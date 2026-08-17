Lịch âm hôm nay 17/8/2026: Mùng 5 tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 17/8/2026 là ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ của ngày 17/8.

Lịch âm hôm nay 17/8/2026 là ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân. Ngày 17/8 còn gắn với nhiều dấu mốc lịch sử, từ đợt tiến công thứ ba năm Mậu Thân 1968 đến những biến động lớn tại châu Âu.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 17/8/2026

Hôm nay, thứ Hai ngày 17/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết Lập thu.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Hai, 17/8/2026 Âm lịch 5/7/2026 Ngày Quý Hợi Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hắc đạo Ngũ hành nạp âm Đại Hải Thủy Trực Trực Bình

Xét quan hệ can chi, Quý và Hợi cùng thuộc hành Thủy, được xếp vào ngày cát. Ngày gặp Trực Bình, theo lịch truyền thống được đánh giá tốt cho nhiều công việc. Tuy nhiên, đây đồng thời là ngày Hắc đạo và ngày Nguyệt kỵ, vì rơi vào mùng 5 âm lịch. Do đó, với những việc lớn, người xem lịch nên cân nhắc nhiều yếu tố thay vì chỉ dựa vào một tiêu chí.

Giờ hoàng đạo ngày 17/8/2026

Ngày 17/8 có 6 khung giờ Hoàng đạo:

1h - 3h (giờ Sửu): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 7h - 9h (giờ Thìn): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 11h - 13h (giờ Ngọ): Thanh Long.

Thanh Long. 13h - 15h (giờ Mùi): Minh Đường.

Minh Đường. 19h - 21h (giờ Tuất): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 21h - 23h (giờ Hợi): Bảo Quang.

Đây là những khoảng thời gian có thể tham khảo khi sắp xếp công việc theo quan niệm lịch pháp truyền thống.

Giờ hắc đạo ngày 17/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

23h - 1h: Giờ Tý.

Giờ Tý. 3h - 5h: Giờ Dần.

Giờ Dần. 5h - 7h: Giờ Mão.

Giờ Mão. 9h - 11h: Giờ Tỵ.

Giờ Tỵ. 15h - 17h: Giờ Thân.

Giờ Thân. 17h - 19h: Giờ Dậu.

Hướng xuất hành hôm nay

Người có kế hoạch xuất hành ngày 17/8 có thể tham khảo:

Hướng Đông Nam: Đón Hỷ thần.

Đón Hỷ thần. Hướng Tây Bắc: Đón Tài thần.

Đón Tài thần. Hướng Đông Nam: Đồng thời cũng được ghi nhận là hướng của Hắc thần.

Điểm đặc biệt là hướng Đông Nam vừa gắn với Hỷ thần vừa gặp Hắc thần, vì vậy yếu tố tốt - xấu được xem là trung hòa. Nếu cầu tài, hướng Tây Bắc là lựa chọn đáng chú ý hơn theo quan niệm dân gian.

Tuổi xung khắc ngày 17/8

Các tuổi xung ngày gồm:

Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu.

Các tuổi xung tháng gồm:

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Theo quan niệm truyền thống, người thuộc các tuổi xung nên cân nhắc kỹ hơn nếu có kế hoạch thực hiện công việc quan trọng.

Việc nên làm và việc cần cân nhắc

Ngày 17/8 xuất hiện một số sao tốt như Thiên Đức, Nguyệt Giải, Hoạt Điệu, Phổ Hộ và Ngũ Hợp. Trong đó, Phổ Hộ được đánh giá tốt cho nhiều việc, bao gồm cưới hỏi và xuất hành.

Theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Trương, được xếp vào Kiết Tú. Lịch truyền thống đánh giá thuận lợi cho nhiều công việc như xây cất, dựng cửa, cưới hỏi, làm ruộng và thủy lợi.

Tuy nhiên, ngày cũng có nhiều sao xấu như Thiên Cương, Tiểu Hao, Hoang Vu, Nguyệt Hỏa, Ngũ Hư và Độc Hỏa. Đặc biệt, đây là ngày Nguyệt kỵ, nên những công việc lớn vẫn cần thận trọng.

Ngày này năm xưa 17/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 17/8 ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý của Việt Nam và thế giới. Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, nổi bật là đợt tiến công thứ ba trong năm Mậu Thân 1968. Trên thế giới, ngày này gắn với trận Stallupönen trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và nhiều tên tuổi lớn của khoa học.

Sự kiện trong nước ngày 17/8

17/8/1968: Mở đợt tiến công thứ ba trong năm Mậu Thân

Ngày 17/8/1968, lực lượng cách mạng ở miền Nam mở đợt tiến công thứ ba trong năm 1968, tiếp nối các đợt tiến công trước đó.

Khác với những đợt đầu tập trung mạnh vào các mục tiêu đô thị, đợt tiến công này chủ yếu sử dụng hỏa lực và tập trung đánh các căn cứ quân sự, đồng thời chống các cuộc phản kích.

Theo tài liệu lịch sử trong nước, lực lượng cách mạng tiến công hàng chục thành phố, thị xã, hàng trăm thị trấn, huyện lỵ, chi khu cùng nhiều sân bay, kho hậu cần và sở chỉ huy. Đợt hoạt động này kéo dài qua tháng 8 và tháng 9/1968, trở thành giai đoạn cuối của chuỗi tiến công lớn trong năm Mậu Thân.

Nhìn trong toàn bộ cục diện năm 1968, các đợt tiến công đã tác động mạnh tới tình hình chiến trường cũng như dư luận và chính trường Mỹ, trở thành một dấu mốc quan trọng của cuộc chiến.

17/8/1966: Trận đánh phòng không tại Phù Yên

Ngày 17/8/1966, trong thời kỳ Mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc, lực lượng dân quân tại Phù Yên, tỉnh Nghĩa Lộ khi đó tham gia chiến đấu chống máy bay Mỹ.

Theo tư liệu được lưu lại, dân quân địa phương đã sử dụng súng trường phối hợp với lực lượng phòng không, góp phần cùng bộ đội cao xạ bắn rơi một máy bay F-4 của Mỹ.

Câu chuyện trở thành một trong những ví dụ về sự tham gia của lực lượng dân quân địa phương vào mạng lưới phòng không nhân dân trong những năm chiến tranh.

17/8/2007: Minh Sư Đạo được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo

Ngày 17/8/2007 gắn với một dấu mốc của Minh Sư Đạo tại Việt Nam, khi tổ chức này được cơ quan quản lý nhà nước cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

Sự kiện này thuộc lịch sử trong nước, dù dữ liệu ban đầu xếp vào nhóm sự kiện quốc tế.

Minh Sư Đạo có lịch sử hình thành và phát triển tại Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Việc được cấp đăng ký hoạt động năm 2007 đánh dấu một bước trong quá trình hoàn thiện tư cách hoạt động của tổ chức theo quy định pháp luật.

Sự kiện quốc tế ngày 17/8

17/8/1914: Trận Stallupönen trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ngày 17/8/1914 diễn ra Trận Stallupönen tại Đông Phổ giữa quân đội Đức và Nga.

Đây là một trong những trận đánh mở đầu trên Mặt trận phía Đông của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Quân Nga tiến vào Đông Phổ với lực lượng đông hơn, nhưng các đơn vị triển khai thiếu đồng bộ. Lực lượng Đức dưới quyền tướng Hermann von François tận dụng khoảng trống giữa các đơn vị Nga để tổ chức phản công và gây thiệt hại đáng kể cho đối phương.

Dù không phải trận đánh quyết định toàn bộ chiến dịch, Stallupönen báo hiệu những cuộc giao tranh quy mô lớn sắp diễn ra tại Đông Phổ, đặc biệt là Trận Tannenberg sau đó.

17/8/1886: Nhà hóa học Alexander Butlerov qua đời

Ngày 17/8/1886, nhà hóa học Nga Alexander Mikhaylovich Butlerov qua đời.

Ông sinh ngày 15/9/1828 và là một trong những nhà khoa học đặt nền móng quan trọng cho thuyết cấu tạo hóa học.

Butlerov có đóng góp lớn trong việc lý giải cấu trúc của các hợp chất hữu cơ, đồng thời gắn với những nghiên cứu về formaldehyde, hexamine và phản ứng formose. Những công trình của ông có ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển của hóa học hữu cơ.

17/8/1870: Bắt đầu cuộc vây hãm Toul

Ngày 17/8/1870, trong Chiến tranh Pháp - Phổ, quân đội Phổ cùng các lực lượng đồng minh bắt đầu bao vây pháo đài Toul của Pháp.

Toul có vị trí chiến lược trên các tuyến giao thông và đường sắt, khiến việc kiểm soát pháo đài có ý nghĩa đối với hoạt động hậu cần của quân đội Phổ.

Cuộc vây hãm kéo dài nhiều tuần trước khi lực lượng Pháp tại đây đầu hàng vào tháng 9/1870.

Về mốc nhà hóa học Jöns Jacob Berzelius

Dữ liệu đầu vào ghi 17/8/1848 là ngày nhà hóa học Thụy Điển Jöns Jacob Berzelius qua đời. Tuy nhiên, mốc này cần loại khỏi danh sách ngày 17/8.

Berzelius thực tế qua đời ngày 7/8/1848 tại Stockholm.

Ông là một trong những nhà hóa học có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XIX, có đóng góp quan trọng vào hệ thống ký hiệu hóa học hiện đại. Cách dùng một hoặc hai chữ cái để biểu thị nguyên tố hóa học mà chúng ta quen thuộc ngày nay gắn chặt với những cải tiến của Berzelius.

Do sai ngày, sự kiện này không nên xếp vào mục “Ngày này năm xưa 17/8”.

17/8/1798: Dấu mốc gắn với Đức Mẹ La Vang

Theo truyền thống Công giáo tại Việt Nam, năm 1798 gắn với câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, Quảng Trị, trong bối cảnh các tín hữu Công giáo phải tìm nơi lánh nạn.

Một số tài liệu ghi mốc ngày 17/8/1798 cho sự kiện này. La Vang về sau trở thành một trong những địa điểm hành hương Công giáo nổi tiếng tại Việt Nam.

Cần lưu ý đây là sự kiện thuộc truyền thống và niềm tin tôn giáo, không phải một sự kiện lịch sử được xác nhận theo cùng phương pháp với các sự kiện chính trị hay quân sự. Việc diễn đạt theo hướng “được các tín hữu tin rằng” sẽ chính xác và trung tính hơn.

17/8/1689: Khủng hoảng quyền lực giữa Sofia và Pyotr

Ngày 17/8/1689 gắn với giai đoạn căng thẳng quyết định trong cuộc đấu tranh quyền lực tại Nga giữa Sofia Alekseyevna và người em cùng cha khác mẹ là Pyotr Alekseyevich, người sau này trở thành Pyotr Đại đế.

Sofia từng giữ vai trò nhiếp chính khi Pyotr còn trẻ. Tuy nhiên, khi Pyotr trưởng thành, mâu thuẫn giữa hai phe ngày càng sâu sắc.

Cuộc khủng hoảng năm 1689 cuối cùng kết thúc với thất bại của Sofia. Bà bị loại khỏi quyền lực và phải sống trong tu viện, trong khi Pyotr từng bước nắm quyền, mở đầu cho một thời kỳ cải cách sâu rộng của nước Nga.

17/8 - ngày nối những lát cắt khác nhau của lịch sử

Từ chiến trường Việt Nam năm 1968 đến những trận đánh ở châu Âu, từ lịch sử khoa học tới những biến động quyền lực ở nước Nga, ngày 17/8 gắn với nhiều câu chuyện rất khác nhau.

Với Việt Nam, dấu mốc nổi bật nhất vẫn là 17/8/1968, thời điểm bắt đầu đợt tiến công thứ ba trong năm Mậu Thân. Đây là một phần của chuỗi hoạt động quân sự có ảnh hưởng lớn tới diễn biến cuộc chiến trong năm 1968.

Còn với lịch âm năm 2026, ngày 17/8 rơi vào mùng 5 tháng 7 năm Bính Ngọ, tức ngày Quý Hợi. Đây là ngày có cả yếu tố tốt và xấu đan xen, vì vậy các thông tin về giờ đẹp, hướng xuất hành hay ngày tốt - xấu chỉ nên được sử dụng như một nét tham khảo văn hóa dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm