Lịch âm hôm nay 20/6/2026: Ngày Hoàng đạo nhưng vẫn có việc nên tránh

ANTD.VN - Ngày 20/6/2026 là ngày Hoàng đạo, có nhiều sao tốt cho cầu tài, khai trương, xuất hành. Tuy nhiên, một số việc lớn vẫn cần cân nhắc kỹ.

Ngày 20/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 6/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Ất Sửu, được xếp là ngày Hoàng đạo, có một số yếu tố thuận lợi cho việc cầu tài, xuất hành, khai mở công việc và xử lý kế hoạch đang dang dở.

Tuy nhiên, theo lịch vạn sự, ngày này cũng có các yếu tố cần lưu ý, nhất là với việc xây dựng, sửa sang nhà cửa, cưới hỏi hoặc những quyết định dài hạn có giá trị lớn.

Hình minh họa

Ngày 20/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 20/6/2026 có các sao tốt như Địa Tài, Thánh Tâm, Cát Khánh, Âm Đức, Kim Đường và Thiên Ân. Đây là những cát tinh thường được xem là thuận lợi cho cầu tài, khai trương, cầu phúc, tế tự và các công việc cần sự hanh thông.

Dù vậy, ngày này gặp trực Nguy, sao Liễu thuộc nhóm hung tú, nên không phải việc gì cũng nên làm. Các việc liên quan xây dựng, sửa nhà, động thổ, chôn cất, khai mở cửa, làm thủy lợi hoặc khởi tạo lớn nên cân nhắc.

Những việc nên làm

✓ Cầu tài, giao dịch quy mô vừa và nhỏ

✓ Xuất hành, đi công tác, gặp gỡ đối tác

✓ Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ

✓ Cầu phúc, tế tự

✓ Sắp xếp kế hoạch cá nhân, công việc

Những việc nên cân nhắc

⚠ Xây dựng, sửa sang nhà cửa

⚠ Động thổ, đổ mái, xây bếp

⚠ Cưới hỏi, mở hàng lớn

⚠ Khởi công việc trọng đại

⚠ Đầu tư tài chính quy mô lớn

Giờ hoàng đạo ngày 20/6/2026

Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm:

⏰ 3h – 5h: Kim Quỹ

⏰ 5h – 7h: Bảo Quang

⏰ 9h – 11h: Ngọc Đường

⏰ 15h – 17h: Tư Mệnh

⏰ 19h – 21h: Thanh Long

⏰ 21h – 23h: Minh Đường

Nếu cần xuất hành, gặp gỡ hoặc xử lý việc quan trọng, nên ưu tiên các khung giờ tốt, đồng thời tránh tâm lý nóng vội khi quyết định.

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Bắc

🧭 Tài thần: Đông Nam

Hướng Tây Bắc được xem là hướng mang lại niềm vui, may mắn. Hướng Đông Nam là hướng Tài thần, có lợi cho cầu tài, tiền bạc. Tuy nhiên, trong ngày này, Đông Nam cũng được ghi nhận là hướng Hắc thần, vì vậy nếu chọn hướng này cần cân nhắc kỹ mục đích di chuyển.

Tuổi xung khắc cần lưu ý

Các tuổi xung ngày gồm: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.

Các tuổi xung tháng gồm: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Những tuổi này nên thận trọng hơn nếu cần tiến hành việc lớn trong ngày.

Lời khuyên trong ngày

Ngày 20/6/2026 phù hợp để hoàn thiện công việc, cầu tài, xuất hành và giải quyết các kế hoạch ngắn hạn. Với các việc lớn như xây dựng, đầu tư, cưới hỏi hoặc ký kết quan trọng, nên xem xét thêm điều kiện thực tế, năng lực tài chính và thời điểm phù hợp.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 20/6

Sự kiện trong nước

20/6/1979: Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về vấn đề người Việt Nam ra nước ngoài

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về vấn đề người Việt Nam chạy ra nước ngoài. Đây là một sự kiện gắn với bối cảnh chính trị - xã hội phức tạp cuối thập niên 1970.

20/6/1914: Ngày sinh nhạc sĩ Văn Chung

Nhạc sĩ Văn Chung ra đời tại Hải Dương. Ông mất năm 1984 tại Hà Nội.

Ông để lại nhiều ca khúc quen thuộc như: Tiếng sáo chăn trâu, Bóng ai qua thềm, Hò dân cày, Vào Đông Khê, Quê tôi giải phóng, Ba cô gái đảm, Lúa cấy thẳng hàng, Lỳ và sáo, Đêm sao, Lượn tròn lượn khéo, Trăng theo em rước đèn.

20/6/1867: Triều đình Huế mất ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ

Từ ngày 20 đến 24/6/1867, trong 5 ngày, quan quân triều đình Huế để mất ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên.

Đây là một dấu mốc đau xót trong lịch sử Nam Kỳ thời thực dân Pháp mở rộng xâm lược.

Sự kiện quốc tế

20/6/1967: Muhammad Ali bị thu hồi đai vô địch

Võ sĩ quyền anh Muhammad Ali bị thu hồi đai vô địch hạng nặng thế giới và bị tòa án phạt 5 năm tù cùng 10.000 USD vì bất phục tùng lệnh nhập ngũ.

Bản án này sau đó bị Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ, trở thành một dấu mốc lớn trong lịch sử thể thao và phong trào phản chiến Mỹ.

20/6/1944: Trận chiến biển Philippines kết thúc

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Trận chiến biển Philippines kết thúc với chiến thắng quyết định của Hải quân Hoa Kỳ trước Hải quân Nhật Bản.

20/6/1937: Hoàn thành chuyến bay thẳng Liên Xô - Mỹ

Chuyến bay đầu tiên trên thế giới từ Liên Xô sang Mỹ không đỗ dọc đường được hoàn thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử hàng không.

20/6/1895: Ký Công ước Gérard tại Bắc Kinh

Triều Thanh và đại diện Chính phủ Pháp ký Công ước Gérard tại Bắc Kinh, xác định đường biên giới của Vân Nam với Bắc Kỳ và Ai Lao.

20/6/1894: Alexandre Yersin phát hiện vi trùng dịch hạch

Nhà khoa học Alexandre Yersin phát hiện vi trùng gây bệnh dịch hạch tại Hồng Kông và nhận ra chuột là vật chủ trung gian truyền bệnh.

20/6/1837: Nữ hoàng Victoria lên ngôi

Nữ hoàng Victoria lên ngôi sau khi vua William IV qua đời. Triều đại của bà sau đó trở thành một trong những giai đoạn nổi bật nhất trong lịch sử nước Anh.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm