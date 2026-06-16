Lịch âm hôm nay 16/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc thuận lợi

ANTD.VN - Ngày 16/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày gắn với nhiều dấu mốc lịch sử đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Ngày 16/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 1/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là thời điểm thích hợp để xử lý công việc thường nhật, hoàn thiện kế hoạch và triển khai các mục tiêu ngắn hạn.

Hình minh họa

Ngày 16/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 16/6 được đánh giá tương đối thuận lợi đối với các công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 16/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Chính Tây

🧭 Tài thần: Tây Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng các cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 16/6

Sự kiện trong nước

16/6/1868: Nguyễn Trung Trực lãnh đạo khởi nghĩa chống Pháp tại Kiên Giang

Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tại Kiên Giang.

Ông là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ với câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

16/6/1994: Việt Nam và Nga ký hiệp ước hợp tác mới

Tại Moscow, Việt Nam và Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa hai nước.

Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ đối tác Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới sau khi Liên Xô tan rã.

16/6/1967: Trung đội dân quân nữ Hoa Lộc bắn rơi máy bay Mỹ

Trung đội dân quân nữ xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, đã bắn rơi một máy bay phản lực A-4 của Mỹ.

Đây là chiến công tiêu biểu của lực lượng dân quân nữ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

16/6/1919: Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam

Nguyễn Ái Quốc chính thức sử dụng tên Nguyễn Ái Quốc khi gửi tới Hội nghị Versailles bản yêu sách gồm các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng cho nhân dân Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Người trên trường quốc tế.

Sự kiện quốc tế

16/6/2000: Israel rút quân khỏi Liban theo Nghị quyết 425

Israel hoàn tất việc rút quân khỏi Liban theo yêu cầu của Nghị quyết 425 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngoại trừ khu vực tranh chấp Shebaa Farms.

16/6/1963: Valentina Tereshkova bay vào vũ trụ

Valentina Tereshkova điều khiển tàu vũ trụ Vostok 6 bay vào quỹ đạo Trái Đất.

Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chinh phục không gian.

16/6/1911: Công ty tiền thân của IBM ra đời

Tiền thân của IBM được thành lập tại Endicott, bang New York (Mỹ).

Tập đoàn này sau đó trở thành một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

16/6/1407: Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt

Trong cuộc chiến Minh - Đại Ngu, quân Minh bắt được Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương, đánh dấu sự sụp đổ của triều Hồ.

16/6/907: Nước Ngô Việt ra đời

Hậu Lương Thái Tổ phong Tiền Lưu làm Ngô Việt Vương.

Sự kiện thường được xem là mốc đánh dấu sự ra đời của nước Ngô Việt trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc.

16/6: Ngày của Cha

Ngày 16/6 được nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức là Ngày của Cha, dịp để tôn vinh vai trò và sự hy sinh của những người cha trong gia đình.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm