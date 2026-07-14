Lịch âm hôm nay 14/7/2026: Giờ đẹp, việc nên làm và điều cần tránh

ANTD.VN - Theo lịch vạn niên, ngày 14/7/2026 (tức mùng 1 tháng 6 năm Bính Ngọ) là ngày Hắc đạo. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch âm, giờ hoàng đạo, việc nên làm, việc cần tránh và những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử diễn ra vào ngày 14/7.

Lịch âm hôm nay 14/7/2026

Dương lịch: Thứ Ba, ngày 14/7/2026

Thứ Ba, ngày 14/7/2026 Âm lịch: Ngày 1/6 năm Bính Ngọ

Ngày 1/6 năm Bính Ngọ Can chi: Ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Tiết khí: Tiểu thử

Tiểu thử Ngày: Hắc đạo

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo hôm nay

Những khung giờ được đánh giá thuận lợi để tiến hành công việc quan trọng gồm:

Dần: 3h - 5h

Mão: 5h - 7h

Tỵ: 9h - 11h

Thân: 15h - 17h

Tuất: 19h - 21h

Hợi: 21h - 23h

Giờ hắc đạo cần hạn chế

Các khung giờ không thuận lợi trong ngày gồm:

Tý: 23h - 1h

Sửu: 1h - 3h

Thìn: 7h - 9h

Ngọ: 11h - 13h

Mùi: 13h - 15h

Dậu: 17h - 19h

Hôm nay nên làm gì?

Theo lịch vạn niên, ngày 14/7 mang trực Phá, phù hợp với một số công việc như:

Chữa bệnh.

Phá dỡ nhà cửa, công trình cũ.

Tháo dỡ, thanh lý đồ vật không còn sử dụng.

Đây không phải là ngày được đánh giá cao để khởi sự những công việc cần sự ổn định lâu dài.

Những việc nên hạn chế

Trong ngày xuất hiện nhiều sao xấu như Nguyệt Phá, Lục Bất Thành, Trùng Tang, Chu Tước Hắc Đạo và Nguyệt Hình. Vì vậy, nên cân nhắc hoặc tránh thực hiện:

Khởi công, động thổ.

Xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Khai trương cửa hàng.

Cưới hỏi.

An táng.

Hướng xuất hành

Hỷ thần: Đông Bắc.

Đông Bắc. Tài thần: Chính Nam.

Chính Nam. Nên hạn chế: Xuất hành về hướng Bắc.

Tuổi xung khắc trong ngày

Tuổi cần lưu ý khi tiến hành công việc lớn:

Xung ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi.

Xung tháng: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

14/7/1982

Một bộ phận Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia trở về nước. Đây là đợt rút quân đầu tiên theo thông cáo chung của Hội nghị lần thứ 6 Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Đông Dương.

14/7/1949

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh giảm tô, góp phần cải thiện đời sống nông dân và thúc đẩy phong trào kháng chiến.

14/7/1920

Nguyễn Ái Quốc đọc bản "Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của V.I. Lênin tại Pháp. Đây được xem là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

Sự kiện quốc tế

14/7/1240

Quân Novgorod dưới sự chỉ huy của Aleksandr Nevsky đánh bại quân Thụy Điển trong trận chiến trên sông Neva.

14/7/1881

Billy the Kid, một trong những nhân vật ngoài vòng pháp luật nổi tiếng nhất miền Tây nước Mỹ, bị Pat Garrett bắn chết tại Pháo đài Sumner.

14/7/1789

Người dân Paris chiếm ngục Bastille, mở đầu Cách mạng Pháp - một trong những sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với lịch sử thế giới cận đại.

14/7/1223

Louis VIII lên ngôi vua nước Pháp sau khi vua Philippe II qua đời.

14/7/756

Trong loạn An Sử, Đường Huyền Tông rời Trường An khi quân An Lộc Sơn tiến sát kinh thành.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm