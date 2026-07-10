Lịch âm hôm nay 10/7/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 10/7/2026 tức 26/5 năm Bính Ngọ. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện "Ngày này năm xưa" trước khi tiến hành những công việc quan trọng.

Ngày 10/7/2026 là thứ Sáu, nhằm 26/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay thuộc tiết Tiểu thử, thời điểm nhiều khu vực bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động theo dõi thời tiết và chuẩn bị phương án phù hợp.

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo và hướng xuất hành dưới đây mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo hôm nay

Các khung giờ Hoàng đạo thuận lợi để xuất hành, giao dịch hoặc thực hiện công việc quan trọng gồm:

23h - 1h.

1h - 3h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

Giờ hắc đạo

Các khung giờ nên hạn chế tiến hành việc lớn:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, người dân có thể tham khảo:

Hỷ thần: Hướng thuận lợi để cầu may mắn.

Hướng thuận lợi để cầu may mắn. Tài thần: Hướng tốt để cầu tài lộc.

Hướng tốt để cầu tài lộc. Hạc thần: Hướng nên hạn chế nếu có điều kiện lựa chọn.

Việc chọn hướng xuất hành chỉ mang tính tham khảo và nên kết hợp với điều kiện giao thông, thời tiết cũng như mục đích chuyến đi.

Tuổi xung khắc

Theo quan niệm dân gian, ngày hôm nay có một số tuổi xung cần lưu ý nếu thực hiện các công việc lớn như khai trương, cưới hỏi, động thổ hoặc ký kết hợp đồng.

Việc nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay phù hợp để cân nhắc:

Xuất hành.

Gặp gỡ đối tác.

Giao dịch.

Ký kết hợp đồng.

Khai trương.

Cầu tài lộc.

Sắp xếp công việc.

Với các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính hoặc xây dựng, người dân vẫn nên căn cứ vào điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

10/7/1948: Từ ngày 10/7 đến 15/7/1948, Hội nghị Giáo dục toàn quốc được tổ chức tại Việt Bắc nhằm đề ra phương hướng phát triển nền giáo dục trong thời kỳ kháng chiến.

10/7/1910: Nhà văn Nguyễn Tuân ra đời tại làng Bạc (Hà Nội). Ông là một trong những cây bút văn xuôi xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại với các tác phẩm nổi tiếng như Vang bóng một thời, Một chuyến đi, Người lái đò sông Đà. Ông qua đời ngày 28/7/1987.

10/7/1910: Luật sư, nhà cách mạng Nguyễn Hữu Thọ chào đời tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông là một trí thức yêu nước, có hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng và từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của đất nước. Ông qua đời ngày 24/12/1996 tại TP.HCM.

10/7/1105: Danh tướng Lý Thường Kiệt, sinh khoảng năm 1019, qua đời. Ông là một trong những vị tướng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc, gắn liền với chiến thắng chống quân Tống và bài thơ Nam quốc sơn hà, được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam.

Sự kiện quốc tế

10/7/2011: Du thuyền Bulgaria bị chìm trên sông Volga, thuộc Cộng hòa Tatarstan (Nga), khiến 122 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa đường thủy nghiêm trọng nhất của nước Nga trong nhiều thập kỷ.

10/7/1941: Trong Chiến dịch Barbarossa, quân đội Đức mở cuộc tiến công vào Smolensk, chiến dịch được xem là bước quan trọng trên đường tiến về Moskva trong Thế chiến thứ hai.

10/7/1913: Thung lũng Chết (Death Valley) tại bang California (Mỹ) ghi nhận mức nhiệt 56,7°C (134°F), vẫn được xem là mức nhiệt không khí cao nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất.

10/7/1835: Nghệ sĩ violin người Ba Lan Henryk Wieniawski ra đời tại Lublin. Ông là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại của thế kỷ XIX và để lại nhiều concerto cùng tác phẩm kinh điển cho đàn violin.

10/7/1777: Trong Chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ, quân Mỹ giành thắng lợi trong một trận đánh thuộc chiến dịch Saratoga, góp phần tạo bước ngoặt của cuộc chiến.

10/7/420: Sau khi buộc Tấn Cung Đế thoái vị, Lưu Dụ lên ngôi hoàng đế, thành lập triều Lưu Tống, mở đầu thời kỳ Nam triều trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu ý khi xem lịch âm hôm nay

Lịch âm, ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là những thông tin mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Đối với các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, pháp lý, xây dựng, cưới hỏi, sức khỏe hoặc di chuyển đường dài, người dân nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm