2/7/2026, người dân có thể ưu tiên lựa chọn các khung giờ Hoàng đạo để thêm phần yên tâm theo quan niệm dân gian.