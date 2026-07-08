Lịch âm hôm nay 8/7/2026: Giờ đẹp, hướng tốt nên biết

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 8/7/2026 tức 24/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “Ngày này năm xưa” trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 8/7/2026 rơi vào thứ Tư, nhằm 24/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay vẫn thuộc tiết Tiểu thử, thời điểm nền nhiệt ở nhiều khu vực tiếp tục ở mức cao, mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Nếu có kế hoạch đi xa hoặc làm việc ngoài trời, người dân nên theo dõi dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ đẹp và hướng xuất hành trong bài viết mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo thuận lợi để xuất hành, ký kết, giao dịch hoặc giải quyết công việc quan trọng gồm:

23h - 1h.

1h - 3h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ nên hạn chế tiến hành việc lớn:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo:

Hỷ thần: Hướng thuận lợi để cầu may mắn.

Hướng thuận lợi để cầu may mắn. Tài thần: Hướng tốt cho việc cầu tài lộc.

Hướng tốt cho việc cầu tài lộc. Hạc thần: Hướng nên hạn chế nếu có điều kiện lựa chọn.

Khi xuất hành đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên yếu tố an toàn giao thông, thời tiết và lịch trình thực tế.

Tuổi xung khắc

Ngày hôm nay có một số tuổi xung theo quan niệm dân gian. Đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo khi lựa chọn thời điểm thực hiện các việc quan trọng như khai trương, cưới hỏi, động thổ hoặc ký kết hợp đồng.

Việc nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay thích hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Giao dịch.

Cầu tài lộc.

Sắp xếp kế hoạch công việc.

Đối với các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính hoặc xây dựng, người dân nên kết hợp xem xét điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

8/7/1974: Viện Giám định Y khoa được thành lập. Đây là cơ quan nghiên cứu khoa học - kỹ thuật chuyên về khám giám định thương tật, tai nạn lao động và xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe, góp phần quan trọng trong lĩnh vực giám định y khoa tại Việt Nam.

8/7/1963: Nhà văn Nhất Linh (tên thật Nguyễn Tường Tam) qua đời tại Sài Gòn. Ông sinh tại Cẩm Giàng, Hải Dương, quê gốc Quảng Nam và là người sáng lập, đồng thời giữ vai trò chủ chốt của Tự Lực Văn Đoàn từ năm 1933. Ông để lại nhiều tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam hiện đại.

8/7/1963: Từ ngày 8/7 đến 10/7/1963, Trung ương Đoàn tổ chức Đại hội những người xuất sắc trong phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất tại Hà Nội, biểu dương các điển hình lao động và cống hiến cho đất nước.

8/7/1906: Ngày sinh Giáo sư, bác sĩ y khoa, Thiếu tướng Đỗ Xuân Hợp. Ông sinh tại Hà Nội, là một trong những nhà giải phẫu học hàng đầu của Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền y học nước nhà. Ông qua đời ngày 17/12/1985.

Sự kiện quốc tế

8/7/2011: Tàu con thoi Atlantis được phóng lên không gian trong sứ mệnh STS-135, đánh dấu chuyến bay cuối cùng của chương trình tàu con thoi kéo dài 30 năm của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

8/7/1994: Kim Nhật Thành, nhà sáng lập CHDCND Triều Tiên, qua đời. Sau đó, Kim Chính Nhật trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia này.

8/7/1932: Chỉ số công nghiệp Dow Jones rơi xuống mức thấp nhất trong thời kỳ Đại khủng hoảng, đóng cửa ở mức 41,22 điểm. Đây là cột mốc đáng chú ý trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới.

8/7/1889: Số báo đầu tiên của The Wall Street Journal (WSJ) được phát hành tại thành phố New York. Đến nay, WSJ vẫn là một trong những nhật báo kinh tế - tài chính có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

8/7/1822: Nhà thơ Anh Percy Bysshe Shelley qua đời trong một vụ đắm tàu ngoài khơi nước Ý khi mới 29 tuổi. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của chủ nghĩa lãng mạn Anh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ozymandias, Prometheus Unbound, Ode to the West Wind.

8/7/1497: Nhà thám hiểm Vasco da Gama khởi hành từ Bồ Đào Nha trong chuyến hải trình đầu tiên đi thẳng từ châu Âu tới Ấn Độ bằng đường biển, mở ra tuyến thương mại hàng hải quan trọng giữa châu Âu và châu Á.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống, được nhiều người tham khảo khi lên kế hoạch cho các công việc quan trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo. Với những quyết định liên quan đến đầu tư, pháp lý, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên điều kiện thực tế, quy định của pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm