Lịch âm hôm nay 3/7/2026: Ngày Hắc đạo cần lưu ý gì?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 3/7/2026 tức 19/5 năm Bính Ngọ là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Ngọ, thuộc tiết Hạ chí. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện ngày này năm xưa trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 3/7/2026 rơi vào thứ Sáu, nhằm ngày 19/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc tiết khí Hạ chí. Đây là giai đoạn nắng nóng giữa mùa hè, người dân khi xuất hành, di chuyển xa hoặc làm việc ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe.

Ngày 3/7/2026 được ghi nhận là ngày Hắc đạo. Vì vậy, với các việc lớn như khai trương, ký kết, cưới hỏi, xây dựng, mua bán tài sản hoặc khởi sự quan trọng, người dân nên cân nhắc kỹ thêm yếu tố giờ tốt, tuổi xung khắc, hướng xuất hành và điều kiện thực tế.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 3/7/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Nhâm Tý (23h - 1h): Thanh Long.

Thanh Long. Quý Sửu (1h - 3h): Minh Đường.

Minh Đường. Bính Thìn (7h - 9h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Đinh Tị (9h - 11h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Kỷ Mùi (13h - 15h): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. Nhâm Tuất (19h - 21h): Tư Mệnh.

Đây là những khung giờ được nhiều người tham khảo khi xuất hành, gặp gỡ, ký kết hoặc xử lý công việc quan trọng.

Giờ hắc đạo ngày 3/7/2026

Các khung giờ Hắc đạo trong ngày gồm:

Giáp Dần (3h - 5h): Thiên Hình.

Thiên Hình. Ất Mão (5h - 7h): Chu Tước.

Chu Tước. Mậu Ngọ (11h - 13h): Bạch Hổ.

Bạch Hổ. Canh Thân (15h - 17h): Thiên Lao.

Thiên Lao. Tân Dậu (17h - 19h): Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ. Quý Hợi (21h - 23h): Câu Trận.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu các việc lớn vào những khung giờ này.

Hướng xuất hành ngày 3/7/2026

Theo lịch vạn niên, hướng xuất hành trong ngày như sau:

Hỷ thần: Đông Nam.

Đông Nam. Tài thần: Bắc.

Bắc. Hắc thần: Tây.

Người có nhu cầu cầu may mắn, thuận lợi có thể tham khảo hướng Đông Nam. Nếu cầu tài lộc, tiền bạc, có thể tham khảo hướng Bắc. Hướng Tây được khuyến cáo nên hạn chế.

Tuổi xung khắc trong ngày

Ngày 3/7/2026 có các tuổi xung cần lưu ý:

Xung ngày: Canh Thân, Giáp Thân.

Canh Thân, Giáp Thân. Xung tháng: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Thông tin tuổi xung khắc chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Với các quyết định quan trọng, người dân nên cân nhắc thêm yếu tố pháp lý, tài chính, thời tiết và kế hoạch chuẩn bị.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch vạn sự, ngày 3/7/2026 có trực Thành, được xem là tốt cho một số việc như:

Xuất hành.

Khai trương.

Giá thú.

Giao dịch, mua bán.

Ký kết hợp đồng.

Cầu tài lộc.

Tuy nhiên, ngày này nên tránh các việc liên quan đến:

Kiện tụng.

Tranh chấp.

Xây dựng nhà cửa.

An táng.

Cưới hỏi nếu tuổi hoặc sao xấu không phù hợp.

Theo Ngọc hạp thông thư, ngày này có nhiều sao tốt như Thiên Đức Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Mã, Nguyệt Ân, Ích Hậu, Tam Hợp, Mẫu Thương, Thiên Thụy. Đây là các sao được xem là thuận lợi cho nhiều việc, nhất là cầu tài, khai trương, xuất hành, giao dịch và ký kết.

Tuy nhiên, ngày cũng có một số sao xấu như Hoàng Sa, Bạch Hổ, Lôi Công, Cô Thần, Thổ Cẩm, Ly Sàng, nên cần thận trọng với việc xuất hành, xây dựng, an táng và cưới hỏi.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Từ 11h đến 13h và từ 23h đến 1h: Tiểu Cát

Đây là khung giờ tốt, dễ gặp tin vui, thuận lợi cho giao dịch, buôn bán, cầu tài lộc và gặp gỡ.

Từ 1h đến 3h và từ 13h đến 15h: Không Vong/Tuyệt Lộ

Đây là khung giờ xấu, cầu tài bất lợi, dễ gặp trở ngại. Nên hạn chế xuất hành hoặc làm việc lớn.

Từ 3h đến 5h và từ 15h đến 17h: Đại An

Xuất hành vào giờ này thường thuận lợi, cầu bình an, công việc ổn định. Cầu tài nên đi hướng Tây Nam.

Từ 5h đến 7h và từ 17h đến 19h: Tốc Hỷ

Khung giờ này dễ gặp tin vui, thuận lợi khi gặp gỡ, thương lượng hoặc xử lý công việc. Cầu tài nên đi hướng Nam.

Từ 7h đến 9h và từ 19h đến 21h: Lưu Niên

Công việc dễ chậm, kéo dài. Nếu phải xuất hành, nên chuẩn bị kỹ và tránh nóng vội.

Từ 9h đến 11h và từ 21h đến 23h: Xích Khẩu

Dễ phát sinh tranh luận, thị phi. Nên hạn chế việc liên quan đến đàm phán căng thẳng, kiện tụng hoặc tranh chấp.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

3/7/1980: Tại Điện Kremlin, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký Hiệp định hợp tác về thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Liên Xô về lĩnh vực dầu khí.

3/7/1955: Công nhân và nhân dân lao động Sài Gòn tổ chức hai cuộc biểu tình lớn, yêu cầu trả tự do cho những người trong Ủy ban Cứu trợ nạn nhân chiến tranh, đồng thời đòi hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất Tổ quốc.

3/7/1954: Từ ngày 3/7 đến 5/7/1954, tại Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Thủ tướng Chu Ân Lai về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương và các nội dung liên quan đến đàm phán tại Hội nghị Geneva.

3/7/1950: Từ ngày 3/7 đến 31/7/1950, bắt đầu chiến dịch Bến Tre, một hoạt động quân sự quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

3/7/1917: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản ra đời tại làng Liễu Viên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Ông là người ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử quý giá của đất nước. Nhiều tác phẩm ảnh của ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh và kháng chiến đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Sự kiện quốc tế

3/7/2005: Hôn nhân đồng giới tại Tây Ban Nha chính thức được hợp pháp hóa, đưa Tây Ban Nha trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận quyền kết hôn của các cặp đôi đồng giới.

3/7/1866: Trong Chiến tranh Áo - Phổ, quân đội Phổ giành thắng lợi quyết định trước quân đội Áo trong trận Königgrätz, góp phần mở đường cho quá trình thống nhất nước Đức dưới sự lãnh đạo của Phổ.

3/7/1608: Thành phố Québec được nhà thám hiểm người Pháp Samuel de Champlain chính thức thành lập, trở thành một trong những đô thị lâu đời và có ý nghĩa lịch sử quan trọng tại Bắc Mỹ.

3/7/987: Hugh Capet lên ngôi vua nước Pháp, trở thành vị vua đầu tiên của triều đại Capet. Triều đại này cai trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ, cho đến khi bị lật đổ trong Cách mạng Pháp năm 1792.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống, được nhiều người tham khảo trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo. Với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, cưới hỏi, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên điều kiện thực tế, quy định pháp luật, sức khỏe, tài chính và dự báo thời tiết.

Ngày 3/7/2026 là ngày Hắc đạo, nhưng có nhiều sao tốt và các khung giờ Hoàng đạo. Nếu cần làm việc quan trọng, nên chọn giờ phù hợp, chuẩn bị kỹ hồ sơ, kế hoạch và phương án dự phòng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm