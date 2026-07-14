Lịch âm hôm nay 14/7/2026: Giờ đẹp, việc nên làm và điều cần tránh

Lịch âm hôm nay 14/7/2026
- Dương lịch: Thứ Ba, ngày 14/7/2026
- Âm lịch: Ngày 1/6 năm Bính Ngọ
- Can chi: Ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ
- Tiết khí: Tiểu thử
- Ngày: Hắc đạo
Giờ hoàng đạo hôm nay
Những khung giờ được đánh giá thuận lợi để tiến hành công việc quan trọng gồm:
- Dần: 3h - 5h
- Mão: 5h - 7h
- Tỵ: 9h - 11h
- Thân: 15h - 17h
- Tuất: 19h - 21h
- Hợi: 21h - 23h
Giờ hắc đạo cần hạn chế
Các khung giờ không thuận lợi trong ngày gồm:
- Tý: 23h - 1h
- Sửu: 1h - 3h
- Thìn: 7h - 9h
- Ngọ: 11h - 13h
- Mùi: 13h - 15h
- Dậu: 17h - 19h
Hôm nay nên làm gì?
Theo lịch vạn niên, ngày 14/7 mang trực Phá, phù hợp với một số công việc như:
- Chữa bệnh.
- Phá dỡ nhà cửa, công trình cũ.
- Tháo dỡ, thanh lý đồ vật không còn sử dụng.
Đây không phải là ngày được đánh giá cao để khởi sự những công việc cần sự ổn định lâu dài.
Những việc nên hạn chế
Trong ngày xuất hiện nhiều sao xấu như Nguyệt Phá, Lục Bất Thành, Trùng Tang, Chu Tước Hắc Đạo và Nguyệt Hình. Vì vậy, nên cân nhắc hoặc tránh thực hiện:
- Khởi công, động thổ.
- Xây dựng, sửa chữa nhà cửa.
- Khai trương cửa hàng.
- Cưới hỏi.
- An táng.
Hướng xuất hành
- Hỷ thần: Đông Bắc.
- Tài thần: Chính Nam.
- Nên hạn chế: Xuất hành về hướng Bắc.
Tuổi xung khắc trong ngày
Tuổi cần lưu ý khi tiến hành công việc lớn:
- Xung ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi.
- Xung tháng: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu.
Ngày này năm xưa
Sự kiện trong nước
14/7/1982
Một bộ phận Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia trở về nước. Đây là đợt rút quân đầu tiên theo thông cáo chung của Hội nghị lần thứ 6 Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Đông Dương.
14/7/1949
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh giảm tô, góp phần cải thiện đời sống nông dân và thúc đẩy phong trào kháng chiến.
14/7/1920
Nguyễn Ái Quốc đọc bản "Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của V.I. Lênin tại Pháp. Đây được xem là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng giải phóng dân tộc.
Sự kiện quốc tế
14/7/1240
Quân Novgorod dưới sự chỉ huy của Aleksandr Nevsky đánh bại quân Thụy Điển trong trận chiến trên sông Neva.
14/7/1881
Billy the Kid, một trong những nhân vật ngoài vòng pháp luật nổi tiếng nhất miền Tây nước Mỹ, bị Pat Garrett bắn chết tại Pháo đài Sumner.
14/7/1789
Người dân Paris chiếm ngục Bastille, mở đầu Cách mạng Pháp - một trong những sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với lịch sử thế giới cận đại.
14/7/1223
Louis VIII lên ngôi vua nước Pháp sau khi vua Philippe II qua đời.
14/7/756
Trong loạn An Sử, Đường Huyền Tông rời Trường An khi quân An Lộc Sơn tiến sát kinh thành.
*Thông tin mang tính chiêm nghiệm