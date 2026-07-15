Lịch âm hôm nay 15/7/2026: Giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và việc nên tránh

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 15/7/2026 là ngày 2 tháng 6 năm Bính Ngọ. Xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung, việc nên làm và các sự kiện ngày này năm xưa.

Lịch âm hôm nay 15/7/2026 là ngày 2 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày Canh Dần, tháng Ất Mùi. Đây là ngày Hoàng đạo nhưng gặp Trực Nguy, cần lựa chọn công việc phù hợp.

Hình minh họa

Lịch âm hôm nay 15/7/2026

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Tư, ngày 15/7/2026 Âm lịch Ngày 2 tháng 6 năm Bính Ngọ Ngày Canh Dần Tháng Ất Mùi Năm Bính Ngọ Tiết khí Tiểu thử Tính chất ngày Ngày Hoàng đạo Trực Trực Nguy Ngũ hành nạp âm Tùng Bách Mộc

Ngày 15/7/2026 dương lịch tương ứng ngày 2/6/2026 âm lịch. Ngày mang can chi Canh Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ và nằm trong tiết Tiểu thử, kéo dài từ khoảng 8 giờ 57 phút ngày 7/7 đến 2 giờ 12 phút ngày 23/7/2026.

Theo lịch vạn niên, đây là ngày Hoàng đạo. Tuy nhiên, ngày gặp Trực Nguy, thường được quan niệm là không thuận lợi cho nhiều công việc quan trọng. Khi chọn ngày tiến hành cưới hỏi, xây nhà, khai trương hoặc ký kết giao dịch lớn, gia chủ nên xem xét đồng thời tuổi, giờ khởi sự và tính chất cụ thể của công việc.

Thông tin ngày tốt, ngày xấu được xây dựng theo quan niệm lịch pháp và văn hóa dân gian, chỉ nên sử dụng với mục đích tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 15/7/2026

Các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ: Thanh Long.

Thanh Long. Giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ: Minh Đường.

Minh Đường. Giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ: Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Giờ Tị, từ 9 giờ đến 11 giờ: Bảo Quang.

Bảo Quang. Giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ: Ngọc Đường.

Ngọc Đường. Giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ: Tư Mệnh.

Đây là những khoảng thời gian thường được ưu tiên khi xuất hành, gặp gỡ đối tác, bắt đầu công việc hoặc tiến hành một số hoạt động quan trọng.

Giờ Hắc đạo ngày 15/7/2026

Các khung giờ được xếp vào giờ Hắc đạo gồm:

Giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ: Thiên Hình.

Thiên Hình. Giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ: Chu Tước.

Chu Tước. Giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ: Bạch Hổ.

Bạch Hổ. Giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ: Thiên Lao.

Thiên Lao. Giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ: Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ. Giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ: Câu Trận.

Theo quan niệm dân gian, người có công việc quan trọng nên hạn chế khởi hành vào các giờ trên. Trường hợp không thể thay đổi lịch trình, cần chủ động chuẩn bị kỹ và tránh nóng vội.

Tuổi xung khắc với ngày Canh Dần

Ngày Canh Dần mang nạp âm Tùng Bách Mộc. Can Canh thuộc Kim, chi Dần thuộc Mộc, tạo thành thế can khắc chi nên được đánh giá là ngày có mức độ cát lành trung bình.

Các tuổi được cho là xung với ngày gồm:

Nhâm Thân.

Mậu Thân.

Giáp Tý.

Giáp Ngọ.

Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất để hình thành Hỏa cục; đồng thời xung với Thân, hình và hại Tị, phá Hợi, tuyệt Dậu. Những người có tuổi xung ngày nên thận trọng hơn khi thực hiện việc lớn.

Hướng xuất hành tốt ngày 15/7/2026

Người có kế hoạch xuất hành trong hôm nay có thể tham khảo các hướng sau:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ thần, được xem là thuận lợi cho việc cầu may, gặp gỡ và chuyện vui.

Đón Hỷ thần, được xem là thuận lợi cho việc cầu may, gặp gỡ và chuyện vui. Hướng Tây Nam: Đón Tài thần, phù hợp với người mong cầu tài lộc, kinh doanh hoặc giao dịch.

Đón Tài thần, phù hợp với người mong cầu tài lộc, kinh doanh hoặc giao dịch. Hướng Bắc: Gặp Hắc thần, được khuyến cáo nên hạn chế lựa chọn.

Các hướng xuất hành chỉ mang tính định hướng theo lịch truyền thống. Khi đi xa, người dân vẫn cần ưu tiên điều kiện thời tiết, giao thông, sức khỏe và kế hoạch thực tế.

Việc nên làm trong ngày 15/7/2026

Ngày 15/7 xuất hiện một số sao tốt như Thiên Tài, Nguyệt Không, Ngũ Phú, Hoạt Điệu, Mẫu Thương và Thiên Thụy.

Trong đó, Thiên Tài và Mẫu Thương được cho là thuận lợi đối với hoạt động cầu tài, khai trương và mở kho. Nguyệt Không phù hợp với việc sửa chữa nhà cửa, sắp xếp hoặc kê đặt giường. Ngũ Phú và Thiên Thụy được đánh giá là những sao có ý nghĩa tích cực đối với nhiều công việc.

Theo Nhị thập bát tú, ngày 15/7 ứng với sao Sâm, thuộc hành Thủy, được xếp vào nhóm Bình Tú. Những việc có thể cân nhắc tiến hành gồm:

Khởi công hoặc thực hiện một số công việc tạo tác.

Dựng cửa, mở cửa.

Nhập học.

Làm thủy lợi, đào mương, tháo nước.

Đi thuyền hoặc triển khai công việc liên quan đến đường thủy.

Mặc dù có nhiều sao tốt, ngày này đồng thời gặp Trực Nguy. Vì vậy, các công việc lớn vẫn nên được xem xét theo từng trường hợp, tránh chỉ dựa vào một yếu tố để quyết định.

Việc nên tránh trong ngày

Các sao xấu xuất hiện trong ngày gồm Tội Chỉ, Thổ Cẩm và Ly Sàng. Theo lịch truyền thống, những sao này không thuận lợi cho việc tố tụng, xây dựng nhà cửa, an táng và cưới hỏi.

Sao Sâm cũng được khuyến cáo không phù hợp với các công việc như:

Cưới gả.

Chôn cất.

Đóng mới hoặc kê đặt giường.

Tiến hành những việc mang tính kết giao, kết bạn quan trọng.

Đối với xây dựng, ngày có cả yếu tố tốt và yếu tố bất lợi. Gia chủ nên cân nhắc kỹ về tuổi, phương vị, giờ động thổ và điều kiện thực tế trước khi tiến hành.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Các giờ xuất hành thuận lợi

Từ 23 giờ đến 1 giờ và từ 11 giờ đến 13 giờ – giờ Đại An: Việc xuất hành được cho là tương đối thuận lợi, nhà cửa yên ổn. Người cầu tài có thể tham khảo hướng Tây Nam.

Từ 1 giờ đến 3 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ – giờ Tốc Hỷ: Dễ gặp tin vui, công việc có khả năng tiến triển nhanh. Người cầu tài có thể đi về hướng Nam; xuất hành vào buổi sáng được đánh giá thuận lợi hơn.

Từ 7 giờ đến 9 giờ và từ 19 giờ đến 21 giờ – giờ Tiểu Cát: Được coi là khung giờ khá tốt, phù hợp với giao dịch, gặp gỡ, kinh doanh hoặc đi xa.

Các giờ nên hạn chế xuất hành

Từ 3 giờ đến 5 giờ và từ 15 giờ đến 17 giờ – giờ Lưu Niên: Công việc có thể chậm trễ, cầu tài chưa thuận, dễ phát sinh tranh luận hoặc thủ tục kéo dài.

Từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ – giờ Xích Khẩu: Cần đề phòng mâu thuẫn, tranh cãi và hiểu nhầm trong giao tiếp.

Từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 21 giờ đến 23 giờ – giờ Không Vong: Không thuận lợi cho việc cầu tài, ký kết hoặc giải quyết công việc quan trọng.

Ngày này năm xưa 15/7

Sự kiện trong nước

Ngày 15/7/1950: Tại chiến khu Việt Bắc, Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội có 225 cán bộ, đội viên trong độ tuổi từ 18 đến 25, làm nhiệm vụ phục vụ Chiến dịch Biên giới. Ngày 15/7 sau đó trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Ngày 15/7/1974: Kết quả kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 16, được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Đức, được công bố. Đây là một trong những kỳ thi quốc tế quan trọng dành cho học sinh phổ thông có năng khiếu toán học.

Ngày 15/7/1946: Lớp huấn luyện Công an trung cấp khóa I khai giảng tại số 15 phố Trần Bình Trọng, Hà Nội, với 40 học viên. Học viên chủ yếu là trưởng, phó ty và trưởng, phó ban công an của các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở ra. Khóa học kéo dài ba tháng, gồm các nội dung về pháp luật, nghiệp vụ công an, lịch sử, hành chính và căn cước. Đây là dấu mốc hình thành Trường Huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh nhân dân ngày nay.

Ngày 15/7/1910: Nhà hoạt động cách mạng và nhà ngoại giao Nguyễn Duy Trinh sinh tại Nghệ An. Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông qua đời năm 1985 tại Hà Nội.

Sự kiện quốc tế

Ngày 15/7/2003: AOL Time Warner giải thể bộ phận Netscape. Cùng ngày, Quỹ Mozilla được thành lập nhằm duy trì và phát triển dự án Mozilla độc lập với Netscape, tạo nền tảng cho sự phát triển của trình duyệt Firefox sau này.

Ngày 15/7/1966: Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng hòa bắt đầu Chiến dịch Hastings tại khu vực gần khu phi quân sự chia cắt hai miền Việt Nam. Chiến dịch kéo dài đến đầu tháng 8/1966, nhằm đối phó hoạt động của các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu vực này.

Ngày 15/7/1904: Anton Pavlovich Chekhov, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng người Nga, qua đời tại Đức. Sinh ngày 29/1/1860, Chekhov được xem là một trong những bậc thầy truyện ngắn, với các tác phẩm quen thuộc như Anh béo và anh gầy, Cái chết của một viên chức, Con kỳ nhông, Vanka và Người đàn bà có con chó nhỏ. Ông cũng có ảnh hưởng lớn đối với quá trình đổi mới nghệ thuật sân khấu Nga.

Ngày 15/7/1799: Các binh sĩ Pháp phát hiện Phiến đá Rosetta khi đào móng công trình gần thị trấn Rosetta, nay là Rashid, thuộc Ai Cập. Phiến đá có nội dung được khắc bằng ba hệ chữ, trở thành chìa khóa quan trọng giúp các học giả giải mã chữ tượng hình Ai Cập cổ đại.

Ngày 15/7/1741: Nhà hàng hải Aleksei Chirikov nhìn thấy vùng đất ở đông nam Alaska trong hành trình thám hiểm Bắc Thái Bình Dương. Ông cử người lên bờ và đoàn thủy thủ này được ghi nhận trong lịch sử khám phá Alaska của người châu Âu.

Ngày 15/7/1606: Danh họa Hà Lan Rembrandt Harmenszoon van Rijn ra đời tại thành phố Leiden. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của thời kỳ Hoàng kim Hà Lan, để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tuần tra đêm, Bài học giải phẫu của bác sĩ Nicolaes Tulp cùng nhiều bức chân dung và tự họa có giá trị lớn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm