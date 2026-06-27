Lịch âm hôm nay 27/6/2026: Giờ đẹp, hướng tốt hôm nay

ANTD.VN - Ngày 27/6/2026 tức 13/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Người dân có thể tham khảo giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “ngày này năm xưa” trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Ngày 27/6/2026 là thứ Bảy, nhằm 13/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, ngày này vẫn nằm trong tiết khí Hạ chí, thời điểm thời tiết nhiều nơi nắng nóng kéo dài. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình lựa chọn tổ chức cưới hỏi, khai trương, ký kết hợp đồng hoặc xuất hành, vì vậy thông tin về ngày tốt xấu luôn được nhiều người quan tâm.

Hình minh họa

Giờ hoàng đạo ngày 27/6/2026

Theo lịch vạn niên, các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Canh Tý (23h - 1h): Tư Mệnh.

Tân Sửu (1h - 3h): Thanh Long.

Giáp Thìn (7h - 9h): Minh Đường.

Ất Tỵ (9h - 11h): Kim Quỹ.

Đinh Mùi (13h - 15h): Bảo Quang.

Canh Tuất (19h - 21h): Ngọc Đường.

Đây là những khung giờ được xem là thuận lợi để xuất hành, khai trương, ký kết hoặc tiến hành công việc quan trọng theo quan niệm dân gian.

Giờ hắc đạo ngày 27/6/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

3h - 5h.

5h - 7h.

11h - 13h.

15h - 17h.

17h - 19h.

21h - 23h.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế thực hiện việc lớn vào những khung giờ này.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên:

Hỷ thần: Chính Nam.

Chính Nam. Tài thần: Chính Tây.

Chính Tây. Hạc thần: Tây Bắc.

Người có nhu cầu xuất hành cầu tài hoặc cầu may có thể tham khảo các hướng trên theo quan niệm dân gian.

Tuổi xung khắc

Ngày 27/6/2026 có các tuổi xung:

Xung ngày: Bính Dần, Canh Dần.

Xung tháng: Tân Mão, Ất Mão, Quý Tỵ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch ngày tốt xấu, hôm nay phù hợp để cân nhắc thực hiện:

Xuất hành.

Khai trương.

Ký kết hợp đồng.

Cầu tài lộc.

Gặp gỡ đối tác.

Thực hiện các công việc cần sự thuận lợi.

Đối với những quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, mua bán tài sản hoặc xây dựng, người dân vẫn nên ưu tiên xem xét điều kiện thực tế, quy định pháp luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Giờ Tốc Hỷ

Thuận lợi cho gặp gỡ, ký kết, khai trương, cầu tài. Xuất hành vào đầu giờ thường có nhiều may mắn hơn.

Giờ Đại An

Thích hợp cho các công việc cần sự ổn định, đi xa, cầu bình an hoặc gặp quý nhân giúp đỡ.

Giờ Tiểu Cát

Tốt cho giao dịch, buôn bán, ký kết hợp đồng và cầu tài lộc.

Các giờ thuộc Không Vong, Xích Khẩu hoặc Tuyệt Lộ nên hạn chế thực hiện việc quan trọng nếu có thể lựa chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

27/6/1968: Quân và dân miền Bắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 của không quân Mỹ. Nhân sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen toàn thể đồng bào, chiến sĩ và cán bộ vì những thành tích đạt được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

27/6/1950: Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman tuyên bố tăng cường viện trợ quân sự cho Pháp trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, bao gồm việc cử các đoàn cố vấn quân sự và cung cấp vũ khí. Gói viện trợ đầu tiên trị giá 15 triệu USD, đánh dấu bước can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến ở Đông Dương.

27/6/1927: Tỉnh bộ Hà Nội của Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội được thành lập tại số 11 phố Tô Hiến Thành (Hà Nội), góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng tại Bắc Kỳ.

27/6/1908: Xảy ra vụ Hà thành đầu độc, khi một số đầu bếp và binh lính người Việt thuộc Trung đội Công nhân pháo thủ Hà Nội tổ chức đầu độc binh lính Pháp. Đây là một trong những sự kiện gây chấn động trong lịch sử đấu tranh chống thực dân đầu thế kỷ XX.

Sự kiện quốc tế

27/6/2007: Tony Blair chính thức từ chức Thủ tướng Anh sau 10 năm cầm quyền (từ năm 1997), khép lại một giai đoạn quan trọng của chính trường Anh đầu thế kỷ XXI.

27/6/1954: Nhà máy điện hạt nhân Obninsk gần Moskva (Liên Xô cũ) chính thức đi vào hoạt động, trở thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới sản xuất điện cho lưới điện quốc gia.

27/6/1950: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Liên Xô không tham dự phiên họp, đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên hỗ trợ Hàn Quốc, mở đầu cho sự can thiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh trong Chiến tranh Triều Tiên.

27/6/1709: Trong Đại chiến Bắc Âu, quân đội Nga dưới sự chỉ huy của Pyotr Đại đế giành thắng lợi quyết định trước quân Thụy Điển trong Trận Poltava, tạo bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cán cân quyền lực tại Bắc Âu.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Thông tin về ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và tuổi xung khắc là một phần trong văn hóa truyền thống phương Đông, được nhiều người tham khảo trước khi tiến hành công việc quan trọng.

Tuy nhiên, các yếu tố này chỉ mang tính chất tham khảo. Đối với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, xây dựng, mua bán tài sản hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật, tình hình thời tiết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nếu có kế hoạch xuất hành hoặc thực hiện việc quan trọng trong ngày 27/6/2026, có thể ưu tiên lựa chọn các khung giờ Hoàng đạo để thêm phần yên tâm theo quan niệm dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm