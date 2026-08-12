Lịch âm hôm nay 12/8/2026 và những sự kiện lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 12/8/2026 là ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo và những sự kiện đáng nhớ từng diễn ra vào ngày 12/8 trong lịch sử.

Lịch âm hôm nay 12/8/2026 là ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mùi. Ngày 12/8 cũng gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của lịch sử Việt Nam và thế giới, từ những quyết sách quan trọng về trẻ em, bảo vệ rừng đến thảm họa tàu ngầm Kursk và chuyến bay Japan Airlines 123.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 12/8/2026

Hôm nay, thứ Tư ngày 12/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ âm lịch.

Thông tin cơ bản trong ngày:

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Tư, 12/8/2026 Âm lịch 30/6/2026 Ngày Mậu Ngọ Tháng Ất Mùi Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Thiên Thượng Hỏa Trực Trực Khai

Ngày Mậu Ngọ có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Xét theo trực, đây là Trực Khai, được quan niệm tốt cho nhiều công việc nhưng không thuận với động thổ và an táng.

Tuy nhiên, ngày 12/8 đồng thời là ngày Hắc đạo và gặp ngày Vãng vong. Vì vậy, nếu có công việc quan trọng, người dân không nên chỉ căn cứ một yếu tố tốt hoặc xấu mà cần xem xét tổng thể và ưu tiên điều kiện thực tế.

Thông tin lịch âm, ngày tốt - xấu mang tính tham khảo theo lịch pháp và quan niệm dân gian.

Giờ hoàng đạo ngày 12/8/2026

Các khung giờ Hoàng đạo gồm:

23h - 1h (giờ Tý): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 1h - 3h (giờ Sửu): Bảo Quang.

Bảo Quang. 5h - 7h (giờ Mão): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 11h - 13h (giờ Ngọ): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 15h - 17h (giờ Thân): Thanh Long.

Thanh Long. 17h - 19h (giờ Dậu): Minh Đường.

Đây là những khung giờ có thể được tham khảo khi sắp xếp công việc, gặp gỡ hoặc khởi sự theo quan niệm truyền thống.

Giờ hắc đạo ngày 12/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h: Giờ Dần.

7h - 9h: Giờ Thìn.

9h - 11h: Giờ Tỵ.

13h - 15h: Giờ Mùi.

19h - 21h: Giờ Tuất.

21h - 23h: Giờ Hợi.

Hướng xuất hành hôm nay

Người có kế hoạch xuất hành ngày 12/8 có thể tham khảo:

Hướng Đông Nam: Đón Hỷ thần, được xem là hướng tốt để cầu may mắn, tin vui.

Đón Hỷ thần, được xem là hướng tốt để cầu may mắn, tin vui. Hướng Bắc: Đón Tài thần, phù hợp với mục đích cầu tài theo quan niệm dân gian.

Đón Tài thần, phù hợp với mục đích cầu tài theo quan niệm dân gian. Hướng Đông: Gặp Hắc thần, được khuyến cáo hạn chế lựa chọn.

Riêng xét theo ngày Vãng vong, lịch truyền thống lại xếp xuất hành, cầu tài vào nhóm công việc cần thận trọng. Vì vậy, thông tin về hướng tốt chỉ nên xem như một lớp tham khảo, không nên hiểu rằng cứ đi đúng hướng là mọi việc đều thuận lợi.

Tuổi xung khắc ngày 12/8/2026

Ngày Mậu Ngọ có các tuổi xung ngày là:

Bính Tý

Giáp Tý

Các tuổi xung tháng gồm Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão và Tân Dậu.

Người thuộc các tuổi trên nếu có việc quan trọng có thể cân nhắc kỹ thời điểm tiến hành theo quan niệm truyền thống.

Việc nên làm, việc cần thận trọng

Ngày 12/8 gặp Trực Khai, được đánh giá tốt cho nhiều công việc, ngoại trừ động thổ và an táng. Ngày cũng có các sao tốt như Minh Tinh, Cát Khánh, Lục Hợp và Ngũ Hợp.

Tuy nhiên, các sao Vãng vong, Trùng phục, Nguyệt Kiến chuyển sát và Ly sàng lại đưa ra những khuyến cáo đối với xuất hành, cưới hỏi, cầu tài, khởi công, động thổ và an táng.

Theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Sâm, có thể cân nhắc những việc như khởi công tạo tác, dựng cửa, nhập học, làm thủy lợi, đào mương hoặc công việc liên quan đến đường thủy. Ngược lại, cưới gả, chôn cất, đóng giường và kết bạn được xếp vào nhóm nên tránh.

Với sự đan xen giữa yếu tố tốt và xấu, những việc lớn không nên quyết định chỉ dựa trên lịch ngày mà cần xem xét tuổi, hoàn cảnh và các điều kiện thực tế.

Ngày này năm xưa 12/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 12/8 gắn với nhiều sự kiện có ý nghĩa trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Đáng chú ý là những quyết sách pháp luật quan trọng của Việt Nam năm 1991, mệnh lệnh khởi nghĩa trong những ngày sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, cùng những biến cố gây chấn động thế giới trong lĩnh vực hàng hải và hàng không.

Sự kiện trong nước ngày 12/8

12/8/1991: Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày 12/8/1991, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đạo luật xác lập các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em, đồng thời quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Luật quy định trẻ em thuộc phạm vi điều chỉnh khi đó là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.

12/8/1991: Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Cũng trong ngày 12/8/1991, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Luật xác định rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái và có giá trị lớn đối với nền kinh tế cũng như đời sống của người dân.

Các quy định đặt nền tảng pháp lý cho hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với tài nguyên rừng.

Việc hai đạo luật quan trọng cùng được Quốc hội thông qua ngày 12/8/1991 khiến đây trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện pháp luật Việt Nam đầu thập niên 1990.

12/8/1945: Mệnh lệnh khởi nghĩa được phát đi

Ngày 12/8/1945, trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến hồi kết và tình thế cách mạng chuyển biến rất nhanh, Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa.

Những ngày sau đó trở thành thời điểm đặc biệt của lịch sử dân tộc. Thời cơ tổng khởi nghĩa xuất hiện, phong trào giành chính quyền nhanh chóng lan rộng tại nhiều địa phương.

Chỉ ít ngày sau, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, dẫn tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Sự kiện quốc tế ngày 12/8

12/8/2000: Thảm họa tàu ngầm hạt nhân Kursk

Ngày 12/8/2000, tàu ngầm hạt nhân K-141 Kursk của Hải quân Nga gặp thảm họa trong một cuộc tập trận của Hạm đội Phương Bắc tại biển Barents.

Hai vụ nổ xảy ra trong tàu trước khi Kursk chìm xuống đáy biển. Toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu cuối cùng đều thiệt mạng.

Nỗ lực cứu hộ kéo dài nhiều ngày trong sự theo dõi của dư luận quốc tế. Thảm họa Kursk không chỉ là một trong những tai nạn tàu ngầm nghiêm trọng nhất mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng ứng phó khẩn cấp và công tác cứu nạn dưới biển.

12/8/1985: Thảm họa chuyến bay Japan Airlines 123

Ngày 12/8/1985, chuyến bay Japan Airlines 123, sử dụng máy bay Boeing 747, gặp sự cố nghiêm trọng sau khi cất cánh từ sân bay Haneda ở Tokyo để tới Osaka.

Máy bay sau đó đâm vào khu vực núi thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản.

Trong số 524 người trên máy bay, 520 người thiệt mạng và chỉ 4 người sống sót. Đây được xem là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử liên quan đến một máy bay duy nhất.

Điều tra cho thấy máy bay bị mất khả năng kiểm soát sau sự cố giảm áp và hư hỏng nghiêm trọng ở phần đuôi, liên quan tới khu vực vách ngăn áp suất phía sau.

12/8/1099: Trận Ascalon và hồi kết của Cuộc Thập tự chinh thứ nhất

Ngày 12/8/1099 diễn ra trận Ascalon, một trong những cuộc giao tranh quan trọng cuối cùng của Cuộc Thập tự chinh thứ nhất.

Sau khi chiếm Jerusalem, lực lượng Thập tự chinh dưới quyền Godfrey xứ Bouillon đối đầu quân đội của triều Fatimid Ai Cập gần Ascalon.

Quân Thập tự chinh giành chiến thắng, buộc lực lượng Fatimid rút lui về Ai Cập. Trận đánh thường được coi là cuộc giao tranh lớn cuối cùng khép lại Cuộc Thập tự chinh thứ nhất.

Khoảng ngày 12/8 năm 30 trước Công nguyên: Cleopatra VII qua đời

Theo niên đại truyền thống thường được sử dụng, Cleopatra VII, nữ vương cuối cùng có thực quyền của triều đại Ptolemaios ở Ai Cập, qua đời vào khoảng ngày 12/8 năm 30 trước Công nguyên.

Cái chết của Cleopatra diễn ra sau thất bại của bà và Marcus Antonius trước Octavian. Truyền thuyết nổi tiếng kể rằng bà tự sát bằng nọc rắn, dù phương thức chính xác đến nay vẫn là vấn đề được các nhà nghiên cứu tranh luận.

Sự ra đi của Cleopatra đánh dấu sự kết thúc một thời kỳ quan trọng của Ai Cập thời Hy Lạp hóa. Không lâu sau, Ai Cập trở thành một tỉnh thuộc quyền kiểm soát của La Mã.

12/8 còn là Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên

Ngày 12/8 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên (International Youth Day), nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề liên quan đến giới trẻ và vai trò của thanh thiếu niên đối với sự phát triển xã hội.

Nhìn lại những dấu mốc của ngày 12/8 cho thấy đây là ngày gắn với nhiều lát cắt lịch sử rất khác nhau: từ Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam, quá trình hoàn thiện pháp luật về trẻ em và bảo vệ rừng đến những biến cố hàng không, hàng hải và các sự kiện làm thay đổi lịch sử thế giới.