Lịch âm hôm nay 18/8: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 18/8/2026 là ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ từng diễn ra vào ngày 18/8.

Lịch âm hôm nay 18/8/2026 là ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tức ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân. Ngày 18/8 còn gắn với nhiều sự kiện đáng nhớ, từ trận Vạn Tường năm 1965 đến dấu mốc quyền bầu cử của phụ nữ Mỹ.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 18/8/2026

Hôm nay, thứ Ba ngày 18/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết Lập thu và được xếp vào ngày Hoàng đạo.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Ba, 18/8/2026 Âm lịch 6/7/2026 Ngày Giáp Tý Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hoàng đạo Ngũ hành nạp âm Hải Trung Kim Trực Trực Định

Ngày Giáp Tý được đánh giá là ngày cát khi xét quan hệ can chi. Theo Trực Định, ngày thuận lợi cho cầu tài, ký kết hợp đồng, tổ chức yến tiệc, nhưng không thuận với kiện tụng, tranh chấp và chữa bệnh.

Thông tin tốt - xấu trong lịch truyền thống chỉ nên xem là dữ liệu tham khảo văn hóa, không phải căn cứ duy nhất để quyết định công việc.

Giờ hoàng đạo ngày 18/8/2026

Các khung giờ Hoàng đạo gồm:

23h - 1h, giờ Tý: Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 1h - 3h, giờ Sửu: Bảo Quang.

Bảo Quang. 5h - 7h, giờ Mão: Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 11h - 13h, giờ Ngọ: Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 15h - 17h, giờ Thân: Thanh Long.

Thanh Long. 17h - 19h, giờ Dậu: Minh Đường.

Giờ hắc đạo ngày 18/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h: Giờ Dần.

Giờ Dần. 7h - 9h: Giờ Thìn.

Giờ Thìn. 9h - 11h: Giờ Tỵ.

Giờ Tỵ. 13h - 15h: Giờ Mùi.

Giờ Mùi. 19h - 21h: Giờ Tuất.

Giờ Tuất. 21h - 23h: Giờ Hợi.

Hướng xuất hành hôm nay

Theo lịch truyền thống, người có kế hoạch xuất hành ngày 18/8 có thể tham khảo:

Hướng Đông Bắc: Đón Hỷ thần, được xem là hướng tốt để cầu may.

Đón Hỷ thần, được xem là hướng tốt để cầu may. Hướng Đông Nam: Đón Tài thần.

Đón Tài thần. Hướng Đông Nam: Đồng thời cũng là hướng Hắc thần.

Như vậy, hướng Đông Nam xuất hiện cả yếu tố tốt và xấu, được đánh giá ở mức trung hòa.

Tuổi xung khắc ngày 18/8

Các tuổi xung ngày gồm:

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân.

Các tuổi xung tháng gồm:

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Việc nên làm và việc cần cân nhắc

Ngày 18/8 xuất hiện khá nhiều sao tốt như Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân Nhật, Thời Đức, Hoàng Ân, Thanh Long và Thiên Ân. Theo Trực Định, những việc liên quan tới cầu tài, ký hợp đồng và yến tiệc được đánh giá thuận lợi.

Tuy nhiên, ngày cũng gặp Đại Hao và Trùng Phục. Xét theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Dực, vốn là Hung Tú, nhưng ngày Tý lại nằm trong trường hợp ngoại lệ được đánh giá thuận lợi hơn. Những công việc lớn như cưới hỏi, xây nhà hoặc an táng vẫn nên xem xét tổng thể.

Ngày này năm xưa 18/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 18/8 xuất hiện trong nhiều trang sử đáng chú ý. Với Việt Nam, đây là ngày gắn với trận Vạn Tường năm 1965 và trận lũ lịch sử năm 1945. Trên thế giới, 18/8 ghi dấu bước tiến của khoa học khi heli lần đầu được nhận diện qua quang phổ Mặt Trời, cũng như một cột mốc quan trọng trong hành trình giành quyền bầu cử của phụ nữ Mỹ.

Sự kiện trong nước ngày 18/8

18/8/1945: Trận lũ lịch sử và hàng loạt tuyến đê bị vỡ

Tháng 8/1945, giữa lúc tình hình chính trị Việt Nam bước vào những ngày quyết định của Cách mạng Tháng Tám, Bắc Bộ còn phải đối mặt với một trận lũ đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 18/8/1945, nước lũ lên rất cao, nhiều tuyến đê bị vỡ. Theo tư liệu lịch sử được lưu lại, các vị trí bị ảnh hưởng gồm đê Quảng Cự, Diêm Xuân ở khu vực Vĩnh Tường - Vĩnh Yên; đê hữu ngạn sông Cầu; đê Đông Lao trên sông Đáy; cùng nhiều tuyến đê ở Sơn Tây, Thái Bình, Việt Trì, Hải Dương.

Lũ lớn diễn ra trong bối cảnh hậu quả của nạn đói năm 1945 còn rất nặng nề, khiến đời sống của người dân miền Bắc càng thêm khó khăn.

Đây cũng là một lát cắt đáng chú ý khi nhìn lại tháng 8/1945: cùng lúc với những biến động chính trị làm thay đổi vận mệnh dân tộc, người dân còn phải chống chọi với thiên tai và những hậu quả kinh tế - xã hội rất lớn.

18/8/1965: Trận Vạn Tường mở màn

Ngày 18/8/1965, trận Vạn Tường diễn ra tại khu vực Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Phía Mỹ gọi hoạt động quân sự này là Operation Starlite. Đây là một trong những trận đánh quy mô lớn đầu tiên giữa lực lượng chiến đấu Mỹ và lực lượng chủ lực của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sau khi Mỹ đưa quân chiến đấu trực tiếp vào miền Nam.

Quân Mỹ huy động lực lượng Thủy quân lục chiến cùng máy bay, trực thăng, pháo binh và phương tiện đổ bộ để tiến công khu vực Vạn Tường.

Trận đánh vì thế được xem là một dấu mốc đáng chú ý của chiến tranh Việt Nam trong năm 1965, thời điểm chiến sự bước sang một giai đoạn mới với sự tham chiến trực tiếp ngày càng sâu của quân đội Mỹ.

Sự kiện quốc tế ngày 18/8

18/8/2008: Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf từ chức

Ngày 18/8/2008, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf tuyên bố từ chức sau gần chín năm nắm quyền.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền chuẩn bị tiến hành thủ tục luận tội ông.

Musharraf lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 1999 và trở thành một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn tại Pakistan trong những năm đầu thế kỷ XXI.

Việc ông rời chức Tổng thống đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong đời sống chính trị Pakistan.

18/8/1920: Tu chính án XIX được phê chuẩn

Ngày 18/8/1920, Tennessee trở thành bang thứ 36 phê chuẩn Tu chính án XIX của Hiến pháp Hoa Kỳ, giúp tu chính án đạt đủ số bang cần thiết để được thông qua.

Nội dung tu chính án quy định quyền bầu cử của công dân Mỹ không thể bị từ chối hoặc hạn chế vì lý do giới tính. Đây là thành quả sau nhiều thập niên đấu tranh của phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ.

Tuy nhiên, cần phân biệt hai mốc thời gian: 18/8/1920 là ngày Tu chính án XIX đạt đủ số bang phê chuẩn; 26/8/1920 mới là ngày Ngoại trưởng Bainbridge Colby chứng nhận việc phê chuẩn.

Sự kiện ngày 18/8 vì vậy vẫn là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử quyền chính trị của phụ nữ tại Mỹ.

18/8/1870: Trận Gravelotte trong Chiến tranh Pháp - Phổ

Ngày 18/8/1870 diễn ra Trận Gravelotte, còn được gọi là Gravelotte - St. Privat, trong Chiến tranh Pháp - Phổ.

Đây là một trong những trận đánh lớn và đẫm máu nhất của cuộc chiến. Quân Phổ và các đồng minh Đức đối đầu lực lượng Pháp ở khu vực phía tây Metz.

Sau những cuộc giao tranh dữ dội, quân Pháp rút về Metz và bị bao vây. Kết quả của trận đánh góp phần tạo lợi thế chiến lược lớn cho phía Phổ, tác động trực tiếp tới diễn biến tiếp theo của cuộc chiến.

18/8/1868: Bằng chứng về heli được phát hiện từ Mặt Trời

Ngày 18/8/1868, trong khi quan sát nhật thực toàn phần tại Ấn Độ, nhà thiên văn học người Pháp Pierre Janssen phát hiện một vạch quang phổ màu vàng bất thường trong ánh sáng của Mặt Trời.

Những quan sát sau đó góp phần dẫn tới việc nhận diện một nguyên tố mới: heli.

Điểm đặc biệt là heli được nhận biết qua quang phổ của Mặt Trời trước khi được tìm thấy trên Trái Đất. Tên gọi helium bắt nguồn từ Helios - tên vị thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp.

Đây là một trong những câu chuyện thú vị của lịch sử khoa học: con người phát hiện dấu hiệu của một nguyên tố ở cách Trái Đất khoảng 150 triệu km trước khi xác định được nó ngay trên hành tinh mình đang sống.

18/8 - từ trận lũ lịch sử đến những bước tiến của quyền phụ nữ

Nhìn lại ngày 18/8 cho thấy nhiều lát cắt rất khác nhau của lịch sử.

Ở Việt Nam, trận lũ năm 1945 nhắc lại hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt mà đất nước phải trải qua trong một năm có những biến động chưa từng có. Hai thập niên sau, Vạn Tường trở thành địa danh gắn với một trận đánh lớn trong giai đoạn Mỹ bắt đầu đưa lực lượng chiến đấu trực tiếp vào miền Nam.

Trên thế giới, ngày 18/8 lại ghi dấu những câu chuyện về khoa học và quyền con người. Từ ánh sáng Mặt Trời, các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu dẫn tới việc nhận diện heli; còn tại Mỹ, ngày 18/8/1920 trở thành cột mốc quyết định để Tu chính án XIX đạt đủ số bang phê chuẩn, mở rộng quyền bầu cử của phụ nữ.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm