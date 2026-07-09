Lịch âm hôm nay 9/7/2026: Giờ đẹp, hướng tốt nên biết

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 9/7/2026 tức 25/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “Ngày này năm xưa” trước khi làm việc quan trọng.

Ngày 9/7/2026 rơi vào thứ Năm, nhằm 25/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay thuộc tiết Tiểu thử, thời điểm nắng nóng tiếp tục duy trì ở nhiều địa phương, kèm theo khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối. Người dân khi xuất hành hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch phù hợp.

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo và hướng xuất hành dưới đây mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo thuận lợi để xuất hành, giao dịch hoặc tiến hành công việc quan trọng gồm:

23h - 1h.

1h - 3h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ nên hạn chế tiến hành việc lớn:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo:

Hỷ thần: Hướng tốt để cầu may mắn.

Hướng tốt để cầu may mắn. Tài thần: Hướng thuận lợi cho cầu tài lộc.

Hướng thuận lợi cho cầu tài lộc. Hạc thần: Hướng nên tránh nếu có thể lựa chọn.

Việc lựa chọn hướng xuất hành chỉ mang tính tham khảo và nên kết hợp với điều kiện giao thông, thời tiết cũng như mục đích chuyến đi.

Tuổi xung khắc

Ngày hôm nay có một số tuổi xung theo quan niệm dân gian. Đây là thông tin tham khảo đối với những người dự định khai trương, cưới hỏi, động thổ, ký kết hợp đồng hoặc thực hiện công việc quan trọng.

Việc nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay thích hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Giao dịch.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Cầu tài lộc.

Sắp xếp công việc.

Đối với các quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư hoặc xây dựng, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

9/7/1988: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố Luật Quốc tịch Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xác lập, thay đổi và quản lý quốc tịch của công dân Việt Nam.

9/7/1968: Trận Khe Sanh chính thức kết thúc sau gần sáu tháng giao tranh, kể từ khi bắt đầu ngày 21/1/1968. Đây là một trong những chiến dịch lớn và ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

9/7/1960: Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập ngành Du lịch Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu của ngành du lịch hiện đại, tiền thân của hệ thống quản lý du lịch quốc gia ngày nay.

9/7/1946: Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh tổ chức Bộ Quốc gia Giáo dục, góp phần hoàn thiện bộ máy quản lý giáo dục của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

9/7/1912: Nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Văn Cừ ra đời tại thôn Cẩm Giàng, xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1938-1940 và bị thực dân Pháp xử bắn tại Bà Điểm (Hóc Môn) ngày 28/8/1941.

Sự kiện quốc tế

9/7/2011: Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý, trở thành quốc gia trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó.

9/7/1981: Nintendo phát hành trò chơi Donkey Kong, đánh dấu lần đầu tiên nhân vật Mario xuất hiện. Sau này, Mario trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

9/7/1877: Giải quần vợt Wimbledon lần đầu tiên khai mạc tại Anh, mở đầu cho giải Grand Slam lâu đời và danh giá nhất thế giới.

9/7/1816: Argentina tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, mở ra giai đoạn hình thành quốc gia độc lập tại Nam Mỹ.

9/7/1856: Nhà vật lý, hóa học người Ý Amedeo Avogadro ra đời. Ông là tác giả của Định luật Avogadro, đặt nền móng quan trọng cho hóa học và vật lý hiện đại.

9/7/455: Tướng quân Avitus được tôn lên làm Hoàng đế của Đế quốc Tây La Mã, trong bối cảnh đế quốc bước vào giai đoạn suy yếu.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là những thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Đối với các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, pháp lý, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả và an toàn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm