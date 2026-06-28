Lịch âm hôm nay 28/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc thuận lợi

ANTD.VN - Chủ nhật, ngày 28/6/2026 dương lịch, tức ngày 14/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc tiết khí Hạ chí và là ngày Hoàng đạo. Người dân có thể tham khảo giờ đẹp, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “ngày này năm xưa” trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Ngày 28/6/2026 rơi vào Chủ nhật, nhằm ngày 14/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc tiết khí Hạ chí. Đây là giai đoạn giữa mùa hè, thời tiết nhiều nơi nắng nóng, người dân khi xuất hành hoặc làm việc ngoài trời cần chủ động bảo vệ sức khỏe.

Đáng chú ý, ngày 28/6/2026 được ghi nhận là ngày Hoàng đạo. Tuy nhiên, đây cũng là ngày Nguyệt kỵ theo quan niệm dân gian, nên khi làm việc lớn vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng, không nên chỉ dựa vào yếu tố ngày giờ.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 28/6/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Nhâm Tý (23h - 1h): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. Giáp Dần (3h - 5h): Thanh Long.

Thanh Long. Ất Mão (5h - 7h): Minh Đường.

Minh Đường. Mậu Ngọ (11h - 13h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Kỷ Mùi (13h - 15h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Tân Dậu (17h - 19h): Ngọc Đường.

Đây là những khung giờ thường được tham khảo khi xuất hành, khai trương, ký kết, gặp gỡ đối tác hoặc xử lý công việc quan trọng.

Giờ hắc đạo ngày 28/6/2026

Các khung giờ Hắc đạo trong ngày gồm:

Quý Sửu (1h - 3h): Câu Trận.

Câu Trận. Bính Thìn (7h - 9h): Thiên Hình.

Thiên Hình. Đinh Tị (9h - 11h): Chu Tước.

Chu Tước. Canh Thân (15h - 17h): Bạch Hổ.

Bạch Hổ. Nhâm Tuất (19h - 21h): Thiên Lao.

Thiên Lao. Quý Hợi (21h - 23h): Nguyên Vũ.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu các việc lớn vào những khung giờ này.

Hướng xuất hành ngày 28/6/2026

Theo lịch vạn niên, hướng xuất hành trong ngày như sau:

Hỷ thần: Đông Nam.

Đông Nam. Tài thần: Tây.

Tây. Hắc thần: Tây Nam.

Người có nhu cầu xuất hành cầu may mắn, cầu tài lộc có thể tham khảo hướng Đông Nam hoặc hướng Tây. Hướng Tây Nam được khuyến cáo nên thận trọng.

Tuổi xung khắc trong ngày

Ngày 28/6/2026 có các tuổi xung cần lưu ý:

Xung ngày: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu.

Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Xung tháng: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Thông tin tuổi xung khắc chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian. Với việc quan trọng, người dân nên cân nhắc thêm điều kiện thực tế, pháp lý, tài chính và kế hoạch chuẩn bị.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch vạn sự, ngày 28/6/2026 có trực Bình, được xem là tốt cho nhiều việc.

Ngày này có một số sao tốt như Nguyệt Tài, Tuế hợp, Dân nhật, Thời đức, Hoàng Ân, Minh Đường, thuận lợi cho các việc cầu tài, khai trương, giao dịch, mua bán, ký kết, xuất hành.

Tuy nhiên, ngày cũng có một số sao xấu như Thiên Cương, Thiên Lại, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất Thành, Thần Cách, Trùng Phục. Vì vậy, với những việc như xây dựng, động thổ, an táng, cưới hỏi hoặc giao dịch lớn, nên cân nhắc kỹ.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Từ 1h đến 3h và từ 13h đến 15h: Đại An

Đây là khung giờ tốt, phù hợp với việc xuất hành cầu sự ổn định, bình an. Cầu tài nên đi hướng Tây Nam.

Từ 3h đến 5h và từ 15h đến 17h: Tốc Hỷ

Khung giờ này được xem là tốt, dễ gặp tin vui, thuận lợi khi gặp gỡ, thương lượng hoặc xử lý công việc. Cầu tài nên đi hướng Nam.

Từ 5h đến 7h và từ 17h đến 19h: Lưu Niên

Công việc có thể chậm, dễ bị kéo dài. Nếu phải xuất hành, nên chuẩn bị kỹ và tránh vội vàng.

Từ 7h đến 9h và từ 19h đến 21h: Xích Khẩu

Dễ phát sinh tranh luận, bất hòa. Nên hạn chế việc liên quan đến đàm phán, kiện tụng hoặc tranh chấp.

Từ 9h đến 11h và từ 21h đến 23h: Tiểu Cát

Khá thuận lợi cho buôn bán, giao dịch, gặp gỡ, cầu tài lộc.

Từ 11h đến 13h và từ 23h đến 1h: Không Vong/Tuyệt Lộ

Đây là khung giờ xấu, nên hạn chế xuất hành hoặc tiến hành việc lớn nếu có thể lựa chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

28/6/1996: Giáo sư Nguyễn Đình Tứ từ trần tại Hà Nội. Ông sinh năm 1932 tại Hà Tĩnh, là nhà khoa học có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học năng lượng nguyên tử.

28/6/1996: Từ ngày 28/6 đến 1/7/1996, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đề ra phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp tục đổi mới.

28/6/1951: Ban Cán sự Đảng bộ Campuchia triệu tập Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer, thông qua cương lĩnh, điều lệ và bầu ban lãnh đạo của Đảng.

28/6/1949: Là ngày mở đầu chiến dịch ở Tây Nguyên, một hoạt động quân sự quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

28/6/1946: Từ ngày 28/6 đến 27/7/1946, Nha Bình dân học vụ mở lớp đào tạo cán bộ bình dân học vụ cốt cán cho các dân tộc ít người, góp phần thúc đẩy phong trào xóa nạn mù chữ sau Cách mạng Tháng Tám.

Sự kiện quốc tế

28/6/1991: Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) ngừng hoạt động sau hơn 40 năm tồn tại. Đây là tổ chức hợp tác kinh tế giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây.

28/6/1940: Liên Xô lấy lại vùng Bessarabia, nay thuộc phần lớn lãnh thổ Moldova, từ Romania.

28/6/1914: Đại Công tước Áo-Hung Franz Ferdinand bị ám sát tại Sarajevo. Vụ ám sát này được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.

28/6/1838: Nữ hoàng Victoria đăng quang tại Anh. Triều đại Victoria sau đó trở thành một trong những giai đoạn có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Anh quốc.

28/6/1635: Guadeloupe trở thành thuộc địa của Pháp, đánh dấu bước mở rộng ảnh hưởng của Pháp tại vùng Caribe.

28/6/1389: Đế quốc Ottoman đánh bại quân Serbia trong trận Kosovo, mở đường cho quá trình mở rộng quyền lực của Ottoman tại khu vực Đông Nam châu Âu.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc là một phần trong đời sống văn hóa truyền thống. Người dân có thể tham khảo để thêm yên tâm khi sắp xếp công việc.

Tuy nhiên, với các quyết định quan trọng như đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, mua bán tài sản, cưới hỏi hoặc di chuyển đường dài, cần ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật, tài chính, sức khỏe và dự báo thời tiết.

Ngày 28/6/2026 là ngày Hoàng đạo, nhưng cũng là ngày Nguyệt kỵ, vì vậy nên cân nhắc kỹ việc lớn, chọn giờ phù hợp và chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm