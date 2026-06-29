Lịch âm hôm nay 29/6/2026: Ngày Hắc đạo nên tránh gì?

ANTD.VN - Ngày 29/6/2026 tức 15/5 năm Bính Ngọ âm lịch là ngày Hắc đạo. Người dân nên tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “ngày này năm xưa” trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 29/6/2026 rơi vào thứ Hai, nhằm ngày 15/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc tiết khí Hạ chí. Đây là thời điểm nắng nóng giữa mùa hè, người dân khi xuất hành, làm việc ngoài trời hoặc di chuyển xa nên chủ động bảo vệ sức khỏe.

Nguồn lịch cho biết ngày 29/6/2026 là ngày Hắc đạo. Vì vậy, với các việc lớn như khai trương, ký kết, cưới hỏi, xây dựng, mua bán tài sản hoặc khởi sự quan trọng, người dân nên cân nhắc kỹ thêm yếu tố giờ, tuổi, hướng xuất hành và điều kiện thực tế.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 29/6/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Bính Dần (3h - 5h): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. Mậu Thìn (7h - 9h): Thanh Long.

Thanh Long. Kỷ Tị (9h - 11h): Minh Đường.

Minh Đường. Nhâm Thân (15h - 17h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Quý Dậu (17h - 19h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Ất Hợi (21h - 23h): Ngọc Đường.

Đây là các khung giờ được nhiều người tham khảo khi xuất hành, gặp gỡ, ký kết hoặc xử lý công việc quan trọng.

Giờ hắc đạo ngày 29/6/2026

Các khung giờ Hắc đạo trong ngày gồm:

Giáp Tý (23h - 1h): Thiên Lao.

Thiên Lao. Ất Sửu (1h - 3h): Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ. Đinh Mão (5h - 7h): Câu Trận.

Câu Trận. Canh Ngọ (11h - 13h): Thiên Hình.

Thiên Hình. Tân Mùi (13h - 15h): Chu Tước.

Chu Tước. Giáp Tuất (19h - 21h): Bạch Hổ.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu các việc lớn vào những khung giờ này.

Hướng xuất hành ngày 29/6/2026

Theo lịch vạn niên, hướng xuất hành trong ngày như sau:

Hỷ thần: Đông Bắc.

Đông Bắc. Tài thần: Đông Nam.

Đông Nam. Hắc thần: Tây Nam.

Người có nhu cầu xuất hành cầu may mắn, thuận lợi có thể tham khảo hướng Đông Bắc. Nếu cầu tài lộc, tiền bạc, có thể tham khảo hướng Đông Nam. Hướng Tây Nam được khuyến cáo nên hạn chế.

Tuổi xung khắc trong ngày

Ngày 29/6/2026 có các tuổi xung cần lưu ý:

Xung ngày: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất.

Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Xung tháng: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Thông tin tuổi xung khắc chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Với các quyết định quan trọng, người dân nên cân nhắc thêm yếu tố pháp lý, tài chính, thời tiết và sự chuẩn bị thực tế.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch vạn sự, ngày 29/6/2026 có trực Định. Trực này được xem là tốt cho các việc như:

Cầu tài.

Ký hợp đồng.

Tổ chức yến tiệc.

Gặp gỡ, thương lượng.

Tuy nhiên, ngày này nên tránh các việc liên quan đến:

Kiện tụng.

Tranh chấp.

Chữa bệnh hoặc can thiệp y khoa không cấp thiết.

An táng, tế tự lớn.

Theo Ngọc hạp thông thư, ngày này có các sao tốt như Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam Hợp, thuận lợi cho nhiều việc, đặc biệt là xuất hành, cưới hỏi hoặc công việc cần sự hỗ trợ. Tuy nhiên, ngày cũng có sao xấu Đại Hao và Quỷ khốc, nên cần thận trọng với việc liên quan đến tài sản, tế tự và an táng.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Từ 11h đến 13h và từ 23h đến 1h: Đại An

Đây là khung giờ tốt, phù hợp với việc xuất hành cầu bình an, công việc ổn định. Cầu tài nên đi hướng Tây Nam.

Từ 1h đến 3h và từ 13h đến 15h: Tốc Hỷ

Khung giờ này dễ gặp tin vui, thuận lợi cho gặp gỡ, thương lượng, ký kết. Nếu cầu tài, nên đi hướng Nam.

Từ 3h đến 5h và từ 15h đến 17h: Lưu Niên

Công việc dễ bị chậm, kéo dài. Nếu phải xuất hành, nên chuẩn bị kỹ và tránh nóng vội.

Từ 5h đến 7h và từ 17h đến 19h: Xích Khẩu

Dễ phát sinh tranh luận, thị phi. Nên hạn chế việc liên quan đến tranh chấp, đàm phán căng thẳng hoặc kiện tụng.

Từ 7h đến 9h và từ 19h đến 21h: Tiểu Cát

Khung giờ khá tốt, thuận lợi cho buôn bán, giao dịch, gặp gỡ và cầu tài lộc.

Từ 9h đến 11h và từ 21h đến 23h: Không Vong/Tuyệt Lộ

Đây là khung giờ xấu, nên hạn chế xuất hành hoặc tiến hành việc lớn nếu có thể chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

29/6/1982: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Bảo tàng Hà Nội. Đây là thiết chế văn hóa quan trọng, góp phần lưu giữ, trưng bày và giới thiệu lịch sử, văn hóa Thủ đô.

29/6/1949: Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đọc quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn pháo binh Thủ đô, gồm 3 pháo đài: Láng, Xuân Canh và Xuân Tảo. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng pháo binh bảo vệ Thủ đô.

Sự kiện quốc tế

29/6/1978: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kết nạp vào Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Đây là dấu mốc trong quá trình Việt Nam mở rộng hợp tác kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó.

29/6/1927: Những quan sát thiên văn đầu tiên được tiến hành trên máy bay hai động cơ của hãng hàng không Hoàng gia Anh. Các nhà thiên văn học đã chụp ảnh nhật thực toàn phần phía trên màn sương mù London.

29/6/1974: María Estela Martínez Cartas de Perón đảm nhiệm cương vị Tổng thống Argentina, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia này.

29/6/1194: Sverre Sigurdsson trở thành vua của Na Uy, một nhân vật quan trọng trong lịch sử trung đại của đất nước Bắc Âu này.

29/6/226: Hoàng đế khai quốc của Tào Ngụy là Tào Phi qua đời. Thái tử Tào Duệ kế vị, tức Ngụy Minh Đế, tiếp tục giai đoạn lịch sử Tam Quốc tại Trung Hoa.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống, được nhiều người tham khảo trước khi thực hiện công việc quan trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo. Với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, cưới hỏi, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật, sức khỏe, tài chính và dự báo thời tiết.

Ngày 29/6/2026 là ngày Hắc đạo, nhưng vẫn có các khung giờ Hoàng đạo và một số sao tốt. Nếu cần làm việc quan trọng, nên chọn giờ phù hợp, chuẩn bị kỹ hồ sơ, kế hoạch và phương án dự phòng.

*Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm