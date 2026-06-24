Lịch âm hôm nay 24/6/2026: Giờ đẹp, hướng tốt hôm nay

ANTD.VN - Ngày 24/6/2026 tức 10/5 năm Bính Ngọ âm lịch là ngày Kỷ Tị, thuộc tiết khí Hạ chí. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hắc đạo, người dân nên tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các tuổi xung khắc trước khi tiến hành việc quan trọng.

Ngày 24/6/2026 dương lịch rơi vào thứ Tư. Âm lịch là ngày 10/5/2026, tức ngày Kỷ Tị, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, ngày này thuộc tiết khí Hạ chí, kéo dài từ 15h24 ngày 21/6/2026 đến 8h56 ngày 7/7/2026. Đây là thời điểm giữa mùa hè, thời tiết nhiều nơi nắng nóng, người dân khi xuất hành, làm việc ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh nắng gắt kéo dài.

Nguồn lịch cho biết ngày 24/6/2026 là ngày Hắc đạo. Vì vậy, với những việc lớn như khai trương, ký kết, động thổ, cưới hỏi, người dân nên cân nhắc kỹ thêm yếu tố tuổi, giờ và tính chất từng công việc.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 24/6/2026

Các khung giờ tốt trong ngày gồm:

Ất Sửu, từ 1h đến 3h: Ngọc Đường.

Mậu Thìn, từ 7h đến 9h: Tư Mệnh.

Canh Ngọ, từ 11h đến 13h: Thanh Long.

Tân Mùi, từ 13h đến 15h: Minh Đường.

Giáp Tuất, từ 19h đến 21h: Kim Quỹ.

Ất Hợi, từ 21h đến 23h: Bảo Quang.

Những khung giờ này có thể được tham khảo khi xuất hành, gặp gỡ, ký kết hoặc xử lý các công việc cần sự thuận lợi. Tuy nhiên, thông tin lịch ngày tốt xấu chỉ mang tính tham khảo văn hóa dân gian, không thay thế cho việc chuẩn bị thực tế, tính toán pháp lý, tài chính và điều kiện khách quan.

Giờ hắc đạo ngày 24/6/2026

Các khung giờ xấu trong ngày gồm:

Giáp Tý, từ 23h đến 1h: Bạch Hổ.

Bính Dần, từ 3h đến 5h: Thiên Lao.

Đinh Mão, từ 5h đến 7h: Nguyên Vũ.

Kỷ Tị, từ 9h đến 11h: Câu Trận.

Nhâm Thân, từ 15h đến 17h: Thiên Hình.

Quý Dậu, từ 17h đến 19h: Chu Tước.

Nếu không thật sự cần thiết, người dân nên hạn chế bắt đầu việc quan trọng vào các khung giờ này, nhất là các việc liên quan đến tranh chấp, thương lượng, di chuyển xa hoặc quyết định tài chính.

Tuổi xung khắc trong ngày

Theo lịch vạn niên, ngày 24/6/2026 có các tuổi xung cần lưu ý:

Xung ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi.

Xung tháng: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Những tuổi này khi làm việc lớn nên cân nhắc thêm thời điểm, người phối hợp hoặc chọn giờ phù hợp hơn để giảm tâm lý bất an.

Hướng xuất hành ngày 24/6/2026

Hướng xuất hành được ghi nhận như sau:

Hỷ thần: hướng Đông Bắc, tốt cho việc cầu may mắn, niềm vui, thuận lợi.

Tài thần: hướng Nam, tốt cho việc cầu tài lộc, tiền bạc.

Hắc thần: hướng Nam, nên thận trọng.

Do hướng Nam trong ngày vừa được ghi là hướng Tài thần, vừa là hướng Hắc thần, yếu tố tốt xấu được xem là trung hòa. Người có việc quan trọng nên cân nhắc mục đích xuất hành, thời điểm di chuyển và điều kiện thực tế.

Việc nên làm và không nên làm trong ngày

Ngày 24/6/2026 có trực Bế. Theo quan niệm dân gian, trực Bế thường không thuận lợi cho nhiều việc lớn, ngoại trừ một số việc như đắp đê, lấp hố, lấp rãnh hoặc xử lý việc cần khép lại.

Theo Ngọc hạp thông thư, ngày này có sao tốt Phúc Hậu, tốt cho cầu tài lộc, khai trương, mở kho; Đại Hồng Sa, tốt cho nhiều việc. Sao xấu là Huyền Vũ, kỵ an táng.

Với Nhị thập bát tú, ngày 24/6/2026 thuộc sao Chẩn, được xem là cát tú. Một số việc được cho là thuận lợi gồm khởi công, xây cất, cưới gả, xuất hành; riêng việc đi thuyền được khuyến cáo nên kiêng.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Các khung giờ xuất hành đáng chú ý trong ngày:

Từ 11h đến 13h và từ 23h đến 1h: Tốc hỷ

Đây là khung giờ được xem là tốt, dễ gặp niềm vui, thuận lợi khi cầu tài, gặp gỡ, xử lý công việc. Nếu cầu tài, nên đi về hướng Nam.

Từ 5h đến 7h và từ 17h đến 19h: Tiểu cát

Khung giờ này được xem là khá tốt lành, thuận lợi cho buôn bán, gặp gỡ, nhận tin vui, công việc có xu hướng hòa hợp.

Từ 9h đến 11h và từ 21h đến 23h: Đại an

Đây là khung giờ tốt, phù hợp với việc cầu sự ổn định, xuất hành bình an, công việc có thể diễn ra êm thuận.

Các khung giờ Lưu niên, Xích khẩu, Không vong hoặc Tuyệt lộ được xem là không thuận lợi, nên hạn chế xuất hành hoặc làm việc quan trọng nếu có thể chủ động thời gian.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

24/6/1988: Họa sĩ Bùi Xuân Phái qua đời. Ông sinh ngày 1/9/1921, là một trong những tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam hiện đại. Bùi Xuân Phái vẽ nhiều đề tài, nhưng được công chúng nhớ đến nhiều nhất qua những tác phẩm về Hà Nội 36 phố phường, ghi lại vẻ đẹp bình dị, trầm mặc và đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô. Ông để lại hàng nghìn tác phẩm cùng nhiều tranh minh họa trên sách báo; nhiều tác phẩm hiện được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các bảo tàng ở nước ngoài.

24/6/1976: Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kỳ thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng sau ngày đất nước thống nhất, đặt nền móng cho tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn mới.

24/6/1966: Viện Bảo tàng Mỹ thuật, tại nhà số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, bắt đầu đón khách tham quan. Đây là một trong những thiết chế văn hóa quan trọng, nơi lưu giữ, trưng bày nhiều giá trị tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam.

24/6/1962: Khánh thành Nhà máy Suýp-pe phốt phát Lâm Thao tại tỉnh Phú Thọ. Đây là một xí nghiệp hóa chất lớn do Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng, có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp hóa chất và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

24/6/1936: Sáu mươi thủy thủ Việt Nam làm việc trên các tàu buôn của Pháp đã họp hội nghị tại Mácxây, đưa ra bản yêu sách với giới chủ. Sự kiện phản ánh tinh thần đấu tranh của người lao động Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh phong trào công nhân phát triển.

Sự kiện quốc tế

24/6/2004: Tại New York, án tử hình được công bố là không phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong tranh luận pháp lý và nhân quyền liên quan đến hình phạt tử hình tại Mỹ.

24/6/1954: Trận Đắk Pơ diễn ra, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiêu diệt binh đoàn GM 100 của Pháp. Đây là một chiến công quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường ở Tây Nguyên.

24/6/1938: Các mảnh vỡ của một thiên thạch, ước tính có khối lượng khoảng 450 tấn trước khi vỡ ra khi đi vào khí quyển Trái Đất, rơi xuống gần Chicora, Pennsylvania, Mỹ. Sự kiện này được ghi nhận như một hiện tượng thiên văn đáng chú ý.

24/6/1932: Một cuộc đảo chính không đổ máu do Đảng Nhân dân lãnh đạo đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tại Vương quốc Rattanakosin, tức Xiêm. Sự kiện này mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử chính trị Thái Lan hiện đại.

24/6/1859: Trận Solferino diễn ra tại miền Bắc nước Ý. Trong trận đánh này, quân đội Pháp dưới quyền chỉ huy của Napoleon III đánh bại quân Áo. Trận Solferino có vai trò quan trọng đối với tiến trình thống nhất nước Ý, đồng thời để lại dấu ấn lớn trong lịch sử nhân đạo quốc tế.

Gợi ý khi tham khảo lịch ngày tốt xấu

Thông tin ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành là một phần trong đời sống văn hóa dân gian. Khi áp dụng vào thực tế, người dân nên xem đây là nguồn tham khảo, kết hợp với điều kiện khách quan như thời tiết, sức khỏe, pháp lý, tài chính và sự chuẩn bị cụ thể.

Với ngày 24/6/2026, do là ngày Hắc đạo và trực Bế, các việc lớn nên được cân nhắc kỹ. Nếu cần thực hiện, có thể ưu tiên chọn giờ hoàng đạo, chuẩn bị kỹ hồ sơ, kế hoạch và phương án dự phòng để công việc diễn ra thuận lợi hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm