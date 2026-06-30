Lịch âm hôm nay 30/6/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc

ANTD.VN - Ngày 30/6/2026 tức 16/5 năm Bính Ngọ âm lịch là ngày Hoàng đạo. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “ngày này năm xưa” trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 30/6/2026 rơi vào thứ Ba, nhằm 16/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc tiết khí Hạ chí. Đây vẫn là thời điểm nắng nóng kéo dài tại nhiều địa phương, người dân cần chú ý sức khỏe khi xuất hành hoặc làm việc ngoài trời.

Theo lịch ngày tốt xấu, ngày 30/6/2026 được xếp vào ngày Hoàng đạo, phù hợp để tham khảo khi lựa chọn thời điểm thực hiện một số công việc quan trọng.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 30/6/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Mậu Tý (23h - 1h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Kỷ Sửu (1h - 3h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Tân Mão (5h - 7h): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. Giáp Ngọ (11h - 13h): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. Bính Thân (15h - 17h): Thanh Long.

Thanh Long. Đinh Dậu (17h - 19h): Minh Đường.

Đây là những khung giờ thường được nhiều người lựa chọn để xuất hành, khai trương, ký kết hợp đồng hoặc xử lý công việc quan trọng theo quan niệm dân gian.

Giờ hắc đạo ngày 30/6/2026

Các khung giờ Hắc đạo trong ngày gồm:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Nếu có điều kiện chủ động về thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu việc lớn trong các khung giờ này.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên:

Hỷ thần: Tây Bắc.

Tây Bắc. Tài thần: Đông Nam.

Đông Nam. Hạc thần: Đông Bắc.

Người có nhu cầu cầu tài hoặc cầu may có thể tham khảo các hướng trên khi xuất hành.

Tuổi xung khắc

Ngày 30/6/2026 có các tuổi xung:

Xung ngày: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ.

Xung tháng: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão.

Thông tin tuổi xung chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay là ngày Hoàng đạo, phù hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Khai trương.

Ký kết hợp đồng.

Gặp gỡ đối tác.

Cầu tài lộc.

Khởi đầu công việc mới nếu đã chuẩn bị đầy đủ.

Đối với những công việc liên quan đến đầu tư lớn, mua bán tài sản hoặc xây dựng, người dân vẫn nên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật và kế hoạch cụ thể.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Giờ Đại An

Thuận lợi cho việc xuất hành, cầu bình an, gặp gỡ đối tác và xử lý các công việc cần sự ổn định.

Giờ Tốc Hỷ

Thích hợp khai trương, ký kết, cầu tài và gặp gỡ. Nếu xuất hành vào đầu giờ sẽ thuận lợi hơn.

Giờ Tiểu Cát

Tốt cho giao dịch, buôn bán, ký kết hợp đồng và cầu tài lộc.

Các giờ Không Vong, Xích Khẩu hoặc Tuyệt Lộ nên hạn chế tiến hành việc quan trọng nếu có thể lựa chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

30/6/1990: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ bảy, thông qua Luật Công đoàn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

30/6/1990: Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam, đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hàng hải và vận tải biển.

30/6/1985: Lễ thông xe cầu Chương Dương được tổ chức sau 20 tháng thi công. Đây là cây cầu đường bộ đầu tiên do kỹ sư và công nhân Việt Nam tự thiết kế, xây dựng bắc qua sông Hồng, góp phần quan trọng vào phát triển giao thông của Thủ đô Hà Nội.

30/6/1977: Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Nho Túy, sinh năm 1910, qua đời. Ông là nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

30/6/1944: Đầu năm 1944, Đảng Cộng sản Đông Dương cử một số cán bộ tiếp xúc với các trí thức và thanh niên yêu nước, giúp thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam, một chính đảng cách mạng của tầng lớp tư sản dân tộc và tiểu tư sản trí thức yêu nước.

30/6/1923: Với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Đức, Nguyễn Ái Quốc bí mật vượt qua sự kiểm soát của các nước đế quốc để đến Petrograd (Liên Xô) chuẩn bị tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

30/6/1018: Thiền sư Vạn Hạnh viên tịch. Ông quê ở Đình Bảng (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), là danh tăng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Việt Nam, góp phần giúp các vua Lê Đại Hành và Lý Thái Tổ xây dựng đất nước, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc hình thành triều Lý.

Sự kiện quốc tế

30/6/1997: Vương quốc Anh chính thức trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, khép lại hơn 150 năm Anh quản lý vùng lãnh thổ này.

30/6/1960: Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố giành độc lập từ Bỉ, mở đầu giai đoạn xây dựng quốc gia mới tại châu Phi.

30/6/1905: Nhà vật lý Albert Einstein công bố công trình "On the Electrodynamics of Moving Bodies", giới thiệu Thuyết tương đối hẹp, đặt nền móng cho một trong những lý thuyết quan trọng nhất của vật lý hiện đại.

30/6/1758: Trong Chiến tranh Bảy năm, diễn ra trận Domstadtl giữa quân đội Đế quốc Áo Habsburg và Vương quốc Phổ, ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến sự tại Trung Âu.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần của văn hóa truyền thống phương Đông và được nhiều người tham khảo trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố mang tính tham khảo. Đối với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật, thời tiết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với ngày 30/6/2026, nếu có kế hoạch xuất hành hoặc thực hiện công việc quan trọng, người dân có thể ưu tiên lựa chọn các khung giờ Hoàng đạo để thêm phần yên tâm theo quan niệm dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm