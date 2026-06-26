Lịch âm hôm nay 26/6/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc

ANTD.VN - Ngày 26/6/2026 tức 12/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “ngày này năm xưa” trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Ngày 26/6/2026 là thứ Sáu, tức 12/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay thuộc tiết khí Hạ chí - thời điểm nắng nóng kéo dài ở nhiều địa phương. Đây cũng là thời gian nhiều gia đình lựa chọn khởi công, ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các kế hoạch quan trọng nên việc tham khảo lịch ngày tốt xấu được nhiều người quan tâm.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 26/6/2026

Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Mậu Tý (23h - 1h): Thanh Long.

Kỷ Sửu (1h - 3h): Minh Đường.

Nhâm Thìn (7h - 9h): Kim Quỹ.

Quý Tỵ (9h - 11h): Bảo Quang.

Ất Mùi (13h - 15h): Ngọc Đường.

Mậu Tuất (19h - 21h): Tư Mệnh.

Đây là những khung giờ được nhiều người lựa chọn để xuất hành, khai trương, ký kết hoặc tiến hành công việc quan trọng theo quan niệm dân gian.

Giờ hắc đạo ngày 26/6/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

21h - 23h.

Nếu có điều kiện chủ động về thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu việc lớn trong các khung giờ này.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên:

Hỷ thần: Tây Nam.

Tây Nam. Tài thần: Tây.

Tây. Hạc thần: Tây Nam.

Đây là những hướng được nhiều người tham khảo khi xuất hành cầu tài, cầu may hoặc đi ký kết, giao dịch.

Tuổi xung khắc

Ngày 26/6/2026 có các tuổi xung:

Xung ngày: Ất Sửu, Kỷ Sửu.

Xung tháng: Canh Dần, Giáp Dần, Nhâm Thìn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay phù hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Khai trương.

Ký kết hợp đồng.

Cầu tài lộc.

Cầu phúc.

Gặp gỡ đối tác.

Đối với những công việc liên quan đến đầu tư lớn, giao dịch tài sản hoặc xây dựng, người dân nên kết hợp xem xét các yếu tố thực tế như pháp lý, thời tiết, điều kiện tài chính và kế hoạch chuẩn bị.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Giờ Tốc Hỷ

Thích hợp gặp gỡ, ký kết, khai trương và cầu tài. Nếu xuất hành sớm sẽ có nhiều thuận lợi.

Giờ Đại An

Phù hợp với các công việc cần sự ổn định, xuất hành bình an và dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Giờ Tiểu Cát

Thuận lợi cho giao dịch, buôn bán, ký kết hợp đồng và cầu tài lộc.

Các giờ Không Vong, Xích Khẩu hoặc Tuyệt Lộ nên hạn chế tiến hành việc lớn nếu có thể lựa chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

26/6/1996: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đưa mạng thông tin di động VinaPhone - mạng GSM thứ hai của Việt Nam - chính thức đi vào hoạt động song song với mạng MobiFone của VMS. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường viễn thông di động tại Việt Nam.

26/6/1943: Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định cho phép giới chủ thầu tuyển mộ nhân viên mật vụ nhằm theo dõi hoạt động của công nhân, đối phó với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời kỳ thuộc địa.

Sự kiện quốc tế

26/6/1975: Thủ tướng Indira Gandhi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Ấn Độ, mở đầu giai đoạn được xem là thời kỳ tập trung quyền lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử chính trị hiện đại của quốc gia này.

26/6/1945: Đại biểu của 50 quốc gia tham dự Hội nghị San Francisco ký Hiến chương Liên Hợp Quốc, văn kiện đặt nền móng cho sự ra đời của Liên Hợp Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

26/6/1917: Hoa Kỳ đưa lực lượng viễn chinh đầu tiên sang Pháp để cùng Anh và Pháp tham chiến chống Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, đánh dấu sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ trên chiến trường châu Âu.

26/6/1887: Chính phủ Pháp và triều Thanh ký Công ước Constans, xác định một phần đường biên giới giữa Việt Nam và Đại Thanh, tạo cơ sở cho việc phân định biên giới sau này.

26/6/363: Hoàng đế La Mã Julianus tử trận trong chiến dịch chống Đế quốc Sassanid. Sau đó, các binh sĩ suy tôn tướng Jovianus lên ngôi hoàng đế ngay trên chiến trường.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành hay tuổi xung khắc là một phần của văn hóa truyền thống phương Đông và được nhiều người tham khảo trước khi thực hiện các công việc quan trọng.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người dân chỉ nên xem đây là thông tin tham khảo. Đối với những quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, cần ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật, dự báo thời tiết và kế hoạch chuẩn bị cụ thể.

Ngày 26/6/2026, nếu có kế hoạch xuất hành hoặc tiến hành công việc quan trọng, người dân có thể ưu tiên lựa chọn các khung giờ Hoàng đạo để thêm phần yên tâm theo quan niệm dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm